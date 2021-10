Workday biedt met Workday Everywhere hoogwaardige digitale werknemerservaring

AMSTERDAM, Oct. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), een leider in enterprise cloud applicaties voor finance en human resources , lanceert vandaag Workday Everywhere: kant-en-klare koppelingen die Workday taken en -inzichten direct integreren in digitale workspaces en zo de gebruikerservaring verbeteren. Met Workday Everywhere hebben medewerkers snel toegang tot Workday in hun natuurlijke workflow, zonder dat ze tussen verschillende applicaties moeten schakelen. Werkgevers kunnen Workday Everywhere gebruiken om een eenvoudige, geïntegreerde ervaring te bieden die de productiviteit en betrokkenheid van werknemers verbetert.

Workday Everywhere is de nieuwste Workday-oplossing op het gebied van de werknemerservaring . Het ondersteunt activiteiten om de betrokkenheid te vergroten met een open en wrijvingsloze gebruikerservaring die de kracht van Workday waar dan ook naar de digitale omgeving van werknemers brengt. Met Workday Everywhere gaat het bedrijf verder op de ingeslagen weg, die begon met Workday for Microsoft Teams and Slack, om meer intuïtieve gebruikservaringen te bieden voor de Workday-community van meer dan 55 miljoen werknemers.

Een betere werknemerservaring in de nieuwe wereld van werk

De coronapandemie en daaropvolgende hybride werkmodellen hebben nieuwe uitdagingen rond retentie en productiviteit met zich meegebracht. Organisaties schakelen daardoor over naar technologieën die hun werknemers beter ondersteunen in deze nieuwe situatie. Deze overschakeling is een prioriteit voor chief human resources officers (CHRO’s) en chief information officers (CIO’s) die de best mogelijke gebruikservaring willen bieden aan hun teams, die nu een groot deel van hun werkleven in een digitale omgeving doorbrengen. Workday Everywhere maakt een grenzeloze ervaring mogelijk waarbij werknemers toegang hebben tot Workday vanuit een verscheidenheid aan omgevingen, zoals samenwerktools, intranetten, applicaties, en employee experience platforms zoals Microsoft Viva.

Met Workday kunnen CHRO's en CIO's samenwerken om meer impactvolle ervaringen te creëren, die zijn afgestemd op individuele behoeften en flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Klanten die Workday Everywhere gebruiken, profiteren ook van:

Verbeterde productiviteit en werknemerswelzijn. Workday Everywhere maakt gebruik van machine learning-gedreven personalisatie en voorspellingen, om werknemers naadloos van de juiste informatie, taken, inzichten en aanbevelingen te voorzien wanneer zij die nodig hebben. Dit gebeurt door te anticiperen op de te ondernemen acties, of welke zaken op dat moment aandacht nodig hebben. Werknemers kunnen bijvoorbeeld proactief op de hoogte worden gesteld als ze de afgelopen zes maanden geen vrij hebben genomen, met de suggestie om een pauze of vakantie te overwegen en zo het welzijn en de betrokkenheid op het werk te bevorderen.

Reacties op het nieuws

"Wereldwijd vertrouwen vooruitstrevende CHRO's en CIO's op Workday voor de juiste data, inzichten en technologie om hun werknemerservaringen vorm te geven", zegt Jeff Gelfuso, chief design officer bij Workday. "Door mensen de focus te maken van het ontwerp van Workday Everywhere, kunnen gebruikers nu moeiteloos communiceren, toegang krijgen tot informatie en taken voltooien in Workday vanuit iedere digitale omgeving - allemaal zonder hun workflow te onderbreken. We zullen blijven investeren in het leveren van geweldige ervaringen voor onze klanten om hen te helpen de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers te verbeteren - evenals de bedrijfsresultaten."

"De werknemerservaring is nu een topprioriteit voor CEO's over de hele wereld, maar de wildgroei aan tech-platforms maakt dit moeilijk", zegt Josh Bersin, industrie-analist en decaan van de Josh Bersin Academy. "Workday Everywhere is een briljante strategie die werknemers vanaf elk platform toegang geeft tot Workday, waardoor het leven voor werknemers, managers, HR en IT eenvoudiger wordt."

Beschikbaarheid

Workday Everywhere is momenteel beschikbaar zonder extra kosten voor klanten van Workday Human Capital Management via Workday for Slack en Workday for Microsoft Teams ; Workday Cards for Microsoft Viva Connections zijn naar verwachting later dit jaar beschikbaar.

Voor meer informatie:

Bekijk deze video .



Over Workday

Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources , die klanten helpt zich aan te passen en te gedijen in een veranderende wereld. Workday applicaties voor financieel beheer, Human Resources, planning, kostenbeheer en analytics worden wereldwijd gebruikt door duizenden ondernemingen in uiteenlopende industrieën – van middelgrote bedrijven tot meer dan 50% van de Fortune 500-ondernemingen. Ga voor meer informatie naar www.workday.com .

