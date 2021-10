Canards Illimités Canada annonce de nouvelles nominations à son conseil d’administration

English French

STONEWALL, Manitoba, 27 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canards Illimités Canada (CIC), premier organisme de conservation des milieux humides du pays, a nommé quatre dirigeants influents à son conseil d’administration. Chacun d’eux appuiera les travaux de CIC dans la conservation des milieux humides et marquera le paysage de son empreinte pour promouvoir la durabilité, la biodiversité et la résilience climatique.



Dwight Ball, Paul Boehne, Leslie Bogdan et Christine Elliott ont été élus dans ces fonctions de bénévoles pendant la réunion tenue par le conseil d’administration de CIC au début du mois.

« Nous sommes enchantés d’apprendre que ces dirigeants exceptionnels font partie de notre conseil d’administration et nous sommes enchantés de savoir qu’ils nous aideront de mille et une façons à promouvoir notre mission conservationniste, a déclaré David Blom, président du conseil de CIC. Chacun apporte une expérience, des connaissances et des points de vue uniques, grâce auxquels nous serons mieux en mesure de nouer des partenariats et de réaliser des programmes afin de créer un monde plus vert pour la sauvagine, les autres représentants de la faune et les Canadiens. »

Dwight Ball, qui a déjà été premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, s’intéresse vivement à la conservation. Pendant toute sa carrière politique, il a représenté cette province à l’occasion de nombreuses réunions et assemblées internationales et nationales, notamment en exerçant les fonctions de coprésident du Conseil du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

Paul Boehne connaît parfaitement la nature transfrontalière de la conservation, grâce au rôle qu’il a déjà joué comme membre du Conseil auprès de Ducks Unlimited aux États-Unis. Originaire de Cove, dans l’Oregon, il a travaillé comme ichtyobiologiste au Service des forêts du département de l’Agriculture des États-Unis. Durant sa longue carrière, il a mis en œuvre de nombreux programmes importants de conservation, dont celui de l’Endangered Species Act.

Leslie Bogdan a une connaissance approfondie de la mission et des opérations de CIC, après avoir consacré plus de 30 années à servir l’organisme dans les postes de haute direction dans lesquels elle était responsable de la réalisation de la conservation en Colombie-Britannique et dans la région boréale. Aujourd’hui retraitée, elle habite à North Saanich, en Colombie-Britannique.

Christine Elliott est une avocate respectée de Vancouver en Colombie-Britannique. Elle se passionne pour la conservation des milieux humides et apporte, au conseil d’administration de CIC, de précieuses connaissances juridiques dans l’acquisition des terrains, dans les conventions de conservation et dans les autres contrats liés aux droits fonciers et aux droits relatifs à l’eau.

CIC est l’un des plus grands et plus anciens organismes de conservation au Canada. Fondé en 1938, CIC a conservé 2,6 millions d’hectares de milieux humides et d’autres milieux naturels d’un océan à l’autre. Ces habitats font rejaillir sur la société d’importants bienfaits environnementaux en atténuant les effets des inondations, en filtrant les polluants de l’eau, en emmagasinant le carbone et en assurant la subsistance de la faune.

À propos de Canards Illimités Canada : Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l’industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. Pour en savoir plus : canards.ca.

