La Légion présente « le Coquelicot immortel »

OTTAWA, 27 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne inaugure le « Coquelicot immortel » en 2021, pour marquer le 100e anniversaire du coquelicot en tant que symbole du Souvenir au Canada. Cette forme d’art numérique est une façon de plus de préserver la mémoire des 118 000 soldats canadiens tombés au combat depuis 1812, en inscrivant leurs noms sur un symbole numérique durable.



Cent œuvres d’art numériques en édition limitée sous forme de NFT (jetons non fongibles) seront mises en vente sur le cybermarché OpenSea et leur prix sont fixé symboliquement à 0,111 1 ETH (Ethereum; montant en cryptomonnaie équivalant actuellement à 550,00 $) pour représenter le jour du Souvenir.

Chaque pièce présentera une image en boucle de 60 secondes (NFT). L’œuvre d’art a été créée à partir d’un coquelicot véritable récolté dans les champs de Flandre, en Belgique, et numérisé en 3D afin de le préserver pour l’éternité.

« Nous sommes ravis d’ajouter un élément aussi spécial à la Campagne nationale du coquelicot de cette année », déclare Bruce Julian, président national. « C’est un hommage touchant à nos soldats tombés au champ d’honneur, une façon novatrice de les commémorer à jamais et un moyen de soutenir nos vétérans. »

Les pétales du coquelicot sont ornés des noms des soldats tombés au combat, rappelant ainsi de manière émouvante la fragilité de la vie et l’honneur du sacrifice. L’œuvre présente un grand mur commémoratif sur lequel sont inscrits les noms des 118 000 soldats tombés au combat. Il existe 10 versions uniques du NFT inspirées de dix histoires de vétérans. L’une d’entre elles est celle de Nichola Goddard, la première femme soldat tuée au combat.

« Nous sommes honorés que Nichola soit commémorée dans le cadre de la Campagne nationale du coquelicot de cette année, qui continue de jouer un rôle essentiel dans le soutien des vétérans canadiens et de leurs familles », a déclaré Katherine Rusk, la sœur de la capitaine Nichola Goddard. « Environ 2 500 militaires canadiens sont libérés pour raisons médicales chaque année, ce qui a également des répercussions sur 700 conjoints et 900 enfants. Nous sommes reconnaissants que le legs de Nichola puisse aider à soutenir ces familles dans le besoin. »

Voici les dix histoires de vétérans qui seront présentées (sans ordre particulier) :

1) Nichola Kathleen Sarah Goddard (la première femme soldat de combat canadienne tuée)

2) Buckam Singh (un des premiers soldats sikhs à servir le Canada)

3) Frederick Lee (le premier Sino-Canadien à mourir pour notre pays)

4) Alex Decoteau (un Canadien cri, athlète olympique d’été, mort au combat)

5) Mark Graham (un athlète olympique noir tombé en Afghanistan)

6) Huron Brant (l’un des plus de 200 Canadiens autochtones qui ont donné leur vie)

7) Les frères O’Brien (quatre frères terre-neuviens morts pendant la Seconde Guerre mondiale)

8) Robert Powell (membre du temple de la renommée des sports du Canada)

9) Thomas Welch (soldat décédé par suicide imputable au service militaire) et

10) George Lawrence Price (le dernier Canadien qui est mort pendant la Première Guerre mondiale).

Toutes les recettes de la vente de chaque œuvre d’art numérique seront versées au Fonds en fidéicommis du coquelicot de la Légion, de même que 10 % de chaque vente secondaire. De cette façon, les ventes ultérieures créeront un mécanisme de don perpétuel pour le Fonds du coquelicot.

Le « Coquelicot immortel » se lance aujourd’hui dans le cadre de la Campagne nationale du coquelicot qui commence le 29 octobre 2021. Pour plus d’informations, visitez https://www.immortalpoppy.com/ .

À propos de la Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus important organisme de soutien et de services communautaires pour vétérans au Canada. Nous sommes un organisme sans but lucratif dont la portée nationale s’étend à des filiales aux États-Unis, au Mexique et en Europe. Nos près de 250 000 membres, dont plusieurs dévouent de nombreuses heures de bénévolat dans leur filiale, sont en fait notre force.

