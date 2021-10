Société Générale_ Communiqué de presse

French English





COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 27 octobre 2021, 17h45

Société Générale et ALD indiquent avoir des discussions avec Lease Plan et ses actionnaires concernant un éventuel rapprochement d’ALD et Lease Plan visant à créer un leader du secteur de la mobilité.

A ce stade, il n’y a aucune certitude quant au fait que les discussions en cours puissent aboutir à un accord ou une transaction(1).

Une communication ultérieure sera faite le moment opportun conformément à la législation en vigueur.

(1) Cette éventuelle transaction serait soumise à différentes conditions suspensives, incluant l’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires nécessaires et l’obtention d’une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique sur les titres ALD (l’opération, le cas échéant, ne donnerait par conséquent pas lieu à une offre publique sur ALD)





