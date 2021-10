Prophix étend sa portée et ses capacités avec l'acquisition de Sigma Conso

English Danish German Italian French

MISSISSAUGA, Ontario et BRUXELLES, Belgique, 27 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prophix, un leader mondial des logiciels de gestion de la performance d'entreprise (Corporate Performance Management, CPM), a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Sigma Conso, basée à Bruxelles, en Belgique, un fournisseur de logiciels et de services CPM possédant une expertise reconnue dans la gestion, la planification et l'analyse financières rapprochées.



Prophix a fait l'acquisition de Sigma Conso auprès de Fortino Capital, un investisseur européen en logiciels B2B. L'acquisition permettra à la technologie de Sigma Conso d'être ajoutée, et, au final, intégrée, à la solution Prophix. De même, leurs employés vont désormais faire partie de l'organisation Prophix.

En tant que leader innovant de la CPM basé sur le cloud, Prophix permet aux entreprises du marché intermédiaire de plusieurs secteurs à travers le monde d'améliorer leurs capacités de reporting financier, tout en standardisant et rationalisant le processus de budgétisation afin de générer un retour sur investissement significatif grâce à un délai de conclusion plus rapide, une réduction des erreurs de budgétisation et la possibilité d'effectuer de nouvelles prévisions de manière plus agile. L'intégration des outils de gestion financière rapprochée de Sigma Conso au logiciel cloud de CPM de Prophix fournit aux clients des capacités de consolidation et de reporting plus puissantes et flexibles qui répondent aux demandes d'audit les plus complexes, tout en renforçant également la portée de Prophix sur les principaux marchés européens et asiatiques.

« Ce partenariat est un parfait exemple de moment où le tout est supérieur à la somme des parties », a déclaré Alok Ajmera, président-directeur général de Prophix. « L'ajout de la technologie et des ressources de Sigma Conso renforce les capacités de consolidation de Prophix tout en élargissant notre portée mondiale. De même, Sigma Conso rejoint le classement de Prophix en tant que fournisseur de logiciels de CPM cloud de premier plan avec plus de 1 700 clients actifs dans le monde entier, des taux de rétention à la pointe de l'industrie et un NPS client de premier ordre. »

Dominique Galloy, PDG de Sigma Conso, a déclaré : « Il s'agit d'une annonce passionnante pour notre équipe. Prophix et Sigma Conso sont entièrement alignés en termes de culture, d'orientation client et de dévouement à la fabrication de logiciels de classe mondiale. Nous sommes vraiment impatients de faire partie de la famille Prophix et nous considérons cela comme une formidable opportunité. »

L'acquisition de Sigma Conso fait partie d'une stratégie plus large qui a débuté en janvier 2021 lorsque Hg, un investisseur mondial de premier plan dans le domaine des logiciels, a pris une position majoritaire dans Prophix. En organisant cette transaction, Hg avance vers son objectif d'accélération et d'expansion de la croissance de Prophix, tout en finançant le développement des capacités de ses produits. Cet accord entre Prophix et Sigma Conso renforce également l'accent mis par Hg sur les logiciels B2B critiques situés à l'intersection de l'expérience de Hg dans les domaines de l'ERP et de la fiscalité-comptabilité.

Louis Kinsella, directeur chez Hg, a ajouté : « Au cours des 12 à 24 derniers mois, l'attention accordée à l'espace CPM a considérablement augmenté. Cela ne fera que se poursuivre car les entreprises et les organisations réalisent la valeur que ces solutions apportent à leurs opérations financières. Par conséquent, cette transaction est très conforme à la stratégie de Hg consistant à investir dans des entreprises de haute qualité afin qu'elles puissent se développer pour atteindre leur plein potentiel. Nous sommes convaincus que l'intégration de Sigma Conso dans Prophix le permettra. »

Filip Van Innis, directeur de l'investissement chez Fortino Capital, a déclaré : « En unissant leurs forces, les deux sociétés deviendront un concurrent encore plus fort dans l'espace "Office of the CFO". L'empreinte européenne et asiatique de Sigma Conso étendra la portée de Prophix et permettra au groupe d'opérer de manière véritablement mondiale. Nous sommes fiers et reconnaissants de notre voyage avec Sigma Conso et avons confiance dans sa prochaine étape, ainsi que dans Prophix et Hg. »

Les modalités financières spécifiques de la transaction n'ont pas été divulguées. Pour plus de détails, veuillez contacter :

Rachel Douglas Vincent Morrens Tom Eckersley Prophix Vademecom (Sigma Conso) Hg +1 (905) 279-8711 Ext: 50 +32 (0) 2 269 50 21 +447921612327 rdouglas@prophix.com vm@vademecom.be Tom.Eckersley@hgcapital.com

À propos de Prophix

Vos activités évoluent. Et la façon dont vous planifiez et dressez le rapport de vos activités doit également évoluer. Prophix aide les entreprises du marché intermédiaire à atteindre leurs objectifs avec plus de succès grâce à un logiciel innovant de gestion de la performance d'entreprise (Corporate Performance Management, CPM) basé sur le cloud. Avec Prophix, les responsables financiers améliorent la rentabilité et minimisent les risques en automatisant la budgétisation, les prévisions et les rapports, et remettent l'accent sur ce qui importe le plus : découvrir des opportunités commerciales. Prophix soutient votre avenir avec une innovation en matière d'IA qui s'adapte pour répondre à vos réalités stratégiques, aujourd'hui et demain. Plus de 1 700 entreprises mondiales font confiance à Prophix pour transformer leur façon de travailler. Pour en savoir plus, consultez le site Prophix.com .

À propos de Sigma Conso

Sigma Conso, fondée en 2002, propose des logiciels, des formations et des services dans le domaine de la gestion de la performance d'entreprise (Corporate Performance Management, CPM). Le groupe possède une présence mondiale avec des clients dans plus de 20 pays et des bureaux locaux en Europe et en Asie. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.sigmaconso.com .

À propos de Hg

Hg est un investisseur de premier plan dans les logiciels et services, axé sur le soutien aux entreprises qui changent la façon dont nous faisons tous des affaires. Une expertise technologique approfondie, complétée par une spécialisation verticale des applications et un soutien opérationnel dédié, fournit une proposition convaincante aux équipes de direction cherchant à développer leurs activités. Hg a des fonds sous gestion totalisant plus de 37 milliards de dollars, avec une équipe d'investissement composée de plus de 140 professionnels, ainsi qu'une équipe de portefeuille comptant plus de 35 opérateurs, fournissant un soutien pratique pour aider nos entreprises à réaliser leurs ambitions de croissance. Basée à Londres, Munich et à New York, Hg possède un portefeuille de plus de 35 entreprises de logiciels et de technologies, d'une valeur d'entreprise totale d'environ 70 milliards de dollars, avec plus de 55 000 employés dans le monde, bénéficiant d'une croissance de plus de 20 % par an. Pour tout complément d'information, consultez le site www.hgcapital.com .