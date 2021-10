WENDEL : Activité du 3eme trimestre 2021

English French

COMMUNIQUE – 28 octobre 2021

Activité du 3eme trimestre 2021

Actif Net Réévalué au 30 septembre 2021 : 8 252 M€, soit 184,5 € par action, en hausse de 16,0 % depuis le 31 décembre 2020 (159,1 € par action)

Chiffre d’affaires consolidé 9 mois 2021 : 5 520,6 M€, en hausse de 10,3 % en données publiées et en augmentation de 12,0 % en organique par rapport à la même période en 2020. Les chiffres d’affaires sur 9 mois de toutes les sociétés du groupe dépassent les niveaux de 2019 sur une base organique.

Solides performances organiques de Bureau Veritas (+11,9 %) et de Stahl (+33,8 %)

Poursuite du très fort rebond chez Crisis Prevention Institute (+68,6 %), avec un chiffre d’affaires sur les neufs premiers mois de 2021 supérieur aux niveaux pré-Covid (+17,6 %)

Croissance organique résiliente de Constantia Flexibles (+1,5 %)

Effets de change défavorables dans l’ensemble du portefeuille (-2,3 % sur le périmètre consolidé)

Evolutions majeures du portefeuille au 3ème trimestre 2021 :

IHS Towers est désormais cotée au New York Stock Exchange depuis le 14 octobre 2021

Wendel a accordé à DuluxGroup une exclusivité en vue de la cession de Cromology. Pour Wendel, le produit net de la cession1 s’élèvera à environ 907 M€. Ce produit est environ 369 M€ plus élevé que la valorisation de Cromology dans l’ANR de Wendel au 30 juin 2021, dernière valorisation avant l’annonce de la cession

Environ 270 M€ déployés depuis le début de l’année :

221,7 M€ investis par Wendel au 26 octobre 2021, en partenariat avec la famille Deconinck, pour l’acquisition de titres Tarkett

Wendel Lab : 45,0 M$ engagés à date sur l’année 2021, pour des engagements totaux de 108 M€

25 M€ d’actions Wendel rachetées au 1er semestre 2021

Evènements ESG récents :

Améliorations des notations extra-financières et autres reconnaissances obtenues par Wendel

o Wendel a reçu en octobre le Grand Prix de la Transparence 2021, toutes catégories, qui classe ainsi Wendel au 1er rang de toutes les sociétés du SBF 120 récompensant la qualité et la transparence de ses supports de communication financière et extra-financière

o Amélioration de la note Sustainanalystics de « Low Risk » à « Negligible Risk » en septembre 2021

o Wendel a gagné le prix « Diversité dans les organes de direction » de l’Agefi début octobre

Adoption par Wendel des dix principes du Pacte mondial des Nations Unies

Intégration d’objectifs ESG dans les conditions financières du crédit syndiqué de Wendel

Solide structure financière :

Ratio LTV à 10,2 % au 30 septembre 2021

Liquidité totale de 1,4 Md€ au 30 septembre 2021, dont 685 M€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit (non tirée)

Notations de catégorie « investment grade » : Moody’s à Baa2 avec perspective stable ; S&P à BBB avec perspective stable

Intégration d'objectifs ESG dans les conditions financières du crédit syndiqué (non tiré) de 750 M€

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, déclare :

« La plupart de nos sociétés ont continué à afficher de belles performances au cours des neuf premiers mois de l’année 2021. Leurs chiffres d’affaires dépassent même les niveaux de 2019 sur une base organique. Cette croissance s'accompagne de défis concernant les matières premières, les coûts logistiques et les frais de personnel. Elles ont jusqu'à présent généralement démontré leur capacité à s'adapter à ces conditions de marché.

Deux évènements majeurs se sont produits au mois d’octobre : l’introduction en bourse de New York d’IHS Towers et l’exclusivité accordée à DuluxGroup pour l’acquisition de Cromology. Pour chacune de ces deux entreprises nous avons démontré notre capacité à les accompagner dans des moments importants, en jouant nôtre rôle d’investisseur de long terme.

