Suncor accélère le rendement accru pour les actionnaires

English French

Augmentation du dividende de 100 %

Augmentation du programme d’offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin d'acquérir jusqu'à 107 millions d'actions

À moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens

CALGARY, Alberta, 27 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Compte tenu de la solidité de la Société et de la confiance dans l'exécution des plans stratégiques de Suncor Énergie, le conseil d'administration a approuvé l'accélération d'un rendement accru pour les actionnaires en ramenant le dividende au niveau de 2019. Le rétablissement de 0,21 $ à 0,42 $ par action ordinaire représente une hausse de 100 % du dividende trimestriel, à compter du dividende versé le 24 décembre 2021 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 3 décembre 2021. La hausse du dividende est rendue possible grâce à une gestion rigoureuse des dépenses et de l'affection du capital, ainsi qu'aux progrès réalisés dans la génération des flux de trésorerie disponibles supplémentaires de 2 milliards $ d'ici 2025.

De plus, le conseil a également autorisé une augmentation supplémentaire de 2 % dans le cadre de l'offre publique de rachat pour racheter avant le 7 février 2022 jusqu'à environ 7 % (107 millions d'actions) du flottant de Suncor au 31 janvier 2021.

Rendement de 2021 à ce jour

Les initiatives opérationnelles et prix des marchandises plus élevés que prévu ont accéléré la réalisation de deux objectifs clés, à savoir l'accroissement du retour du capital aux actionnaires et la réduction de la dette nette. Voici certains points saillants :

Le rendement d'exploitation sûr et fiable continue de se renforcer, notamment : Au T3, la demande liée au secteur Aval est retournée près des niveaux de 2019 et devrait continuer de se renforcer, permettant des taux d'utilisation des raffineries et une génération de liquidités parmi les meilleurs de l'industrie à l'avenir; D'importants progrès ont été réalisés en ce qui a trait à l'enlèvement des morts-terrains à Fort Hills et le projet est sur la bonne voie pour augmenter progressivement la production afin de fonctionner à plein régime d'ici la fin de 2021; Nos actifs restants du secteur Amont fonctionnent à de solides niveaux d'exploitation et tous les travaux de maintenance majeurs planifiés en 2021 sont terminés.

D'importants progrès ont été réalisés en ce qui a trait au plan de la Société de générer des flux de trésorerie disponibles annuels supplémentaires de 2 milliards $ d'ici 2025 comme décrit lors de la Journée des investisseurs, avec environ 465 millions $ en bonne voie d'être réalisés en 2021 et des progrès semblables qui devraient se poursuivre en 2022. Comme décrit lors de la Journée des investisseurs, cette augmentation des flux de trésorerie disponibles annuels pour 2021 est réalisée grâce à l'accroissement des revenus et de la marge ainsi qu'à la productivité accrue en ce qui a trait aux dépenses de mise hors service d’immobilisations liées aux résidus.

En date du 30 septembre 2021, la dette nette a été réduite de 3,1 milliards $ en 2021. Grâce aux flux de trésorerie disponibles prévus au quatrième trimestre et à la réception du produit de la vente de l'actif Golden Eagle en octobre, le solde de la dette nette d'ici la fin de l'année 2021 devrait se situer autour de 15 milliards $, une réduction approximative de 5 milliards $ en 2021, 1 milliard $ de moins que le niveau de la dette nette au 31 décembre 2019 et près de la limite supérieure de la fourchette cible de 2025 établie pour la dette nette lors de la Journée des investisseurs. La réduction de la dette nette demeurera une priorité tandis que nous solidifions encore davantage le bilan et que nous accélérons le rythme du désendettement évoqué lors de la Journée des investisseurs.

Le rachat d'actions pour la période à ce jour se terminant le 30 septembre 2021 se chiffre à 1,7 milliard $ pour environ 63 millions d'actions, ou 4,1 % des actions en circulation au 31 janvier 2021, ce qui est considérablement supérieur au scénario présumé lors de la Journée des investisseurs.

Dans le cadre de notre affectation disciplinée du capital, nous continuerons d'exécuter nos initiatives stratégiques relativement à l'environnement, au volet social et à la gouvernance (ESG) et d'investir dans l’expansion des activités énergétiques nous permettant de générer des rendements de l'ordre de 15 % afin d'atteindre notre objectif de réduction des émissions de 10 mégatonnes (Mt) d'ici 2030.

Prévisions de 2022

Nous publierons nos prévisions détaillées de 2022 comme à l'habitude en décembre 2021.

Pour 2022, nos hypothèses liées au contexte commercial sont nettement supérieures à celles évoquées lors de la Journée des investisseurs en raison de l'amélioration significative des conditions du marché. Nos principales hypothèses sont les suivantes : WTI à Cushing de 70 $ US/b; marge de craquage 2-1-1 au port de New York de 21 $ US/b; prix au comptant AECO de 3,80 $ CA/kpi et un taux de change du $ US de 0,80 $. Les prévisions de dépenses en immobilisations de 2022 sont estimées à environ 4,7 milliards $, soit 300 millions $ sous le plafond annuel de 5,0 milliards $ annoncé lors de la Journée des investisseurs. Nous prévoyons renouveler l'offre publique de rachat à l'expiration du programme actuel en février 2022 et solidifier encore davantage le bilan avec une réduction supplémentaire de la dette nette en 2022. Après le financement du programme d'immobilisations et du dividende, nous prévoyons affecter la moitié de nos flux de trésorerie disponibles au rachat d'actions et l’autre moitié à la réduction de la dette.

