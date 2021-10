Workday kündigt eine bessere Arbeitserfahrung mit Workday Everywhere an

MUNICH, Germany, Oct. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen , stellt Workday Everywhere vor. Das Paket aus vorkonfigurierten Konnektoren integriert Workday-Aufgaben und Insights direkt in digitale Arbeitsumgebungen und hilft Unternehmen, ihren Mitarbeitenden eine bessere Arbeitserfahrung anzubieten. Mit Workday Everywhere können Mitarbeitende innerhalb ihrer Arbeitsabläufe schnell und unkompliziert auf Workday zugreifen, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen. Arbeitgeber können mit Workday Everywhere eine ebenso einfache wie vernetzte Erfahrung bereitstellen, um die Produktivität und das Engagement ihrer Mitarbeitenden zu erhöhen.



Als jüngste Workday-Lösung aus dem Bereich Employee Experience trägt Workday Everywhere dazu bei, die Einsatzbereitschaft durch ein offenes und reibungsloses Erlebnis zu steigern, weil sie Mitarbeitende genau dort abholt, wo sie sich gerade befinden und ihnen die Möglichkeit bietet, die Workday-Funktionen in vollem Umfang zu nutzen. Nach Workday for Microsoft Teams und Slack markiert Workday Everywhere den nächsten Schritt zu einer intuitiveren Erfahrung für die Workday Kunden-Community, zu der mehr als 55 Millionen Arbeitnehmende zählen.



Initiativen für eine bessere Mitarbeitererfahrung in der neuen Arbeitswelt

Die COVID 19-Pandemie und die zunehmende Etablierung hybrider Arbeitsmodelle stellten Unternehmen vor neue Herausforderungen in Bezug auf die Mitarbeiterbindung und die Produktivität. Das hat Unternehmen dazu veranlasst, Technologien einzuführen, die ihre Belegschaft sinnvoll unterstützen. Dies ist zu einer Priorität für Chief Human Resources Officers (CHROs) und Chief Information Officers (CIOs) geworden, um ihren Mitarbeitenden, die oft viele Stunden in einem digitalen Arbeitsumfeld verbringen, die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Workday Everywhere ermöglicht eine grenzenlose Erfahrung, indem Mitarbeitende aus den verschiedensten Umgebungen heraus auf Workday-Funktionen zugreifen können. Dazu zählen unter anderem Kollaborationstools, Intranets, Apps oder auch Employee Experience-Plattformen wie Microsoft Viva.

Mit Workday können CHROs und CIOs gemeinsam wirkungsvollere Erfahrungen schaffen, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten und flexibel genug sind, um sich an veränderte Bedingungen anzupassen.

Zu den weiteren Vorteilen von Workday Everywhere zählen:



Erhöhte Produktivität und Employee Wellbeing am Arbeitsplatz. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen (ML) für die Personalisierung und Prognose stellt Workday Everywhere Mitarbeitenden zum richtigen Zeitpunkt die passenden Informationen, Aufgaben, Insights und Empfehlungen zur Verfügung – so können entsprechende Maßnahmen antizipiert oder das Augenmerk auf Prioritäten gelenkt werden. Wenn der letzte Urlaub bereits einige Zeit zurückliegt, können Mitarbeitende proaktiv benachrichtigt werden, zusammen mit dem Vorschlag, eine Pause oder Urlaub in Betracht zu ziehen. Dadurch wird es möglich, das Wohlbefinden und Engagement am Arbeitsplatz zu fördern.

Mitarbeitende können jederzeit und überall auf Workday-Daten und Aufgaben zugreifen ohne ihr digitales Arbeitsumfeld, das Intranet oder ihr Kollaborationstool verlassen zu müssen. So können sie zum Beispiel mit ihrem mobilen Endgerät eine Quittung fotografieren und anschließend als Teil der Reisekostenabrechnung direkt über das Slack Interface bei Workday einbuchen. Einfache und sichere Integration. Workday Everywhere lässt sich unkompliziert einrichten und ermöglicht CIOs eine schnelle Integration in ihr bestehendes IT-Ökosystem. Die Datenübertragung zwischen Workday und dem User entspricht dabei den hohen Sicherheits- und Datenschutzstandards, die Kunden von Workday-Applikationen gewohnt sind.



Kommentare zur Meldung

„Überall auf der Welt verlassen sich zukunftsorientierte CHROs und CIOs auf Workday, um ihren Mitarbeitenden mit den richtigen Daten, Einblicken und Technologien eine optimale Mitarbeitererfahrung zu bieten“, sagt Jeff Gelfuso, Chief Design Officer, Workday. „Bei der Entwicklung von Workday Everywhere haben wir den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Dank dieses Ansatzes ist es problemlos möglich, aus jeder digitalen Umgebung heraus mit Workday zu kommunizieren, Informationen abzurufen und Aufgaben zu erledigen — ohne, dass es zu Unterbrechungen im Arbeitsablauf kommt. Wir werden auch künftig daran arbeiten, unseren Kunden großartige Erfahrungen bereitzustellen, mit denen sie Engagement, Zufriedenheit und Zugehörigkeitsgefühl ihrer Mitarbeitenden verbessern und ihr Geschäftsergebnis steigern können.“

„Das Thema Employee Experience hat für CEOs weltweit große Priorität. Allerdings macht die wachsende Anzahl an unterschiedlichen Plattformen es schwer, eine rundum positive Erfahrung bereitzustellen“, ergänzt Josh Bersin, Global Industry Analyst und Dean an der Josh Bersin Academy. „Workday Everywhere verfolgt einen brillanten Ansatz, indem es den Mitarbeitenden ermöglicht, von jeder Plattform aus auf Workday zuzugreifen. Das erleichtert ihnen den Arbeitsalltag, genauso wie ihren Vorgesetzten, Personalverantwortlichen und der IT-Abteilung.“

Verfügbarkeit

Workday Everywhere steht Kunden von Workday Human Capital Management derzeit über Workday for Slack und Workday for Microsoft Teams kostenlos zur Verfügung; Workday Cards for Microsoft Viva Connections werden bis voraussichtlich Ende 2021 erwartet.

Für weitere Informationen:

Sehen Sie dieses Video .