Au-delà de ces deux étapes importantes de notre feuille de route, nous avons encore intensifié notre recherche d’investissements et de redéploiement de capital vers des actifs de croissance, directement et au travers du Wendel Lab. Nous avons récemment attiré de nouveaux talents dans nos équipes d’investissement à Paris et à New York et nous sommes bien équipés pour réaliser des investissements en restant disciplinés et opportunistes. »

Chiffre d’affaires des sociétés du Groupe sur 9 mois 2021

Chiffre d’affaires consolidé sur 9 mois 2021

(en millions d’euros) 9 mois 2020 9 mois 2021 Δ Organique Δ Bureau Veritas 3 348,8 3 664,1 +9,4% +11,9% Constantia Flexibles 1 143,0 1 168,3 +2,2% +1,5% Stahl 474,6 624,4 +31,6% +33,8% Crisis Prevention Institute (1) 40,4 63,9 +58,3% +62,8% Chiffre d’affaires consolidé (2) 5 006,8 5 520,6 +10,3% +12,0%

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2020 inclut un impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) de -1,8 M$. Le chiffre d'affaires pour les 9 mois 2021 représente 5 006,8M€ contre 5 477,6M€ publié en 2020. La différence (470,8 M€) correspond au chiffre d’affaires de Cromology, classée en actifs destinés à être cédés. Conformément à la norme IFRS 5, la contribution de cette société a été reclassée en " Résultat net des activités arrêtées ou destinées à être cédées ».





Chiffre d’affaires des sociétés du Groupe au 3e trimestre 2021

Chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre 2021

(en millions d’euros) T3 2020 T3 2021 Δ Δ Organique Bureau Veritas 1 148,3 1 245,7 + 8,5 % + 7,5 % Constantia Flexibles 381,6 416,2 + 9,1 % + 3,0 % Stahl 157,8 204,6 + 29,6 % + 28,6 % Crisis Prevention Institute (1) 16,6 27,4 + 64,9 % + 67,9 % Chiffre d’affaires consolidé (2) 1 704,3 1 893,8 + 11,1 % + 9,0 %

Le chiffre d’affaires du T3 2020 inclut un impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) de -0,3 M$. Le chiffre d'affaires pour le T3 2020 représente 1 704.3M€ contre 1 885,0M€ publié en 2020. La différence (180,7 M€) correspond au chiffre d’affaires de Cromology, classée en actifs destinés à être cédés. Conformément à la norme IFRS 5, la contribution de cette société a été reclassée en « Résultat net des activités arrêtées ou destinées à être cédées »

Chiffre d’affaires des sociétés du Groupe

Bureau Veritas – Forte croissance organique du chiffre d’affaires au troisième trimestre 2021 ; Perspectives 2021 confirmées

(Intégration globale)

Note : Bureau Veritas a publié son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 le 26 octobre 2021.

Le chiffre d’affaires a atteint 1 245,7 M€ au troisième trimestre 2021, soit une hausse de 8,5 % par rapport au T3 2020. La croissance organique a été de 7,5 %.

Quatre activités affichent une forte croissance organique : Industrie +10,4 %, Biens de consommation +8,7 %, Bâtiment & Infrastructures (B&I) +8,0 %, et Agroalimentaire & Matières Premières +7,7 %.

Le reste du portefeuille a continué à progresser, avec Marine & Offshore en hausse organique de 2,7 %, et Certification en hausse de 0,8 %, par rapport à des bases de comparaison élevées liées aux audits de rattrapage de l’année précédente.

Par zone géographique, les activités en Amérique affichent une performance largement supérieure à celle du reste du groupe (25 % du chiffre d’affaires ; hausse de 21,2 % sur une base organique), portée par une croissance de 17,3 % en Amérique du Nord (grâce à l’activité Bâtiment & Infrastructures) et par une croissance de 28,5 % en Amérique latine (principalement alimentée par le secteur Power & Utilities). L’activité en Asie-Pacifique (32 % du chiffre d’affaires ; hausse de 4,4 % sur une base organique) a bénéficié d'une solide croissance en Chine ainsi qu’en Australie. L’Europe (34 % du chiffre d’affaires) a enregistré une croissance organique relativement stable avec une performance résiliente en France, une solide croissance en Italie et aux Pays-Bas mais une croissance plus faible au Royaume-Uni et en Espagne. Enfin, en Afrique et au Moyen-Orient (9 % du chiffre d’affaires), l’activité s’est fortement redressée (hausse de 16,6 % sur une base organique) grâce aux marchés des matières premières.

