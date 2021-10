TELUS et Genetec s’associent pour permettre aux entreprises canadiennes d’assurer leur sécurité en surveillant leurs locaux de n’importe où en tout temps

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique et MONTRÉAL, 27 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS et Genetec Inc. unissent leurs forces pour simplifier la vidéosurveillance pour les petites et moyennes entreprises canadiennes grâce à la polyvalence et à l’abordabilité d’une solution infonuagique. Cette collaboration regroupe les caméras de surveillance de TELUS et la solution de vidéosurveillance en nuage par abonnement StratocastMC de Genetec. Grâce à Stratocast, les entreprises n’ont plus à utiliser de l’équipement d’enregistrement vidéo coûteux limité au stockage et au visionnement sur place; elles peuvent maintenant visionner facilement les images et les enregistrements de leurs caméras connectées en nuage à partir de plusieurs sites. En enregistrant et en stockant la vidéo directement dans le nuage, sans qu’il soit nécessaire d’avoir des serveurs sur place, les propriétaires d’entreprise peuvent voir ce qui se passe dans leurs établissements, d’où qu’ils soient, au moyen du portail web ou de l’application mobile Stratocast sur leur téléphone, leur ordinateur ou leur tablette.



« TELUS offre depuis longtemps des technologies de sécurité novatrices à ses clients résidentiels et affaires, et elle est fière de s’associer à Genetec, déclare Jason Macdonnell, président, Sécurité intelligente et automatisation. TELUS offre des solutions de sécurité intégrées et polyvalentes propulsées par son réseau de calibre mondial pour que ses clients se sentent en sécurité et connectés, et gardent le contrôle. Cette collaboration témoigne de l’importance que les deux entreprises accordent à l’utilisation de la technologie pour répondre aux besoins de sécurité des entreprises et améliorer la vie des utilisateurs au quotidien. »

La solution Stratocast est maintenant offerte partout au Canada à partir de 20 $ par mois à l’achat d’une caméra. En profitant de cette offre, les entreprises pourront réduire considérablement leurs coûts de sécurité puisqu’elles n’auront plus à acheter et à entretenir de l’équipement d’enregistrement vidéo pour chacun de leur établissement; dorénavant, une caméra et une connexion réseau suffiront. Grâce au réseau TELUS PureFibre, le plus grand réseau de fibre optique jusqu’aux locaux de l’Ouest canadien, les entreprises ont accès à des vitesses de téléchargement en amont et en aval ultrarapides, ce qui est un avantage considérable pour les applications de vidéosurveillance et de sécurité en nuage.

« Le nuage offre aux petites et aux moyennes entreprises de nouveaux moyens de protéger leurs installations, tout en optimisant leur budget d’exploitation. Nous sommes heureux de collaborer avec TELUS pour offrir la vidéosurveillance multiplate-forme en tant que service à la collectivité, déclare Marc-André Bergeron, directeur des ventes, Genetec, Inc. Les petites et moyennes entreprises qui utilisent l’infrastructure en nuage réalisent des économies à plusieurs niveaux, des systèmes de point de vente à la sécurité. Avec Stratocast de Genetec, les propriétaires d’entreprise peuvent facilement protéger leurs activités de manière efficace et abordable. »

Pour obtenir plus de détails sur les Systèmes de sécurité personnalisés de TELUS ou pour vous procurer la solution Stratocast, visitez telus.com/TCSS pour demander un rappel ou composez le 1-888-706-1306.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rend nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une société de technologie innovante, qui dispose d’une large gamme de solutions englobant la sécurité, l’intelligence et les opérations. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte, qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d’accès, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), les communications et l’analyse. Genetec développe également des solutions et des services dans le nuage, conçus pour améliorer la sécurité et apporter plus d’intelligence opérationnelle aux organismes gouvernementaux, aux entreprises, au transport et aux communautés dans lesquelles nous vivons. Fondée en 1997 et basée à Montréal, au Canada, Genetec commercialise ses solutions à l’international via un vaste réseau de revendeurs, d’intégrateurs, de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 80 pays.

Pour obtenir plus d’informations sur Genetec, visitez www.genetec.com .

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Jacinthe Beaulieu

Relations publiques de TELUS

Jacinthe.Beaulieu@telus.com