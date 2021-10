Prophix udvider sin rækkevidde og kapacitet med overtagelsen af Sigma Conso

English Danish German Italian French

MISSISISSAUGA, Ontario og BRUXELLES, Belgien, Oct. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prophix, en global leder inden for Corporate Performance Management (CPM)-software, annoncerede i dag opkøbet af Sigma Conso, en leverandør af CPM-software og -tjenester med anerkendt ekspertise inden for regnskabsafslutning og finansiel planlægning og analyse.



Prophix har opkøbt Sigma Conso fra Fortino Capital, en europæisk B2B-softwareinvestor. I forbindelse med overtagelsen vil Sigma Consos teknologi blive tilføjet og hen ad vejen integreret i Prophix-løsningen. På samme måde vil deres medarbejdere nu blive en del af Prophix-organisationen.

Som en innovativ leder inden for cloud-baseret CPM gør Prophix det muligt for mellemstore virksomheder verden over på tværs af flere brancher at forbedre deres finansielle rapporteringsmuligheder, samtidig med at de standardiserer og strømliner budgetteringsprocessen for at generere et betydeligt ROI over en kortere periode, reduktion af budgetfejl og muligheden for at lave nye budgetter på en mere fleksibel måde. Ved at integrere Sigma Consos værktøjer til styring af regnskabsafslutning med Prophix' cloud CPM-software får kunderne mere kraftfulde og fleksible konsoliderings- og rapporteringsmuligheder, der imødekommer selv de mest komplekse revisionskrav, samtidig med at Prophix' rækkevidde på vigtige europæiske og asiatiske markeder yderligere styrkes.

"Dette partnerskab er et perfekt eksempel på, at helheden er større end summen af delene," siger Alok Ajmera, præsident og CEO for Prophix. "Tilføjelsen af Sigma Consos teknologi og ressourcer styrker Prophix' konsolideringskapacitet og udvider samtidig vores globale rækkevidde. På samme måde slutter Sigma Conso sig til Prophix' rækker som en førende cloud CPM-softwareudbyder med mere end 1.700 aktive kunder verden over, branchens førende fastholdelsesrater og den bedste kunde-NPS i klassen."

Dominique Galloy, CEO for Sigma Conso, udtaler: "Dette er en spændende nyhed for vores team. Prophix og Sigma Conso er helt på linje med hinanden med hensyn til vores kultur, kundefokus og engagement i at udvikle software i verdensklasse. Vi ser virkelig frem til at blive en del af Prophix-familien og ser dette som en fantastisk mulighed."

Opkøbet af Sigma Conso er en del af en videre strategi, der begyndte i januar 2021, da Hg, en førende global softwareinvestor, overtog en majoritetspost i Prophix. Ved at facilitere denne transaktion bygger Hg videre på sit mål om at fremskynde og skalere Prophix' vækst og samtidig finansiere yderligere udvikling af produktkapaciteten. Denne aftale mellem Prophix og Sigma Conso styrker også Hg's fokus på forretningskritisk B2B-software, der ligger i krydsfeltet mellem Hg's erfaring inden for ERP og skat og regnskaber.

Louis Kinsella, Principal hos Hg, tilføjede: "Der har været en dramatisk stigning i opmærksomheden omkring CPM-området i de seneste 12-24 måneder. Dette vil kun fortsætte i takt med, at virksomheder og organisationer indser den værdi, disse løsninger bibringer deres finansielle aktiviteter. Derfor er denne aftale i høj grad i overensstemmelse med Hg's strategi om at investere i virksomheder af høj kvalitet, så de kan vokse og nå deres fulde potentiale. Vi er overbeviste om, at det at få Sigma Conso med som en del af Prophix vil resultere i netop det."

Filip Van Innis, Investment Director hos Fortino Capital, udtaler, "Ved at slå sig sammen vil begge virksomheder blive en endnu stærkere konkurrent inden for "Office of the CFO"-området. Sigma Consos fodaftryk i Europa og Asien vil udvide Prophix' rækkevidde og gøre det muligt for koncernen at operere globalt. Vi er stolte og taknemmelige over vores rejse med Sigma Conso og har tillid til deres næste skridt sammen med Prophix og Hg."

De specifikke vilkår for transaktionen blev ikke oplyst. For yderligere information kontakt:

Om Prophix

Din virksomhed er i udvikling. Og den måde, du planlægger og rapporterer om din virksomhed på, bør også udvikle sig. Prophix hjælper mellemstore virksomheder til bedre at nå deres mål med innovativ, cloud-baseret Corporate Performance Management (CPM)-software. Med Prophix forbedrer finansielle ledere rentabiliteten og minimerer risikoen ved at automatisere budgettering, prognoser og rapportering og sætter fokus tilbage på det, der betyder mest – at afdække forretningsmuligheder. Prophix støtter din fremtid med AI-innovation, der tilpasser sig til din strategiske virkelighed, i dag og i morgen. Over 1.700 globale virksomheder sætter deres lid til Prophix for at ændre den måde, de arbejder på. For at læse mere, besøg Prophix.com .

Om Sigma Conso

Sigma Conso, der blev grundlagt i 2002, tilbyder software, uddannelse og tjenester inden for Corporate Performance Management (CPM). Koncernen har en global tilstedeværelse med kunder i mere end 20 lande og lokale kontorer i Europa og Asien. Få mere information ved at besøge www.sigmaconso.com .

Om Hg

Hg er en førende investor inden for software og tjenester med fokus på at støtte virksomheder, der ændrer den måde, vi alle driver virksomhed på. Dybtgående teknologisk ekspertise, suppleret med vertikal applikationsspecialisering og dedikeret driftssupport, udgør et overbevisende tilbud for ledelsesteam, der ønsker at skalere deres virksomheder. Hg forvalter investeringer til over 37 milliarder dollars, med et investeringsteam på over 140 professionelle medarbejdere og et porteføljeteam på mere end 35 operatører, der yder praktisk støtte for at hjælpe vores virksomheder med at realisere deres vækstambitioner. Hg har kontorer i London, München og New York og har en portefølje med over 35 software- og teknologivirksomheder med en samlet virksomhedsværdi på omkring 70 milliarder dollars, med over 55.000 ansatte globalt og en vækst på over 20 % om året. Besøg www.hgcapital.com for yderligere information.