La croissance externe nette (effet périmètre) ressort légèrement positive à 0,2 %, reflétant les cinq acquisitions réalisées depuis le début de l’année 2021.

Les variations des taux de change ont eu un impact positif de 0,8 %, principalement du fait de l’appréciation du dollar américain et des devises corrélées face à l’euro, partiellement compensée par la dépréciation des devises de certains pays émergents.

À la fin du mois de septembre 2021, la dette financière nette ajustée de Bureau Veritas a connu une légère hausse par rapport au niveau enregistré le 30 juin 2021, en raison du paiement du dividende au mois de juillet 2021. Bureau Veritas bénéficie d’une structure financière solide ne présentant aucune échéance à refinancer avant 2023. Au 30 septembre 2021, Bureau Veritas disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie disponibles de 1,2 Mds€ et d’une ligne de crédit confirmée non tirée de 600 M€.

PERSPECTIVES 2021 CONFIRMÉES

Sur la base de l’excellente performance enregistrée depuis le début de l’exercice, en considérant des bases de comparaison élevées au quatrième trimestre, et en présumant l'absence de confinement strict dans ses principaux pays d'activités en raison de la pandémie de Covid-19, Bureau Veritas prévoit toujours pour l'année 2021 :

d’atteindre une forte croissance organique de son chiffre d’affaires ;

d’améliorer sa marge opérationnelle ajustée ;

de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé.

Pour plus d’informations : group.bureauveritas.com

Constantia Flexibles – Performance encourageante au cours des neuf premiers mois avec une croissance totale de +2,2 %, soutenue par une croissance organique de +1,5 % et l'acquisition de Propak.

(Intégration globale)

Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l’année 2021 s’élève à 1 168,3 M€. En données organiques, le chiffre d’affaires est en hausse de +1,5 % sous l’effet d’une augmentation du chiffre d’affaires de la division Consumer de +3,8 % en organique, principalement portée par les bonnes performances dans les capsules de café et les boissons. La division Pharma dont l’activité a pâti d’une saison de grippe et rhume modérée liée aux confinements, et par les effets de déstockage enregistre un repli organique de -5,1 % de son chiffre d’affaires . En outre, l’activité Pharma a souffert d’une base comparable défavorable avec une forte activité l’année dernière. Plus récemment, les prises de commandes du marché Pharma se sont améliorées de manière encourageante.

Ces chiffres sont affectés par l’effet de base exceptionnel induit par la pandémie en 2020. Pour mémoire, le chiffre d’affaires de la division Consumer atteignait un point bas du fait de l’impact des confinements, notamment en Inde, au Mexique et en Afrique du Sud. Cette baisse avait été partiellement compensée par (i) la performance de la division européenne de Consumer qui a été positivement impactée par la pandémie de Covid 19 et l’effet de stockage de provisions et nourriture qu’elle a généré et (ii) par la très forte demande en produits pharmaceutiques en début de pandémie. En Inde, le marché reste très difficile cette année en raison d'un deuxième confinement et d'un environnement très concurrentiel avec une pression intense sur les prix.

Les neuf premiers mois de l'année 2021 ont bénéficié de l'intégration de Propak en juin (+2,4 %) mais ont subi des effets de change défavorables (-1,7 %), principalement en raison du dollar américain, du rouble russe et de la roupie indienne.

Comme déjà mentionné à l’occasion de la publication des résultats du premier semestre, Constantia Flexibles est confrontée à une augmentation inédite des prix de toutes les matières premières, avec un impact sur les performances 2021, en raison d’un décalage entre les augmentations de prix des matières premières et l'ajustement des prix de vente. Constantia et sa nouvelle équipe de direction ont intensifié leurs efforts pour préserver la rentabilité, incluant notamment un programme complémentaire d'initiatives de réduction des coûts depuis le début de l'année. En outre, en mars une équipe dédiée a été mise en place afin de coordonner les négociations d'augmentation de prix auprès des clients afin de limiter l'impact des augmentations du coût des matières premières, une initiative qui porte ses fruits bien qu’il y ait un effet décalage dans le temps sur l’année 2021.

