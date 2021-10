CGG : CGG, PGS et TGS Annoncent Versal, un Ecosystème Unifié pour un Accès aux Données Multi-clients de Plusieurs Fournisseurs

English French

CGG, PGS et TGS Annoncent Versal,

un Ecosystème Unifié pour un Accès

aux Données Multi-clients de Plusieurs Fournisseurs

Paris, France – le 28 octobre 2021

Suite à l'annonce du 15 décembre 2020, CGG, PGS et TGS, leaders en données géoscience multi-clients, annoncent ce jour le lancement de Versal - un écosystème partagé donnant accès à trois des plus grandes bibliothèques de données multi-clients via un point d’accès unique.

Versal est un écosystème de données sismiques multi-clients indépendant, sécurisé et basé sur le cloud qui permet aux clients d’accéder aisément et en un seul endroit à tous leurs actifs du sous-sol et aux droits associés. Les travaux d’interprétation et d’analyse des équipes exploration-production sont rendus plus efficaces par cet accès rapide, de quelques minutes au lieu de quelques jours, à Versal, leur permettant ainsi de passer plus de temps aux études d’opportunités.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « Versal est unique car il simplifie l'accès à plus de 70% du marché sismique multi-clients, grâce à un écosystème commun et indépendant, basé sur le cloud. Nous sommes heureux de collaborer avec TGS et PGS pour apporter ce service indispensable et offrir à nos clients et à leurs équipes un outil plus facile et plus efficace d'accès aux données nécessaires à l’identification de nouvelles opportunités et à l’optimisation des champs existants. »

Rune Olav Pedersen, Président et Directeur Général de PGS, a déclaré : « Nous pensons que les flux de travail des entreprises du secteur de l'énergie seront transformés avec Versal, leur permettant d'atteindre leurs objectifs grâce à un accès rapide sur le cloud à des données sismiques multi-clients et aux droits associés. Versal fournit un environnement nouveau et de long terme pour les utilisateurs de données sismiques et pour les prestataires multi-clients. Nous sommes fiers et enthousiasmés par le lancement de cette initiative réussie de numérisation à l'échelle du secteur. »

Kristian Johansen, Directeur Général de TGS, a déclaré : « Cette collaboration historique avec CGG et PGS est une grande avancée et une innovation pour nos clients qui pourront accéder, visualiser et travailler en un seul clic sur leurs projets de subsurface. Versal réduit les risques de prise de décision de nos clients et leur offre un service inégalé. Les prochains développements de Versal permettront à ses utilisateurs d’enrichir leurs bases de données. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Pour plus d’informations :

Christophe Barnini

Direction Communications & Relations Investisseurs

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-Mail : christophe.barnini@cgg.com

A propos de PGS

PGS ASA and its subsidiaries (“PGS” or "the Company") is a focused marine geophysical company that provides a broad range of seismic and reservoir services, including acquisition, imaging, interpretation, and field evaluation. The Company MultiClient data library is among the largest in the seismic industry, with modern 3D coverage in all significant offshore hydrocarbon provinces of the world. The Company operates on a worldwide basis with headquarters in Oslo, Norway and the PGS share is listed on the Oslo stock exchange (OSE: PGS).

Pour plus d’informations :

Bård Stenberg

VP IR & Corporate Communication

Portable : +47 992 45 235

E-Mail : bard.stenberg@pgs.com

A propos de TGS

TGS provides multi-client geoscience data to oil and gas Exploration and Production companies worldwide. In addition to extensive global geophysical and geological data libraries that include multi-client seismic data, magnetic and gravity data, digital well logs, production data and directional surveys, TGS also offers advanced processing and imaging services, interpretation products, and data integration solutions.

Pour plus d’informations :

Jaclyn Townsend

Director, Corporate Marketing at TGS

Tel : +1 832 667 4757

E-Mail : jaclyn.townsend@tgs.com

Pièce jointe