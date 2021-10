Stingray accélère sa transition vers la diffusion en continu en collaboration avec 8 partenaires internationaux

English French

Stingray élargit la distribution de ses services Qello Concerts by Stingray, Stingray Karaoke, Stingray Classica, Stingray Naturescape, Stingray DJAZZ et Stingray Musique





Optimum Stream et Suddenlink Stream d’Altice USA, Amazon Prime Video Channels, Claro, Local Now, Plex TV, Pluto TV, Struum et Totalplay ajoutent les services de Stingray à leur offre de diffusion en continu



MONTRÉAL, 27 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY. A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui l’ajout de ses chaînes télé soutenues par la publicité et de ses services de vidéo sur demande par abonnement et avec publicité à l’offre de huit grands fournisseurs de services télévisuels et par contournement : Optimum Stream et Suddenlink Stream d’Altice USA (États-Unis), Amazon Prime Video Channels (Italie, Pays-Bas et Espagne), Claro (Brésil), Local Now (États-Unis), Plex TV (Canada, Europe, États-Unis), Pluto TV (Brésil), Struum (États-Unis) et Totalplay (Mexique). En vertu de ces nouvelles ententes de distribution, des millions de téléspectateurs pourraient s’ajouter à l’auditoire de Stingray sur de nouvelles plateformes et dans de nouveaux territoires.

Avec cette annonce, Stingray confirme de nouveaux partenariats avec Local Now, Plex TV et Struum, en plus de consolider ses relations existantes avec Altice USA, Amazon Prime Video Channels, Claro, Pluto TV et Totalplay. La portée et l’influence de Stingray continuent de croître à un rythme toujours plus rapide.

« Les plus importants fournisseurs de contenus de divertissement au monde sont séduits par la programmation inégalée de Stingray et l’adaptabilité de ses services musicaux et lifestyle à une variété de plateformes, ce qui les positionne judicieusement pour répondre à l’évolution constante des technologies et des attentes du public », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Nous sommes enchantés d’offrir ces services à nos partenaires de longue date et à de nouveaux fournisseurs qui souhaitent offrir un divertissement de qualité à leurs clients. Ces nouvelles ententes de distribution font croître notre portée mondiale potentielle de millions de téléspectateurs. »

Chaînes télé gratuites soutenues par la publicité

Les chaînes télé gratuites soutenues par la publicité de Stingray, surnommées chaînes FAST (pour free, ad-supported TV channels), offrent au public une nouvelle façon d’accéder à des contenus musicaux et lifestyle sans frais supplémentaires, par l’intermédiaire de leur abonnement existant aux services de diffusion en continu gratuits. Les chaînes FAST de Stingray sont soutenues par les recettes publicitaires et ne nécessitent donc pas d’abonnement.

Qello Concerts by Stingray – offerte par Optimum Stream et Suddenlink Stream d’Altice USA, Plex TV et Pluto TV Brazil.





Stingray Karaoke – offerte par Optimum Stream et Suddenlink Stream d’Altice USA et Pluto TV Brazil.





Stingray Naturescape – offerte par Local Now, Plex TV et Pluto TV Brazil.





Stingray Musique – offerte par Optimum Stream et Suddenlink Stream d’Altice USA.



Services de vidéo sur demande par abonnement et avec publicité

Les services de divertissement haut de gamme, Qello Concerts by Stingray, Stingray DJAZZ, Stingray Classica et Stingray Karaoke, offrent aux abonnés l’accès privilégié à des spectacles présentés à guichets fermés des plus grandes têtes d’affiche actuelles, à une collection inégalée de concerts classiques, de jazz, d’opéras et de ballets filmés sur les scènes du monde entier, et à un catalogue de karaoké exceptionnel pour partager le plaisir de chanter en famille ou entre amis.



Qello Concerts by Stingray – offerte par Struum.





Stingray Karaoke – offerte par Claro Brazil, Struum et Totalplay.





Stingray Classica – offerte par Amazon Prime Video Channels Pays-Bas, Amazon Prime Video Channels Espagne, Claro Brazil et Struum.





Stingray DJAZZ – offerte par Amazon Prime Video Channels Italie, Amazon Prime Video Channels Pays-Bas, Amazon Prime Video Channels Espagne et Struum.



À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file international de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 000 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus : www.stingray.com