Le 9 juin 2021, Constantia Flexibles a annoncé la finalisation de l’acquisition de Propak, un producteur d’emballages implanté à Dücze en Turquie. Le prix d'acquisition repose sur une valeur d'entreprise de 120 millions d'euros représentant un multiple de 6,4x l’EBITDA 2020. Propak est un leader en Europe du conditionnement des snacks, qui dispose d’une usine employant environ 360 personnes, complète ainsi l’offre de Constantia Flexibles. Cette importante acquisition permet à Constantia Flexibles de devenir l’un des principaux acteurs sur le marché européen des snacks. Les performances depuis l'acquisition ont été conformes aux attentes, et des synergies commerciales et de coûts ont été identifiées pour l'avenir.

Des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie Vision 2025 avec un retour à la croissance organique et la mise en œuvre effective d’outils de mesures des performances internes. Avec l'acquisition de Propak mentionnée ci-dessus, Constantia a repris le chemin de la création de valeur par le biais d'acquisitions sur les marchés fragmentés et en consolidation que sont ceux de l'emballage flexible. Concernant l’activité hors Europe, la rentabilité a été considérablement améliorée en Amérique du Nord et en Afrique du Sud.

Stahl – Le rebond du chiffre d’affaires se confirme, le niveau d’activité dépasse celui de 2019 sur la même période.

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires de Stahl s’élève à 624,4 M€ sur les neuf premiers mois de l’année 2021, en hausse de 31,6 % par rapport à la même période 2020 (474,6 M€). La croissance organique atteint 33,8 % et les effets de change sont négatifs à -2,3 %.

Cette bonne activité lors des neufs premiers mois de l’année dépasse le niveau réalisé sur la même période en 2019 de +2,1 %. La division Leather Chemicals est en ligne par rapport à 2019. La division Performance Coatings a quant à elle généré une croissance de 8,2 % par rapport à 2019, caractérisée par la hausse combinée des volumes et des prix moyens, sous l’effet du rebond du marché et de gains de parts de marché.

Après une année 2020 difficile, Stahl a observé un rebond progressif de son activité à partir du troisième trimestre 2020. Cette reprise s’est traduite par une augmentation du carnet de commandes et par une hausse des volumes dans quasiment toutes les zones géographiques et marchés finals, notamment soutenus par le mouvement de reconstitution des stocks dans plusieurs industries. Le carnet de commandes a néanmoins décéléré au troisième trimestre, tout en restant à des niveaux élevés par rapport à ceux d’avant-crise, indiquant ainsi que le rebond observé depuis le début de l’année commence, comme prévu, à ralentir.

Cette très belle performance des ventes est néanmoins, sans surprise, contrebalancée par une hausse inédite des prix des matières premières, en raison de tensions sur la chaîne d’approvisionnement, qui impacte les marges de Stahl. Cet impact devrait perdurer en 2022.

Stahl s’est vu décerner par EcoVadis en juillet une médaille d’or en récompense de ses efforts en matière de développement durable, le faisant ainsi figurer dans le Top 5 % des entreprises évaluées par cet organisme. En 2020, Stahl avait reçu une médaille d’argent. L’objectif 2030 de Stahl est de conserver sa médaille d’or EcoVadis grâce à des améliorations continues.

Crisis Prevention Institute – Croissance totale de +68,6 % par rapport à 2020 et de +17,6 % par rapport à 2019, soutenue par la reprise du marché, les développements technologiques et les nouveaux programmes.

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires de Crisis Prevention Institute s’élève à 76,4 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2021, en hausse de 68,6 % en donnée publiées par rapport à la même période en 2020 et de 17,6 % par rapport à 2019. Cette amélioration est le résultat de plusieurs facteurs, dont notamment :

L’augmentation de l'engagement client, les activités de formation soutenues par la réduction des restrictions concernant les déplacements, les rassemblements et des environnements plus stressants ;

La reprise des volumes de nouveaux Certified Instructors (CIs) et des renouvellements de certifications supérieurs aux niveaux de 2019 ;

(CIs) et des renouvellements de certifications supérieurs aux niveaux de 2019 ; Les lancements réussis de nouveaux programmes, notamment sur des sujets spécialisés tels que les traumatismes, l'autisme et des entrainements à des techniques physiques avancées ;

La poursuite de l'évolution favorable du mix vers des solutions digitales à destination des formateurs certifiés nouveaux et existants, tout en maintenant une composante en présentiel. Les ventes de e-learning représentent désormais 34 % du total des volumes de supports d'apprentissage, au-dessus des niveaux de 28 % en 2020 et 10 % en 2019.

