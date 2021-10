Prophix amplia raggio d'azione e capacità grazie all'acquisizione di Sigma Conso

English Danish German Italian French

MISSISSAUGA, Ontario e BRUXELLES, Belgio, Oct. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prophix, leader globale nel software di gestione delle prestazioni aziendali (Corporate Performance Management, CPM), ha annunciato oggi l'acquisizione di Sigma Conso, fornitore di software e servizi CPM con sede a Bruxelles, in Belgio, con vasta esperienza nella gestione del financial close e nella pianificazione nell'analisi finanziaria.



Prophix ha acquisito Sigma Conso da Fortino Capital, un investitore europeo di software B2B. Grazie all'acquisizione, la tecnologia di Sigma Conso verrà aggiunta, ed eventualmente integrata, alla soluzione Prophix. Analogamente, i dipendenti verranno integrati nell'organico di Prophix.

In qualità di leader innovativo nel settore dei CPM basati su cloud, Prophix consente alle aziende di medie dimensioni di diversi settori in tutto il mondo di migliorare le proprie funzionalità di reporting finanziario, standardizzando e ottimizzando al contempo il processo di pianificazione del budget per generare un ROI significativo attraverso un time-to-close più rapido, la riduzione degli errori di budgeting e la possibilità di effettuare previsioni in modo più agevole. L'integrazione degli strumenti di gestione del financial close di Sigma Conso con il software CPM cloud di Prophix offre ai clienti funzionalità di consolidamento e reporting più potenti e flessibili, in grado di soddisfare anche le richieste di audit più complesse, rafforzando ulteriormente al contempo la portata di Prophix nei principali mercati europei e asiatici.

"Questa partnership è un perfetto esempio di come l'insieme sia superiore alla somma delle sue parti", ha affermato Alok Ajmera, presidente e CEO di Prophix. "Grazie alla tecnologia e alle risorse di Sigma Conso potremo rafforzare le capacità di consolidamento di Prophix, estendendo al contempo la nostra portata globale. Allo stesso modo, Sigma Conso si unirà quindi a Prophix quale fornitore leader di software CPM cloud con oltre 1700 clienti attivi in tutto il mondo, tassi di ritenzione leader nel settore e il migliore Net Promoter Score (NPS) dei clienti."

Dominique Galloy, CEO di Sigma Conso, ha dichiarato: "Questo è un annuncio emozionante per il nostro team. Prophix e Sigma Conso sono completamente allineati in termini di cultura, attenzione al cliente e dedizione alla costruzione di software di livello mondiale. Siamo impazienti di far parte della famiglia Prophix; è una straordinaria opportunità."

L'acquisizione di Sigma Conso si inserisce in una strategia più ampia avviata nel gennaio 2021, quando Hg, investitore leader nel settore software globale, ha assunto una posizione di maggioranza in Prophix. Facilitando questa transazione, Hg costruisce il suo obiettivo di accelerare e scalare la crescita di Prophix, finanziando al contempo l'ulteriore sviluppo delle sue capacità di prodotto. Questo accordo tra Prophix e Sigma Conso rafforza anche il focus di Hg sul software B2B mission critical che si trova all'intersezione dell'esperienza di Hg in ERP e Tax & Accounting.

Louis Kinsella, direttore di Hg, ha aggiunto: "Abbiamo registrato un aumento significativo rispetto al segmento CPM negli ultimi 12-24 mesi. Questa tendenza non può che continuare dato che le aziende e le organizzazioni stanno capendo il valore che queste soluzioni offrono alle loro operazioni finanziarie. Pertanto, questo accordo è in linea con la strategia di Hg di investire in aziende di alta qualità in modo che possano crescere per raggiungere il loro pieno potenziale. Siamo convinti che l'acquisizione di Sigma Conso in Prophix ci permetterà di raggiungere proprio questo pieno potenziale."

Filip Van Innis, direttore degli investimenti di Fortino Capital, ha dichiarato: "Unendo le forze, entrambe le aziende diventeranno un concorrente ancora più forte nel segmento 'Office of the CFO'. L'impronta europea e asiatica di Sigma Conso estenderà la portata di Prophix e consentirà al gruppo di operare in modo realmente globale. Siamo orgogliosi e grati del percorso intrapreso con Sigma Conso e siamo fiduciosi in merito ai prossimi passi da intraprendere, insieme a Prophix e Hg."

Le condizioni specifiche della transazione non sono state divulgate. Per ulteriori informazioni, contattare:

Rachel Douglas Vincent Morrens Tom Eckersley Prophix Vademecom (Sigma Conso) Hg +1 (905) 279-8711 Ext: 50 +32 (0) 2 269 50 21 +447921612327 rdouglas@prophix.com vm@vademecom.be Tom.Eckersley@hgcapital.com

Informazioni su Prophix

La vostra azienda è in continua evoluzione. La pianificazione e le attività di reporting dovrebbero, pertanto, evolversi di pari passo. Prophix permette le aziende di medie dimensioni di raggiungere i propri obiettivi con maggiore successo grazie a un software innovativo di gestione delle prestazioni aziendali (CPM) basato su cloud. Con Prophix, i responsabili della finanza possono migliorare la redditività e ridurre al minimo i rischi automatizzando la pianificazione del budget, le previsioni e i report, nonché focalizzare l'attenzione su ciò che conta di più, individuando opportunità di business. Prophix sostiene il vostro futuro con l'innovazione AI che offre la flessibilità necessaria per soddisfare le vostre realtà strategiche, oggi e domani. Oltre 1,700 aziende globali si affidano a Prophix per trasformare il loro modo di lavorare. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Prophix.com .

Informazioni su Sigma Conso

Fondata nel 2002, Sigma Conso offre software, formazione e servizi nel campo della gestione delle prestazioni aziendali (CPM). Il gruppo vanta una presenza globale con clienti in oltre 20 paesi e uffici locali in Europa e Asia. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito www.sigmaconso.com .

Informazioni su Hg

Hg è un investitore leader nel software e nei servizi, focalizzato sul sostegno alle imprese che cambiano il modo in cui noi tutti facciamo affari. La profonda competenza tecnologica, unita alla specializzazione verticale delle applicazioni e al supporto operativo dedicato, offre una proposta convincente ai team di gestione che desiderano ampliare le proprie attività. Hg dispone di fondi gestiti per oltre 37 miliardi di dollari, con un team d'investimento di oltre 140 professionisti, oltre a un team di portafoglio composto da oltre 35 operatori, che fornisce un supporto pratico per aiutare le nostre aziende a realizzare le proprie ambizioni di crescita. Con sede a Londra, Monaco di Baviera e New York, Hg dispone di un portafoglio di oltre 35 aziende software e tecnologiche, del valore complessivo di circa 70 miliardi di dollari, con oltre 55.000 dipendenti in tutto il mondo e una crescita di oltre il 20% l'anno. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.hgcapital.com .