Plug Power et Lhyfe concluent un accord pour le développement de sites de production d'hydrogène renouvelable à travers l'Europe

English French

LATHAM, N.Y. et Boulogne-Billancourt et Nantes, France, 27 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plug Power Inc. (NASDAQ : PLUG), l'un des principaux fournisseurs de solutions hydrogène clés en main au service de l'économie mondiale de l'hydrogène vert, et Lhyfe, producteur et fournisseur pionnier d'hydrogène renouvelable et écologique, ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour poursuivre leur collaboration et développer conjointement des usines de production d'hydrogène vert dans toute l'Europe. L'objectif est d’installer une capacité totale de production d'hydrogène de 300MW en opération 2025, et le démarrage du développement d’un site de 1GW dès 2022.

L'accord s’appuie sur une collaboration initiée début 2021 entre les deux sociétés. Dans le cadre de ce projet, la technologie d'électrolyse de Plug Power fournira une capacité d’1 MW à la première installation au monde de production d'hydrogène offshore, développée par Lhyfe et alimentée par l'électricité d'une éolienne flottante au large du Croisic, à SEM-REV, le site d'essais en mer de Centrale Nantes. Ce site sera opérationnel dès 2022.

Les dirigeants de Plug Power et de Lhyfe se sont réunis aujourd'hui à Paris à l'occasion du salon Hyvolution 2021 où ils ont signé un protocole d'accord (MoU) détaillant leurs rôles et responsabilités respectifs, ainsi que leurs objectifs pour les années à venir.

« Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec Lhyfe pour mener la révolution verte de l'hydrogène à travers l'Europe », a déclaré Andy Marsh, PDG de Plug Power. « L'équipe de Lhyfe a de fortes ambitions et un potentiel important qui s'alignent sur notre propre vision d'un avenir décarboné, et sur notre capacité à faire évoluer rapidement le domaine de l'hydrogène. En Amérique du Nord, nous avons déjà construit une "autoroute de l'hydrogène” robuste, qui comprend 165 stations de ravitaillement en hydrogène et de groupes électrogènes à hydrogène pour les entreprises et les institutions, un succès que nous entendons reproduire en Europe. »

Plug Power est le plus important acheteur d'hydrogène liquide au monde et est présent en Europe depuis plus de 10 ans. L'entreprise a fait des progrès significatifs dans le déploiement d'applications hydrogène auprès d'industriels, de clients logistiques et de constructeurs automobiles européens clés, incluant notamment sa coentreprise avec le Groupe Renault baptisée HYVIA. Plug Power a installé plusieurs solutions technologiques PEM en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Italie et au Portugal, et a récemment annoncé l'ouverture de son siège européen en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne.

« Nous sommes très fiers de la confiance qu’un acteur tel que Plug Power place en notre volonté et en notre capacité à produire un hydrogène totalement propre » indique Matthieu Guesné, président fondateur de Lhyfe. « Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir nous appuyer sur la technologie de pointe de Plug Power pour déployer de nombreux sites de production d’hydrogène à terre et en mer, en Europe mais aussi sur le continent nord-américain, qui a des besoins de décarbonation particulièrement importants, notamment pour remplacer les produits fossiles qui y sont encore extraits et consommés de façon massive. »

Lhyfe est un leader mondial dans la production industrielle d’hydrogène renouvelable. L’entreprise a inauguré en septembre le premier site de production industrielle d’hydrogène renouvelable au monde en connexion directe avec un parc éolien. Elle inaugurera le premier site de production d’hydrogène renouvelable offshore sur le site d’essais en mer du SEM-REV en 2022. Lhyfe déploie une soixantaine de projets en Europe pour la mobilité et l’industrie.

Dans le cadre de l'annonce de ce jour, Plug Power et Lhyfe codévelopperont des sites de production d'hydrogène vert dans toute l'Europe, grâce à une technologie d'électrolyse PEM de pointe et à partir d’une électricité provenant directement de sources d'énergie renouvelables. Cette nouvelle initiative servira principalement des applications de mobilité sur route et hors route. Enfin, les deux parties envisageront également de travailler ensemble pour codévelopper une usine d'électrolyse de l'énergie éolienne offshore basée aux États-Unis.

À propos de Plug Power Inc.

Plug Power bâtit l'économie de l'hydrogène en tant que fournisseur leader de solutions de pile à hydrogène (HFC) intégrées et clés en main. La technologie innovante mise au point par la société alimente les moteurs électriques avec des piles à combustible à base d'hydrogène. Elle s'inscrit dans le contexte d'un changement de paradigme profond au sein des secteurs de l'électricité, de l'énergie et du transport, dont l'objectif est de relever les défis du changement climatique et de la sécurité énergétique, tout en atteignant les objectifs de développement durable. Plug Power est à l'origine du premier marché commercialement viable pour la technologie des piles à hydrogène (HFC). La société a ainsi déployé plus de 40 000 systèmes de piles à combustible pour les besoins de la e-mobilité, à une ampleur inégalée au plan mondial. Elle est également devenue le plus grand acheteur d'hydrogène liquide en construisant et exploitant une autoroute à hydrogène en Amérique du Nord. Plug Power offre une proposition de valeur significative aux clients finaux, incluant d'importants bénéfices environnementaux, des gains d'efficacité, un ravitaillement rapide et des coûts d'exploitation réduits.

À travers sa solution GenKey, Plug Power apporte une réponse intégrée aux besoins d’électrification, d’alimentation et de services de mobilité hydrogène à des clients tels qu'Amazon, BMW, The Southern Company, Carrefour et Walmart. La société s’appuie sur son savoir-faire, sur son architecture de produits modulaire et sur la réussite des projets menés avec ses premiers clients afin de se développer rapidement sur d'autres marchés clés tels que les véhicules routiers à émission nulle, la robotique et les centres de données.

www.plugpower.com

À propos de Lhyfe

Créée en 2017 à Nantes (France), Lhyfe est producteur et fournisseur d’hydrogène vert et renouvelable pour la mobilité et l’industrie. Ses sites de production permettent enfin d’accéder à l’hydrogène renouvelable en quantités industrielles, et d’entrer dans un modèle énergétique vertueux orienté bénéfice environnemental. Lhyfe possède des filiales en Allemagne, en Suède, au Danemark au Pays-Bas et en Espagne, elle comptera bientôt une centaine de collaborateurs. Elle est membre de France Hydrogène et d’Hydrogen Europe. Lhyfe a réuni 70 millions d’euros de financement entre 2019 et 2021 et a inauguré son premier site industriel de production d’hydrogène vert le 30 septembre 2021 en Vendée.

www.lhyfe.com

Contacts presse

Plug Power

plugpower@clai2.com

Valentine Serres – 07 78 41 45 91

Agnès Loubière - 06 73 16 88 53