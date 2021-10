English Dutch French

Resultaten Solvay eerste negen maanden 2021

Sterke winst dankzij doorgedreven vraag, prijs- en matigingsacties

die de significante inflatoire druk hebben opgevangen

Hoogtepunten

De netto-omzet in het derde kwartaal van 2021 steeg met +25% organisch ten opzichte van Kw3 2020 en met +6% organisch ten opzichte van Kw3 2019 (+12% exclusief Composites), als gevolg van een aanhoudend sterke vraag in de meeste van onze markten, waaronder een recordomzet in Specialty Polymers. De omzet over de eerste negen maanden van 2021 was 15% organisch hoger dan in de eerste negen maanden van 2020 en +0,5% hoger (+ 6% exclusief Composites) dan in 2019.

van €273 miljoen in Kw3 2021, 55% hoger dan in Kw3 2020. De vrije kasstroom bedroeg €276 miljoen in Kw3 2021, waarmee het tiende opeenvolgende kwartaal van positieve vrije kasstroom werd behaald en het totaal voor de negen maanden op €692 miljoen kwam.

bedroeg €276 miljoen in Kw3 2021, waarmee het tiende opeenvolgende kwartaal van positieve vrije kasstroom werd behaald en het totaal voor de negen maanden op €692 miljoen kwam. Interimdividend van €1,50 bruto per aandeel, beslist door de Raad van Bestuur, jaar na jaar stabiel, uit te betalen op 17 januari 2022.

van €1,50 bruto per aandeel, beslist door de Raad van Bestuur, jaar na jaar stabiel, uit te betalen op 17 januari 2022. De Solvay ONE Planet-roadmap voor duurzaamheid versterkt met nieuw engagement om koolstofneutraliteit te bereiken vóór 2050.





Derde kwartaal Negen maanden Onderliggend, in mln € 2021 2020 2019 % org 21/20 % org

21/19 2021 2020 2019 % org

21/20 % org

21/19 Netto omzet 2 573 2 103 2 578 +24,7% +6,2% 7 402 6 751 7 803 +15,1% +0,5% EBITDA 599 473 601 +31,1% +6,7% 1 784 1 481 1 796 +28,0% +5,7% EBITDA-marge 23,3% 22,5% 23,3% - - 24,1% 21,9% 23,0% - - Vrije kasstroom 276 366 313 - - 692 801 345 - - Vrije kasstroom

-omrekeningsratio (12 maanden) 39,5% 54,8% 35,3% - - 39,5% 54,8% 35,3% - -

Commentaar van de CEO

"Ik wil onze teams bedanken voor alweer een sterk resultaat. We zagen een aanhoudend herstel van de vraag in de meeste van onze activiteiten en behaalden een recordomzet in Specialty Polymers. Onze verkoopprestaties voor het derde kwartaal vertonen een high single digit groei ten opzichte van 2019, ondanks de tragere dynamiek in de civiele luchtvaart. Dankzij onze niet-aflatende aandacht voor kosten- en prijsmaatregelen konden de marges stabiel blijven ten opzichte van het niveau van vóór COVID-19. In de toekomst zullen verdere acties worden ondernomen om rekening te houden met de stijgende kosten voor grondstoffen, energie en logistiek. Ondanks deze macro-economische tegenwind handhaven wij onze EBITDA-verwachting en verhogen wij onze raming van de vrije kasstroom met €50 miljoen. In het kader van onze GROWTH-strategie blijven we disproportioneel middelen toewijzen aan onze groeiactiviteiten en -platformen om ons vermogen om superieure en duurzame groei te genereren voor de toekomst verder te versterken.

Ik ben er ook trots op vandaag te kunnen aankondigen dat Solvay zich tot doel heeft gesteld om vóór 2050 koolstofneutraal te zijn . Wij blijven ons concentreren op de verwezenlijking van onze Solvay One Planet-prioriteiten en wij zullen de lat hoger leggen als antwoord op de klimaatverandering. De aankondiging van vandaag is een belangrijke stap voorwaarts op onze weg naar netto-nulemissie".

Vooruitzichten 1

De raming van de onderliggende EBITDA voor het volledige jaar 2021 wordt gehandhaafd tussen €2,2 miljard en €2,3 miljard, ondanks de verwachting dat de hoge energieprijzen tot het vierde kwartaal zullen aanhouden. De raming van de vrije kasstroom is opgewaardeerd tot ongeveer €800 miljoen.

1 Behoudens een verdere verslechtering als gevolg van een nieuwe golf van Covid-19 in het vierde kwartaal van het jaar.

Disclaimer

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

