Expereo 實現企業分行專業認證的 Cradlepoint 5G

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荷蘭阿姆斯特丹, Oct. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界領先的全球互聯網、雲端存取最佳化、SASE (安全存取服務邊緣) 與軟件定義廣域網路 (SD-WAN) 服務供應商 Expereo 今天傲然宣佈，雲端傳送 LTE 和 5G 無線網絡邊緣解決方案的全球領導者 Cradlepoint 已實現 5G 企業分行專業認證。此 5G 企業分行專業認證透過滿足一系列銷售、技術和業務能力標準，識別並認可在定位及銷售 Cradlepoint 的 5G 業務解決方案上處於領導地位的合作夥伴組織。



透過獲得專業認證，Expereo 將支援 Cradlepoint 銷售業界最全面的 5G 解決方案組合，以滿足供應、互用性、保安度和管理度方面的業務需要。

透過利用 Cradlepoint 的 Netcloud 解決方案，Expereo 提供可用作主要、故障轉移或底層連結的便擕式網絡連接。在沒有物理傳輸媒介下，只需一個支援 4G/5G 的路由器及流動營運商提供的隨時可用數據 SIM 卡，即可輕鬆部署。這方便備份設施或臨時辦公室即時連接互聯網，並確保企業在一旦因災難或緊急計劃而中斷營運時，能保持網絡連線。透過在底層增加更多選擇，流動寬頻還可用於改善 SD-WAN 的冗餘和優化應用程式表現，並進一步多樣化 SD-WAN 環境中當前的 MPLS 和互聯網組件。

Expereo 服務開發董事 Catherine Lee 解釋說：「被公認為 5G 企業分行專業認證，表明 Expereoeo 致力將同類最佳技術作為服務堆棧的一部分，並為我們的客戶設定通往 5G 業務之路。我們的客戶可以獲得至今最先進的流動端點設備，獲得額外的支援，並保證我們與 Cradlepoint 合作提供的產品和服務將能滿足企業網絡的需求。」

透過將其 NetCloud 平台與白紙般簡約的設計相結合，新的 5G 數據機和天線系統，Cradlepoint 是第一間為業務提供全面 5G 解決方案的公司。具體功能包括將 LTE、GB 類 LTE 和 5G 結合在一個無線 WAN 中；可支援所有 5G 頻譜，與現有的客戶 SD-WAN 和路由器基礎設施兼容操作；並簡化整個網絡管理生命週期。

Cradlepoint 全球合作夥伴銷售高級副總裁 Eric Purcell 表示：「Cradlepoint 致力領導無線 WAN 和 5G 的發展，是這個領域中客戶的首要及最佳的選擇。我們的經銷商、服務供應商和技術合作夥伴在此任務中發揮了關鍵作用。將 Expereo 新增至我們的 5G 企業分行專業認證計劃，是引領業務通往 5G 之路的另一重要步驟。」

關於 Expereo

Expereo 是領先業界的託管網絡解決方案供應商，提供包括全球互聯網連接、SD-WAN、SASE 及雲端存取最佳化等服務。Expereo 作為三成 Fortune 500 企業信賴的合作夥伴，支援全球企業及政府網站，透過靈活及優化的互聯網表現，協助每間公司提升效率。2021 年 2 月，國際成長基金和收購公司 Vitruvian Partners 已向領先的歐洲私募股權公司 Apax Partners sas 及公司管理層收購了 Expereo 的大部分股權。