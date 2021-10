IBA et TRAD Tests & Radiations annoncent leur collaboration pour développer un module logiciel de simulation au service de l’optimisation industrielle

English French

Partenariat stratégique à long terme pour accélérer la transition vers la stérilisation par faisceau d'électrons et rayons X

Louvain-la-Neuve, Belgique, et Labege, France, le 28 octobre 2021 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), et TRAD Tests & Radiations (SARL TRAD), annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique pour permettre le développement d'un nouveau module de traitement des radiations basé sur la technologie de modélisation 3D et de calcul de dose RayXpert® développé par TRAD.

RayXpert® est un logiciel de modélisation 3D et de calcul de dose qui utilise la méthode de calcul Monte Carlo. Il est actuellement utilisé pour des applications nucléaires et médicales et est le seul logiciel de calcul de dose qui allie la simplicité et la rapidité d'utilisation avec le haut niveau de précision de la méthode Monte Carlo.

IBA et TRAD vont étendre les capacités du logiciel afin de simuler des processus de traitement spécifique par rayonnements qui facilitera la validation des produits nouvellement développés qui utilisent la technologie de pointe des faisceaux d'électrons (E-beam) et des rayons X. Cette technologie peut être utilisée pour diverses applications industrielles, notamment la stérilisation des dispositifs médicaux jetables (Disposable Medical Devices - DMD).

IBA est un leader mondial de la stérilisation par faisceau d'électrons et rayons X et TRAD possède une grande expertise en matière de simulation. Ensemble, les deux sociétés vont mettre à profit leurs compétences afin de développer des solutions innovantes en matière de stérilisation et optimiser le traitement par irradiation. Le partenariat couvrira les aspects de Recherche & Développement, de marketing et de ventes du nouveau module de RayXpert®.

Thomas Servais, président d'IBA Industrial, a déclaré : "Nous sommes ravis de ce partenariat avec TRAD. Leur expertise de premier ordre dans le développement de logiciels spécifiquement dédiés au secteur nucléaire, combinée à celle d'IBA dans les traitements par irradiations, nous permettra de combler le fossé entre la technologie actuelle et les besoins croissants sur le marché de la stérilisation."

"IBA est le leader incontesté des technologies à rayons X et à faisceaux d'électrons. Nous nous réjouissons de collaborer avec eux pour améliorer la méthode industrielle dans le traitement et l’analyse des radiations et développer l’application de la simulation avec RayXpert au service de la stérilisation", a déclaré Christian Chatry, président de TRAD.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 500 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de TRAD

Créée en 1994, TRAD Tests & Radiations est une société indépendante fournissant un haut niveau de services pour toutes les prestations de test, de calcul et d’analyse des radiations. Son cœur de métier est le test et l’analyse des effets des radiations sur les matériaux, les composants et les systèmes électroniques, ainsi que le développement et la commercialisation de logiciels de calcul et de simulation des radiations dédiés aux secteurs Spatial, Nucléaire et Médical.

Plus d’informations sur : www.trad.fr et www.rayxpert.com

