Avec Workday Everywhere, Workday offre aux collaborateurs une expérience numérique plus immersive

PARIS, 27 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc (NASDAQ: WDAY), l’un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines , annonce le lancement de Workday Everywhere. Cette offre packagée de connecteurs permet d’accéder aux tâches et informations de Workday depuis divers environnements de travail, et aide les organisations à améliorer leur expérience collaborateur. Avec Workday Everywhere, les employés peuvent accéder rapidement à Workday sans interrompre leur activité, et sans avoir à basculer d’une application à l’autre. La solution permet aux entreprises de proposer une expérience simple et connectée, favorisant des collaborateurs plus engagés et efficaces.

Dernière offre en date d’ expérience collaborateur proposée par Workday, Workday Everywhere s’inscrit dans une démarche visant à accroître l’engagement des employés. En effet, l’expérience ouverte et fluide proposée par Workday Everywhere permet aux collaborateurs de profiter librement de la puissance de Workday, où qu’ils se trouvent et quel que soit l’outil utilisé (Slack, Teams,…). Ce lancement s’inscrit également dans la continuité des efforts initiés avec Workday for Microsoft Teams et Workday for Slack, dans le but de concevoir des expériences plus intuitives pour la vaste communauté de clients de Workday (plus de 55 millions de professionnels).

Soutenir les initiatives visant à améliorer l’expérience collaborateur dans un nouveau monde du travail

La pandémie de la COVID-19 et la généralisation des modèles de travail hybrides, ont fait émergé de nouvelles problématiques RH de fidélisation et de productivité, incitant les organisations à adopter des technologies apportant un meilleur accompagnement aux collaborateurs. Cette transition est devenue une priorité pour les directeurs des ressources humaines (DRH) et les directeurs des systèmes d’information (DSI) qui souhaitent offrir les meilleures expériences possibles à leurs collaborateurs. Or, ces derniers passent désormais l’essentiel de leur temps dans un environnement de travail numérique. Workday Everywhere offre une expérience sans frontière, permettant aux collaborateurs d’accéder à Workday depuis une grande variété d’environnements, y compris des outils collaboratifs, des intranets, des applications, ainsi que des plateformes d’expérience collaborateur telles que Microsoft Viva.

Avec Workday, les DRH et DSI travaillent main dans la main pour concevoir des expériences plus pertinentes, personnalisées, et suffisamment agiles pour s’adapter à des conditions changeantes.

Les clients de Workday Everywhere bénéficient également des avantages suivants :



Hausse de la productivité et du bien-être des collaborateurs. En utilisant le machine learning (ML) à des fins de personnalisation et de prédiction, Workday Everywhere présente les informations, tâches, analyses et recommandations appropriées lorsque nécessaire, anticipe les potentielles initiatives à prendre, ou identifie les éléments requérant l’attention des collaborateurs. Ainsi, un salarié pourra être alerté de façon proactive s’il n’a pas pris de congés au cours des six derniers mois, et être invité à envisager de prendre un peu de repos, afin de garantir son bien-être et son engagement au travail.

Les collaborateurs peuvent accéder à des données et tâches issues de à Workday — de n’importe où et à tout moment — sans avoir à quitter leur environnement de travail numérique, intranet ou outil de collaboration. Par exemple, depuis un appareil mobile, il leur sera possible de prendre une photo d’un reçu, puis de créer et soumettre une note de frais dans Workday, sans quitter l’interface de Slack. Intégration simple et sécurisée. Workday Everywhere est facile à configurer, et permet aux DSI d’intégrer Workday à leur écosystème informatique en toute simplicité. Toutes les données sont transmises entre Workday et l’utilisateur, avec les mêmes normes de sécurité et de confidentialité des données attendues des applications Workday.



Commentaires

"Les DRH et DSI visionnaires s’appuient sur Workday pour obtenir des données, des analyses et des technologies qui façonnent leur expérience collaborateur", déclare Jeff Gelfuso, chief design officer chez Workday. "En concevant Workday Everywhere, avec une approche centrée sur l’utilisateur, nous permettons aux collaborateurs de communiquer, d’accéder à des informations et de réaliser des tâches dans Workday sans effort, depuis n’importe quel environnement, et sans interrompre leur activité. Nous allons continuer à investir pour proposer des expériences de qualité à nos clients, et les aider à renforcer l’engagement de leurs collaborateurs, leur satisfaction et leur sentiment d’appartenance, tout en leur permettant d’enregistrer de meilleurs résultats."

"L’expérience collaborateur est désormais une priorité pour les CEO. Pourtant, la prolifération des plateformes rend la tâche difficile", déclare Josh Bersin, global industry analyst and dean, chez Josh Bersin Academy. "Workday Everywhere concrétise une brillante stratégie permettant aux collaborateurs d’accéder à Workday depuis n’importe quelle plateforme, et simplifiant la vie des collaborateurs, managers, équipes RH et services informatiques."

Disponibilités

Workday Everywhere est disponible gratuitement pour les clients de l’offre Human Capital Management via Workday for Slack et Workday for Microsoft Teams ; Workday Cards for Microsoft Viva Connections , pour sa part, sera disponible d’ici à la fin de l’année.

Pour en savoir plus :

Visionnez cette vidéo .



