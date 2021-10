Prophix erweitert seine Reichweite und Fähigkeiten durch die Übernahme von Sigma Conso

English Danish German Italian French

MISSISSAUGA, Ontario und BRÜSSEL, Belgien, Oct. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prophix, ein weltweit führender Anbieter von Corporate Performance Management (CPM)-Software, gab heute die Übernahme des in Brüssel ansässigen Unternehmens Sigma Conso bekannt, eines CPM-Software- und -Dienstleistungsanbieters mit anerkannter Expertise in den Bereichen Financial Close Management sowie Finanzplanung und -analyse.



Prophix hat Sigma Conso von Fortino Capital, einem europäischen B2B-Software-Investor, übernommen. Mit der Übernahme wird die Technologie von Sigma Conso in die Prophix-Lösung integriert. Ebenso werden die Mitarbeiter von Sigma Conso nun Teil der Prophix-Organisation sein.

Als innovativer Marktführer im Bereich cloudbasiertes CPM ermöglicht Prophix mittelständischen Unternehmen aus verschiedenen Branchen weltweit, ihre Finanzberichterstattung zu verbessern und gleichzeitig den Budgetierungsprozess zu standardisieren und zu rationalisieren, um durch eine kürzere Zeit bis zum Abschluss, eine Verringerung der Budgetierungsfehler und die Möglichkeit, Reforecasts auf agilere Weise zu erstellen, einen erheblichen ROI zu erzielen. Die Integration der Abschlussmanagement-Tools von Sigma Conso mit der Cloud-CPM-Software von Prophix bietet den Kunden leistungsfähigere und flexiblere Konsolidierungs- und Berichtsfunktionen, die selbst den komplexesten Prüfungsanforderungen gerecht werden, und stärkt gleichzeitig die Reichweite von Prophix in wichtigen europäischen und asiatischen Märkten.

„Diese Partnerschaft ist ein perfektes Beispiel dafür, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile“, so Alok Ajmera, President und CEO von Prophix. „Die zusätzlichen Technologien und Ressourcen von Sigma Conso stärken die Konsolidierungsfähigkeiten von Prophix und erweitern gleichzeitig unsere globale Reichweite. Ebenso reiht sich Sigma Conso in das Ranking von Prophix als führender Anbieter von Cloud-CPM-Software mit mehr als 1.700 aktiven Kunden weltweit, branchenführenden Kundenbindungsraten und dem besten Kunden-NPS der Branche ein.“

Dominique Galloy, CEO von Sigma Conso, erklärte: „Dies ist eine spannende Ankündigung für unser Team. Prophix und Sigma Conso passen in Bezug auf unsere Unternehmenskultur, Kundenorientierung und unser Engagement für die Entwicklung von erstklassiger Software perfekt zusammen. Wir freuen uns sehr darauf, Teil der Prophix-Familie zu werden und sehen dies als eine enorme Chance.“

Die Übernahme von Sigma Conso ist Teil einer umfassenderen Strategie, die im Januar 2021 begann, als Hg, ein führender globaler Software-Investor, eine Mehrheitsbeteiligung an Prophix erwarb. Mit der Ermöglichung dieser Transaktion verfolgt Hg das Ziel, das Wachstum von Prophix zu beschleunigen und zu skalieren und gleichzeitig die weitere Entwicklung seiner Produktpalette zu finanzieren. Diese Transaktion zwischen Prophix und Sigma Conso unterstreicht auch den Fokus von Hg auf geschäftskritische B2B-Software, die sich mit der Erfahrung von Hg in den Bereichen ERP und Steuern & Buchhaltung überschneidet.

Louis Kinsella, Principal bei Hg, fügte hinzu: „Die Aufmerksamkeit, die dem CPM-Bereich zuteil wird, hat in den letzten 12 bis 24 Monaten enorm zugenommen. Dies wird sich nur fortsetzen, wenn Unternehmen und Organisationen den Wert erkennen, den diese Lösungen für ihre Finanzoperationen bringen. Daher entspricht diese Übernahme der Strategie von Hg, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren, damit diese ihr volles Potenzial entfalten können. Wir sind davon überzeugt, dass die Übernahme von Sigma Conso als Teil von Prophix genau das erreichen wird.“

Filip Van Innis, Investment Director bei Fortino Capital, sagte: „Durch den Zusammenschluss werden beide Unternehmen zu einem noch stärkeren Wettbewerber im Bereich ‚Office of the CFO‘. Die europäische und asiatische Präsenz von Sigma Conso wird die Reichweite von Prophix erweitern und es der Gruppe ermöglichen, wirklich global zu agieren. Wir sind stolz und dankbar für die Zusammenarbeit mit Sigma Conso und haben Vertrauen in die nächsten Schritte, die wir gemeinsam mit Prophix und Hg gehen werden.“

Die spezifischen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rachel Douglas Vincent Morrens Tom Eckersley Prophix Vademecom (Sigma Conso) Hg +1 (905) 279-8711 Durchwahl: 50 +32 (0) 2 269 50 21 +447921612327 rdouglas@prophix.com vm@vademecom.be Tom.Eckersley@hgcapital.com

Über Prophix

Ihr Unternehmen entwickelt sich weiter. Und die Art und Weise, wie Sie Ihr Geschäft planen und darüber berichten, sollte sich ebenfalls weiterentwickeln. Prophix hilft mittelständischen Unternehmen, ihre Ziele mit innovativer, cloudbasierter Corporate Performance Management (CPM)-Software erfolgreicher zu erreichen. Mit Prophix verbessern Finanzverantwortliche die Rentabilität und minimieren Risiken, indem sie die Budgetierung, die Prognosen und das Reporting automatisieren und sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren – das Aufdecken von Geschäftsmöglichkeiten. Prophix unterstützt Ihre Zukunft mit KI-Innovationen, die sich an Ihre strategischen Gegebenheiten anpassen, heute und morgen. Mehr als 1.700 Unternehmen weltweit vertrauen auf Prophix, um ihre Arbeitsweise zu verändern. Weitere Informationen finden Sie unter Prophix.com .

Über Sigma Conso

Sigma Conso wurde im Jahr 2002 gegründet und bietet Software, Schulungen und Dienstleistungen im Bereich Corporate Performance Management (CPM) an. Die Gruppe ist weltweit mit Kunden in mehr als 20 Ländern und lokalen Niederlassungen in Europa und Asien vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaconso.com .

Über Hg

Hg ist ein führender Investor in Software und Dienstleistungen, der sich auf die Unterstützung von Unternehmen konzentriert, die die Art und Weise verändern, wie wir alle Geschäfte machen. Umfassende Technologiekenntnisse, ergänzt durch vertikale Anwendungsspezialisierung und dedizierten operativen Support, bieten Managementteams, die ihre Geschäfte skalieren möchten, ein überzeugendes Angebot. Hg verwaltet ein Vermögen von über 37 Mrd. US-Dollar und verfügt über ein Investmentteam mit über 140 Fachleuten sowie ein Portfolioteam mit mehr als 35 Mitarbeitern, die unsere Unternehmen bei der Verwirklichung ihrer Wachstumsambitionen unterstützen. Hg hat seinen Sitz in London, München und New York und verfügt über ein Portfolio von über 35 Software- und Technologieunternehmen mit einem Unternehmenswert von insgesamt rund 70 Mrd. US-Dollar, mit mehr als 55.000 Mitarbeitern weltweit und einem Wachstum von über 20 % pro Jahr. Weitere Informationen finden Sie unter www.hgcapital.com .