Congrès 2021 de la FPJQ : Journalisme, contre virus et marées

MONTRÉAL, 27 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) tiendra son congrès annuel en visioconférence les samedi 20 et dimanche 21 novembre, sous le thème : Journalisme, contre virus et marées.



Réunissant annuellement 600 professionnels de l'information, des retraités de la profession, des étudiants et des professeurs en journalisme ainsi que des membres du public, le congrès annuel est l'occasion de se pencher sur les enjeux qui touchent de près une profession en pleine mutation.

Les conférences et les panels prévus pendant les deux journées :

Atelier-conversation sur les fixeurs afghans par le Fonds québécois de journalisme international (FQJI)

Devenir son propre patron de presse

Est-ce que les écoles de journalisme préparent bien ses étudiants pour le travail sur le terrain ?

La diversité d'opinion et la liberté d'expression versus la vérité

Le contrôle de l'image et du message en temps de crise, une entrave aux professionnels de l'information ?

Le harcèlement envers les professionnels de l'information

Les 40 ans de la Loi sur l'accès à l'information

Les relations entre les médias, la justice et la police

Mieux couvrir le complotisme

Violences conjugales et féminicides : Comment aborder les victimes ?

Le prix hommage Judith-Jasmin 2021, choisi par les anciens présidents et présidentes de la Fédération, et la bourse Arthur-Prévost 2021, visant à souligner et à récompenser la qualité du travail d’un journaliste prometteur en début de carrière, seront aussi attribués le samedi 20 novembre en fin d’après-midi.

L’inscription au congrès virtuel est ouverte à tous. Les étudiants et les membres de la FPJQ profitent d’un rabais sur le tarif de l’inscription. Il est possible de s’inscrire jusqu’au vendredi 19 novembre à midi.

Source :

Stéphane Villeneuve

Directeur général adjoint FPJQ

stephane.villeneuve@fpjq.org