English French

HiPay confirme sa trajectoire de croissance avec un chiffre d’affaires en progression de 17% sur le 3ème trimestre 2021

Le chiffre d’affaires 1 progresse de +17 % par rapport au troisième trimestre 2020, porté par un volume de paiements en hausse de +14 % vs Q3 2020.

progresse de par rapport au troisième trimestre 2020, porté par un volume de paiements en hausse de vs Q3 2020. 79 grands comptes ont rejoint HiPay durant le trimestre.

ont rejoint HiPay durant le trimestre. La progression de l’activité de HiPay s’inscrit dans le cadre de la dynamique liée à l’accélération de la digitalisation de l’économie et de la croissance de l’activité du secteur des paiements, dont les revenus globaux devraient doubler d’ici à 20302.

Paris, le 28 octobre 2021 : HiPay (code ISIN FR0012821916 – ALHYP), la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021.

en millions d’euros Q3 2021 Q3 2020 Var. % Volume des paiements 1 478 1 293 +14 % Chiffre d’affaires1 12,3 10,5 +17 % Janvier à septembre 2021 Volume des paiements 4 678 3 813 +23 % Chiffre d’affaires1 39,1 32,2 +21 %

Un chiffre d’affaires trimestriel en hausse continue



Au cours du troisième trimestre 2021, le volume de paiements atteint 1,478 milliards d’euros (soit +14 % vs. Q3 2020) et le chiffre d’affaires s’établit à 12,3 M€ (soit +17 % vs. Q3 2020).

La progression constante du chiffre d’affaires démontre la force du modèle HiPay qui parvient à capter les nouveaux relais de croissance liés à l’accélération de la digitalisation de l’économie.

Le développement de l’activité de HiPay s’appuie sur la croissance soutenue du secteur du e-commerce en lien avec les nouvelles habitudes de consommation, renforcées par les confinements successifs. Ainsi, en 2020, 112 milliards de volume de paiements ecommerce ont été traités en France. Le taux de pénétration de l’e-commerce devrait poursuivre sa progression pour atteindre 25% de parts de marché d’ici 20253, une dynamique observée partout en Europe.

Le déploiement de références européennes confirme la dynamique commerciale

HiPay conforte sa position forte dans les secteurs de la mode et de l’ameublement / décoration avec la signature de nombreuses références : Jonak, Le Coq Sportif, Majestic Filatures, Made in Meubles, Menzzo et Lit de France.

HiPay confirme sa présence européenne grâce à la signature de références locales, notamment en Italie et au Portugal : Passione Unghie Cosmetica, Teddy Group, Seaside, Kicks et Bwin Portugal notamment.

La croissance du chiffre d’affaires et du volume de paiement de HiPay au troisième trimestre s’explique par la volonté des marchands d’ajouter de la valeur à l’étape de paiement pour la rendre plus simple et plus fluide.

Une offre omnicanale adaptée aux besoins des clients

La croissance du e-commerce et l’adoption de nouvelles habitudes de consommation amènent de plus en plus de marchands à adopter une stratégie de commerce unifié et à digitaliser leurs points de vente.

HiPay, après le déploiement de sa solution au sein du réseau de magasins Nocibé, accompagne désormais ID Group dans la mise en place de l’order-in-store dans les boutiques Okaïdi.

HiPay déploie de nouveaux connecteurs permettant de piloter les terminaux de paiement de ses marchands depuis leur caisse primaire, facilitant ainsi la gestion centralisée de leur activité.

Prochaine communication financière : 24 février 2022 – CA 2021

A propos de HiPay



HiPay est un prestataire de services de paiement global. En exploitant la puissance des données de paiement, HiPay participe activement à la croissance de ses clients en apportant une vision à 360° de leurs activités.



HiPay Group est coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0012821916 – ALHYP)



Plus d’informations sur hipay.com retrouvez-nous également sur LinkedIn





Relations Presse Relations Investisseurs



Jawad Khatib (Vae Solis Communications)

+33 (0)6 12 66 22 49

jawad.khatib@vae-solis.com



Jérôme Daguet (CFO HiPay)



+33 (0)7 86 53 93 93

jdaguet@hipay.com

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres HIPAY. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes sur HiPay Group, nous vous invitons à vous reporter à notre site Internet hipay.com, rubrique Investisseurs. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que HiPay Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. HiPay Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiPay Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.





[1] Données non auditées

[2] D’après le rapport annuel du Boston Consulting Group sur le marché des paiements (2021)

[3] Chiffres Fevad, Bilan du e-commerce en 2020, 4 février 2021





Pièce jointe