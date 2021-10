Le CN nomme Jo-ann dePass Olsovsky à son conseil d'administration

English French

MONTRÉAL, 27 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui la nomination de Jo-ann dePass Olsovsky à son conseil d'administration, avec prise d’effet immédiate.



Mme dePass Olsovsky, 56 ans, compte plus de 35 ans d'expérience dans les domaines de la technologie, des opérations d'infrastructure et des chemins de fer. Elle est actuellement première vice-présidente et chef de l'information de Salesforce, où elle est responsable de l'organisation mondiale des technologies de l'information de l'entreprise, notamment la stratégie technologique, l'expérience des clients, partenaires et employés, les logiciels pour entreprises, l'infrastructure réseau, les outils de collaboration, les opérations d'entreprise 7 jours/24 heures, l'architecture et l'intégration des fusions et acquisitions.

Auparavant, elle a passé près de 12 ans auprès de BNSF Railway, où elle a agi à titre de vice-présidente principale et chef de l'information, dirigé les technologies de l'information de l'entreprise, y compris les systèmes de contrôle et d'exploitation ferroviaires soutenant la sécurité, le transport et le contrôle ferroviaire numérique, la mécanique, l'ingénierie et l'automatisation intermodale. En outre, elle a dirigé la stratégie de numérisation du nuage axée sur l'expérience client par le biais d'applications infonuagiques, la mise en œuvre de technologies de pointe par le biais de la recherche opérationnelle, et l'analytique prédictive. Mme dePass Olsovsky a également dirigé les activités d'inspection par drone pour les ponts, les voies ferrées et les structures en s’appuyant sur les réseaux nord-américains et de télécommunications de la compagnie de chemin de fer. Avant de se joindre à BNSF, elle a occupé des postes de direction en technologie au sein d’AT&T et de GTE/Verizon, où elle a travaillé dans les domaines des télécommunications, de la cybersécurité, de l'expérience client et de l'infrastructure et des opérations du réseau interne 7 jours/24 heures.

« Nous sommes heureux d'accueillir Jo-ann au sein du CN à titre d’administratrice indépendante. Elle possède une grande expertise dans les technologies de pointe et en applications clients et a agi pendant plus de dix ans comme membre de la haute direction d’une compagnie de chemin de fer de catégorie I. Son expérience dans les domaines de la technologie, de l'exploitation et des chemins de fer lui confère une vaste expertise qui sera précieuse pour le CN alors que nous continuons de bâtir le chemin de fer de l’avenir en utilisant l’innovation numérique pour favoriser la sécurité, l'excellence opérationnelle, l’expérience client et l'augmentation de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »



— Robert Pace, président du conseil d'administration du CN

Mme dePass Olsovsky vient occuper le poste qui est devenu vacant au conseil du CN en septembre 2021 lorsqu'une administratrice indépendante a démissionné pour consacrer plus de temps à son rôle de haute dirigeante à temps plein en dehors du CN. Avec la nomination de Mme dePass Olsovsky, le conseil du CN se compose de onze administrateurs, dont dix sont indépendants et cinq sont des femmes. Le conseil continue de se concentrer sur le recrutement d'administrateurs indépendants hautement compétents qui apporteront des points de vue différents alors que le CN conçoit le premier chemin de fer du 21e siècle.

Mme dePass Olsovsky a immigré aux États-Unis et au Canada avec sa famille et est d'origine hispanique. Elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Nova Southeastern, ainsi que d'une maîtrise en gestion de projets de l’Université George Washington. Elle a reçu de nombreuses distinctions de l'industrie pour ses réalisations dans le domaine des technologies, ayant notamment figuré au palmarès des 100 Hispaniques les plus influents de l’Hispanic IT Executive Council, au palmarès Top 100 de Computerworld et, tout récemment, elle a occupé le 10e rang du classement des 100 meilleurs chefs de l’information de 2021 selon Technology Magazine.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l’extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