Cette augmentation du dividende démontre l'engagement de l'équipe de la haute direction et du conseil d'administration de Suncor Énergie à accroître le retour du capital aux actionnaires et à accélérer le rendement par rapport à notre plan.

Mise en garde – renseignements de nature prospective

Le présent communiqué contient certaines informations et certains énoncés de nature prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs du présent communiqué comprennent des références à ce qui suit : l'objectif de Suncor de génération de flux de trésorerie disponibles supplémentaires de 2 milliards $ d'ici 2025 incluant l’attente de Suncor selon laquelle elle est sur la bonne voie pour atteindre 465 millions $ de ce chiffre en 2021 avec des progrès semblables qui devraient se poursuivre en 2022; les énoncés concernant l’offre publique de rachat, y compris le montant et le calendrier des rachats ainsi que l'attente de Suncor selon laquelle elle renouvellera l'offre publique de rachat à l'expiration du programme actuel en février 2022; l'attente de Suncor selon laquelle la demande du secteur Aval continuera de se renforcer, permettant des taux d'utilisation des raffineries et une génération de liquidités parmi les meilleurs de l'industrie à l'avenir; l'attente de Suncor selon laquelle le projet Fort Hills est sur la bonne voie pour augmenter progressivement la production afin de fonctionner à plein régime d'ici la fin de 2021; l'attente de Suncor selon laquelle le solde de la dette nette d'ici la fin de l'année 2021 se situera autour de 15 milliards $, et la croyance que la réduction de la dette nette continuera d'être une priorité pour Suncor et qu'il y aura une réduction supplémentaire de la dette nette en 2022; les plans d'affectation du capital prévus de Suncor consistant à affecter la moitié des flux de trésorerie disponibles au rachat d'actions et l’autre moitié à la réduction de la dette; l'attente de Suncor selon laquelle elle continuera d'exécuter ses initiatives stratégiques en matière d'ESG et d'investir dans l’expansion des activités énergétiques lui permettant de générer des rendements de l'ordre de 15 % afin d'atteindre son objectif de réduction des émissions de 10 Mt d'ici 2030; l'engagement de Suncor à accroître le retour du capital aux actionnaires et à accélérer le rendement par rapport à son plan précédemment communiqué; et les prévisions de dépenses en immobilisations de 2022 pour l'année complète de Suncor ainsi que les hypothèses liées au contexte commercial pour le WTI à Cushing, la marge de craquage 2-1-1 au port de New York, le prix au comptant AECO et le taux de change du $ CA/$ US. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses de Société à la lumière de l'information qui était à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés et en fonction de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de l’exactitude des estimations des réserves; les impacts négatifs actuels et potentiels de la pandémie de COVID-19; les prix des marchandises, les taux d’intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et de l’équipement; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois et les politiques gouvernementales applicables; les taux de production futurs; la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l’exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d’œuvre, des services et de l’infrastructure; la capacité des tiers à remplir leurs obligations face à Suncor; le développement et l’exécution des projets; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de la performance future et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d’autres sociétés pétrolières et gazières et d’autres sont propres à Suncor.

Le rapport de gestion de Suncor du troisième trimestre de 2021, daté du 27 octobre 2021, sa notice annuelle et le rapport annuel aux actionnaires, chacun daté du 24 février 2021, son formulaire 40-F daté du 25 février 2021 et les autres documents que Suncor dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en téléphonant au 1-800-558-9071, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com ou en consultant le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou EDGAR au sec.gov . Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.



Mesures financières hors PCGR

Certaines mesures financières du présent communiqué (flux de trésorerie disponibles) ne sont pas prescrites par les PCGR. Les flux de trésorerie disponibles sont décrits et font l'objet d'un rapprochement, le cas échéant, avec les mesures établies conformément aux PCGR dans la mise en garde concernant les mesures financières hors PCGR du rapport de gestion. Ces mesures financières hors PCGR ont été incluses parce que la direction les utilise pour analyser la performance opérationnelle, l'endettement et la liquidité et qu’elles peuvent être utiles aux investisseurs pour les mêmes raisons. Ces mesures financières hors PCGR n'ont pas de définition normalisée et, par conséquent, il est peu probable qu'elles soient comparables avec les mesures similaires présentées par d'autres entreprises et elles ne devraient pas être utilisées hors contexte ni comme des substituts aux mesures de rendement établies conformément aux PCGR.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada, avec une équipe globale composée de plus de 30 000 personnes. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et à notre réseau national de distribution des ventes au détail Petro-Canada (comprenant maintenant notre Transcanadienne électrique, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ). À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, tout en misant sur la croissance rentable d'un portefeuille de sources d'énergie renouvelable et en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur Twitter @Suncor

Demandes des médias

1-833-296-4570

Media@suncor.com