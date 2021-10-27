Expereo达到Cradlepoint 5G企业分支机构专业化标准

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荷兰阿姆斯特丹, Oct. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界领先的全球性互联网、云接入优化、SASE和SD-WAN服务提供商Expereo今日自豪地宣布，公司已达到云交付LTE和5G无线网络边缘解决方案全球领先企业 Cradlepoint 的5G企业分支机构专业化标准。5G企业分支机构专业化可通过满足一系列销售、技术和业务熟练度标准，确定并认可在Cradlepoint 5G商业解决方案定位与销售方面处于领先地位的合作伙伴组织。



通过获得此项专业技能，Expereo可为Cradlepoint业界最全面的5G解决方案组合产品销售工作提供支持，以满足可用性、互操作性、安全性和可管理性的业务必备需求。

Expereo运用Cradlepoint的Netcloud解决方案，可提供用作主链路、故障转移或底层链路的便携式网络连接。由于无需物理传输介质，因此只需一个4G/5G支持路由器即可轻松部署，并可随时使用来自移动运营商的数据SIM卡。这使得备份设施或临时办公室在因灾害或应急规划而造成业务中断时，能够立即连接到互联网并保证企业网络连接顺畅。移动宽带还可用于改进SD-WAN上的冗余并通过增加底层的更多选择来优化应用程序性能，从而在SD-WAN环境中进一步实现当前MPLS和互联网组件的多样化。

Expereo服务开发总监Catherine Lee表示：“经认可满足5G企业分支机构专业化标准，展示了Expereo承诺将最佳技术作为自身服务堆栈的一部分，以及针对我们的客户业务提供5G路径的能力。我们的客户可获得现有最先进的移动终端设备和额外的支持，并可获得保证，我们与Cradlepoint联合提供的产品和服务将满足企业网络的各面需求。”

Cradlepoint将其NetCloud平台与新型5G调制解调器和天线系统的全新设计相结合，成为第一家针对客户业务提供全面5G解决方案的企业。具体功能包括在一个无线广域网中结合LTE、千兆级LTE和5G；支持所有5G频谱、与现有客户SD-WAN和路由器基础设施实现互操作；以及简化整个网络的管理生命周期。

Cradlepoint全球合作伙伴销售高级副总裁Eric Purcell表示：“Cradlepoint致力于引领无线广域网和5G业务的发展，是客户在这一领域的首选和最佳选择。我们的经销商、服务提供商和技术合作伙伴在这项使命中发挥着至关重要的作用。Expereo加入我们的5G企业分支机构专业化计划是引领企业迈向5G时代的又一个重要步骤。”

关于Expereo

Expereo 是领先的托管网络解决方案提供商，涉及领域包括全球互联网连接、SD-WAN、SASE和云接入优化服务。Expereo已成为财富500强企业中30%的公司所信赖的合作伙伴，为世界各地的企业和政府网站提供服务，凭借灵活、优异的互联网性能助力增强每一家企业的生产力。2021年2月，国际成长资本及收购企业Vitruvian Partners收购了Expereo的多数股权，其他股东包括领先的欧洲私募股权公司Apax Partners sas及公司管理层。