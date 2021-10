MISE À JOUR -- La plateforme de pharmacie virtuelle Medzy recueille 2,3 millions pour poursuivre sa croissance au Canada

English French

MONTRÉAL, 27 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Première plateforme technologique de pharmacie virtuelle à voir le jour au Québec, Medzy entame aujourd’hui une nouvelle étape dans son développement fulgurant avec la clôture d’une ronde de financement de 2,3 millions de dollars avec la participation d’Investissement Québec, dans le cadre du programme Impulsion PME, du groupe d’investisseurs privés TGIC2 et des investisseurs existants. L’entreprise compte utiliser ces nouvelles ressources pour accélérer sa croissance dans le marché canadien.

« En seulement 18 mois, Medzy a démontré l’efficacité de son modèle d’affaires et prouvé que la demande pour les services de pharmacie en ligne est bien réelle. Plus de 10 000 personnes ont pu faire l’expérience de cette nouvelle façon d’interagir avec son pharmacien ; nombre que nous souhaitons faire croître avec l’aide de nos nouveaux partenaires », a indiqué Sonia Boutin, pharmacienne et cofondatrice de Medzy.

MODERNISER LE MODÈLE D’AFFAIRES DE LA PHARMACIE

Traditionnellement, en pharmacie, c’est le client qui est responsable de ses renouvellements, de se rappeler de prendre ses médicaments et de faire le suivi avec son médecin pour ses prescriptions. Or, un rapport de 2019 révèle que près de 70% des patients ne prennent pas leurs médicaments selon les directives du médecin, ce qui peut affecter leur santé.

Medzy change la donne en assurant un suivi thérapeutique assidu, fondé sur un système de rappels et d’alertes efficace, un dosage de médicaments clair et personnalisé, ainsi qu’une interaction continue et entièrement confidentielle entre le patient et son pharmacien. Ce dernier devient donc un acteur proactif du cheminement thérapeutique. Le patient, lui, voit sa vie grandement simplifiée et profite d’une expertise soutenue.

« Les pharmaciens souhaitent interagir davantage avec leurs patients, mais une grande part de leur journée demeure dévolue à des actes techniques. En automatisant les opérations de pharmacie et en facilitant les interactions avec la clientèle, Medzy redonne aux professionnels du temps précieux pour s’occuper du plus important : la santé des patients », souligne Sonia Boutin.

Medzy a de nombreux projets en tête, dont la création d’une « passerelle » d’information qui permettra aux parties prenantes en lien avec la santé du patient, notamment le médecin et le pharmacien, d’assurer, ensemble, un meilleur suivi thérapeutique global.

CITATIONS DES PARTENAIRES

« Grâce à l’automatisation, la plateforme Medzy permet aux pharmaciens de dégager du temps et d’interagir davantage avec les patients. C’est exactement le genre d’initiative d’avenir que notre gouvernement souhaite voir naître avec le programme Impulsion PME. On doit rendre nos entreprises plus innovantes pour gagner en efficacité. C’est ce qui va propulser le Québec dans la nouvelle économie. »

– Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie

« Le domaine des sciences de la vie est en plein essor et nous sommes fiers de soutenir Medzy et son plan de transformation numérique de l’industrie pharmaceutique. Dans le cadre du programme Impulsion PME, que mène Investissement Québec au nom du gouvernement, nous accompagnons les jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de développement, dans toutes les régions du Québec. »

– Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec

« Nous avons concentré nos derniers investissements dans les technologies de la santé, un secteur porteur dans lequel nous voyons un potentiel de croissance très élevé. Medzy est la preuve que l’on peut à la fois créer une technologie qui fait la différence et la tester avec succès sur le marché. »

– Michel Noël, CA, CPA, membre de la Société en commandite TGIC2

À PROPOS D’IMPULSION PME

Doté d’une enveloppe de 50 millions de dollars, le programme Impulsion PME, géré par Investissement Québec comme mandataire du gouvernement du Québec, a pour objectif d’aider les jeunes entreprises innovantes, à fort potentiel de croissance à avoir accès à du capital d’investissement au stade de l’amorçage.

À PROPOS DE MEDZY

Fondée en 2019, Medzy est la principale plateforme de télépharmacie au Québec et l’une des plus importantes au Canada. Sa technologie hautement sécuritaire permet aux pharmaciens affiliés de fournir des soins de santé personnalisés, efficaces et accessibles en tout temps. Elle modernise et redéfinit l’expérience traditionnelle en pharmacie avec sa solution dont elle est propriétaire à 100 %.

Mentionnons que Medzy est menée par une femme et que l’entreprise compte sur un conseil d’administration à prédominance féminine incluant des figures bien connues dont Sophie Boulanger (BonLook) et Marie-Eve Prevost (MissFresh, Dovetail).

Pour plus d’information et télécharger l’application, visitez www.medzy.ca.

SOURCE :

Medzy | medzy.ca

CONTACT MÉDIA :

Philippe Béliveau | philippe@fernandezcom.ca

418 559-0580