Sur l'augmentation du chiffre d'affaires de +68,6 % au cours des neuf premiers mois, +4,0 % sont liés à un retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA - ce facteur avait eu un impact de -1,8 M$ sur les 9 premiers mois de l’année 2020), +1,8 % sont dus aux mouvements de change et +62,8 % par la croissance organique.

L'activité de CPI a bénéficié de la tendance favorable du retour en présentiel, les clients retrouvant un environnement de travail plus habituel notamment dans les secteurs hospitaliers et éducatifs. En conséquence, grâce à une force de vente étoffée, CPI a pu se renforcer sur ses marchés américains de prédilection et conquérir de nouveaux marchés.

Le niveau d'activité globalement élevé, associé à une gestion efficace des coûts a permis de poursuivre le désendettement initié au cours des derniers mois, le niveau d'endettement de CPI s’établissant nettement en-deçà de son covenant de crédit qui s’élevait à 10,75x au troisième trimestre, pour atteindre 6,5x.

IHS Towers – Cotation sur le New York Stock Exchange depuis le 14 octobre 2021

Les actions de la société sont désormais cotées au New York Stock Exchange depuis le 14 octobre 2021, sous le symbole « IHS ».

Wendel n’a pas cédé de titres lors de l’opération. En conséquence, Wendel détient aujourd’hui 62 975 396 actions IHS Holding Limited. Les actions gérées par Wendel pour des tiers dans « ATT » (soit 12 374 657 actions, non incluses dans le précédent décompte) devraient être allouées aux Limited Partners d’ATT dans les semaines à venir.

A la suite de la liquidation d’ATT, Wendel détiendra 19,2 % du capital d’IHS Holding Limited. Dans le cadre de l’introduction en bourse, Wendel et les autres actionnaires d’IHS Holding Limited ont signé un lock-up de six mois auprès des banques présentatrices et ont conclu un accord2 encadrant et organisant les cessions potentielles qui s’étend sur une période de 30 mois.

A la suite de l’introduction en bourse, Monsieur Frank Dangeard, a été désigné par Wendel au Conseil d’IHS, qui compte au total 10 membres.

Les annonces financières d’IHS Towers seront disponibles sur son site internet : https://www.ihstowers.com/investors.

Cromology – Wendel a accordé à DuluxGroup une exclusivité en vue de la cession de Cromology

(Conformément à la norme IFRS 5, la société n’est plus consolidée par intégration globale)

Wendel a reçu une offre ferme de DuluxGroup, en vue d’acquérir la totalité du capital de Cromology, un des leaders de la peinture décorative en Europe. Présent dans 8 pays du continent européen, Cromology conçoit, fabrique, vend et distribue une large gamme de peintures décoratives et de produits de décoration à destination des marchés professionnels et grand public. 65 % de son activité est en France, 35 % dans les pays d’Europe du Sud et du reste du monde.

Compte tenu de la qualité industrielle et financière de la proposition de DuluxGroup, Wendel a décidé d’entrer en négociations exclusives avec DuluxGroup en vue de finaliser la transaction.

DuluxGroup propose d’acquérir la totalité du capital de Cromology pour une valeur d’entreprise de 1 262 M€, soit 13,2x l’EBITDA3 LTM au 30 juin 2021. Pour Wendel, le produit net de la cession4 s’élèvera à environ 907 M€. Il représenterait environ 1,6x l’investissement total de Wendel dans le Groupe Materis depuis 2006.

La réalisation définitive de l’opération devrait avoir lieu au cours du 1er semestre 2022, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

Actif net réévalué à 184,5 € par action au 30 septembre 2021

L’actif net réévalué au 30 septembre 2021 a été établi par Wendel à partir des éléments dont la Société a connaissance et sur la base des données de marché disponibles à cette date et en accord avec sa méthodologie5.

L’actif net réévalué s’élève à 8 252 M€ soit 184,5 € par action au 30 septembre 2021 (détail à l’annexe 1 ci-après), en hausse de 16,0 % par rapport au 31 décembre 2020, l’ANR s’élevant alors à 159,1 € par action.

