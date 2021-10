Correction: Generix Group - Chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021/2022 : Croissance de +5%

English French

Paris, le 27 octobre 2021

Un premier semestre en forte croissance, avec un chiffre d’affaires supérieur au niveau de 2019-2020

Generix Group, éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires du 2ème trimestre de l’exercice 2021/2022.

CA Q2 2021/2022 : +5%





Trimestre clos

le 30 septembre Variation Semestre clos

le 30 septembre Variation Non audité (K€) 2021 2020 2021 2020 SaaS 8 475 7 780 9% 16 661 15 696 6% Maintenance 4 577 4 510 1% 9 223 8 977 3% Licences 1 365 1 339 2% 2 542 1 861 37% Activités d'Edition 14 417 13 629 6% 28 426 26 534 7% Conseil & Services 5 815 5 558 5% 13 049 11 566 13% Chiffre d'Affaires 20 232 19 187 5% 41 475 38 100 9%

Sur le trimestre écoulé, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 20,2 M€, en croissance de +5% vs Q1 2020-2021 et de +2% par rapport de 2019-2020 (19,8 M€).

Cette performance est principalement portée par l’activité à l’international et l’activité SaaS, en ligne avec la stratégie de développement du groupe.

Sur le trimestre, l’activité est en croissance à deux chiffres en Russie (+33%), Espagne (+26%), Portugal (+21%) et Italie (+18%). Sur la zone Nord-Amérique, zone clé pour le Groupe, Generix Group a signé avec un nouveau client, acteur majeur de la fabrication de produits de finition d’intérieur aux Etats-Unis et au Canada, pour un montant de 0,5 M€ de licences.

Sur 6 mois, le chiffre d’affaires ressort à 41,5 M€, en croissance de 9% par rapport à S1 2020-2021 et de 4% par rapport au niveau pré-crise sanitaire (39,9 M€ au S1 2019-2020). Le niveau d’activité atteint au 1er semestre illustre la dynamique commerciale du Groupe sur les marchés sur lesquels il opère (supply-chain et digitalisation).

Nouvelles signatures SaaS Q2 : 0,7 M€

Trimestre clos

le 30 Septembre Var. Q2 2021 vs Q2 2020 Semestre clos

le 30 Septembre Var. 2021 vs 2020 Non audité (K€) 2021 2020 2021 2020 Signature de nouveaux contrat SaaS (ACV*) 673 648 4% 2 337 1 181 98%

*Nouvelles signatures exprimées en ACV (Annual Contract Value) mettant en évidence le revenu annuel complémentaire moyen qui sera généré après déploiement des contrats concernés.

Après un premier trimestre record (1,7 M€, soit +212% vs Q1 N-1 et +144% vs Q1 N-2), les nouvelles signatures SaaS ressortent à 0,7 M€ sur Q2, en croissance de 4% vs Q2 N-1 et stables vs Q2 N-2, la période estivale étant historiquement moins propice aux décisions d’investissement des clients et prospects.

Sur 6 mois, les nouvelles signatures SaaS ressortent à 2,3 M€, en croissance de 98% par rapport à S1 2020-2021 et de 72% par rapport au niveau de 2019-2020 (1,4 M€). Cette performance valide le positionnement de Generix Group au cœur de la satisfaction client, avec des solutions répondant aux nouveaux enjeux issus de la crise.

Confirmation des objectifs 2021/2022

Le semestre écoulé permet à Generix Group de confirmer ses objectifs de poursuite de la dynamique de signatures SaaS et de maintien des investissements en R&D et Sales et Marketing, notamment en Amérique du Nord. Le Groupe réitère ses objectifs pour l’exercice 2021/2022 : croissance à deux chiffres et stabilité de la marge d’EBITDA.

A propos de Generix Group





Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 750 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain.

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel.

Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