Par rapport au 30 juin, l'Actif Net Réévalué est en baisse de -2,4%, principalement en raison de l'écart de valorisation constaté lors des premiers jours de cotation d'IHS et l'Actif Net Réévalué de cette société au 30 juin, cet impact ayant été presque entièrement compensé par l'offre du Groupe Dulux sur Cromology et la performance du cours de l'action Bureau Veritas.

La décote sur l’ANR s’élève à 33,8 % au 30 septembre 2021.

Structure financière solide : 1,4 Md€ de liquidité et une structure de la dette solide

Ratio LTV de 10,2 % au 30 septembre 2021

Liquidité totale de 1,4 Md€ au 30 septembre 2021, dont 685 M€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit (non tirée)

Maturité moyenne de la dette allongée à 5,3 ans à l’issue du succès d’une émission obligataire de 300 M€ à 10 ans avec un coupon de 1,0 % réalisée le 26 mai 2021. Comme annoncé, le produit de cette émission a été utilisé dans son intégralité le 1 er juillet 2021 pour le financement de l’option de remboursement anticipé de l’intégralité de la souche avril 2023

juillet 2021 pour le financement de l’option de remboursement anticipé de l’intégralité de la souche avril 2023 Notations de catégorie « investment grade » : Moody’s à Baa2 avec perspective stable ; S&P à BBB avec perspective stable

Autres événements importants depuis le début de l’année 2021

Intégration d’objectifs ESG dans les conditions financières du crédit syndiqué non tiré de 750 M€

Wendel a signé un avenant à son crédit syndiqué non tiré d’un montant de 750 M€ et de maturité octobre 2024, afin d’y intégrer des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Des éléments mesurables de la performance extra-financière de Wendel et de ses sociétés en portefeuille seront par conséquent désormais pris en compte dans le calcul du coût de financement de ce crédit syndiqué. Ils sont alignés avec certains objectifs ESG quantitatifs que le Groupe a fixés dans sa feuille de route ESG 2023.

Les trois critères extra-financiers sélectionnés pour être intégrés au calcul du coût du financement du crédit syndiqué sont les suivants :

la réalisation systématique de due diligences ESG pour les nouveaux investissements réalisés directement par Wendel et la mise en place par les sociétés contrôlées de son portefeuille d’une feuille de route ESG ;

ESG pour les nouveaux investissements réalisés directement par Wendel et la mise en place par les sociétés contrôlées de son portefeuille d’une feuille de route ESG ; l’évaluation et la mise en place de plans d’actions sur le risque climat et l’empreinte carbone au niveau des sociétés contrôlées du portefeuille ;

l’atteinte à fin 2023 d’un pourcentage minimum total de 30 % de femmes parmi les administrateurs nommés par Wendel au sein des sociétés du portefeuille et de certaines holdings du Groupe.

Ces critères seront évalués annuellement par un organisme tiers indépendant et donneront lieu le cas échéant à des ajustements de marge du crédit syndiqué.

Wendel s’associe à la famille Deconinck pour le rachat de titres de la société Tarkett et appuyer le développement de la société

Dans le cadre de sa stratégie d’investissement 2021-2024, Wendel s’est associée à la famille Deconinck au sein de Tarkett Participation pour appuyer le développement de Tarkett. Cet investissement s’est accompagné d’une offre pour l’acquisition de titres Tarkett. Selon les termes du partenariat, Wendel détiendra jusqu’à 30 % de Tarkett Participation, aux côtés de la famille Deconinck, qui conservera le contrôle de la société.

Le 26 octobre 2021, Tarkett Participation a annoncé détenir directement et indirectement 90,41% du capital de Tarkett (contre 86,27% à l’issue de de la clôture de l’offre publique d’achat simplifié le 9 juillet 2021). Les actionnaires minoritaires de Tarkett détiennent désormais moins de 10% du capital et des droits de vote.

Tarkett Participation pourrait étudier un éventuel retrait de la cote conformément à la règlementation applicable, mais cette éventualité n’est pas d’actualité. Tarkett Participation est une société contrôlée par la famille Deconinck, aux côtés de Wendel.

Ainsi, Wendel a investi un montant total de 221,7 M€ pour une participation totale de 25,9 % au capital de Tarkett Participation.

Josselin de Roquemaurel, Directeur Général Adjoint et Directeur Associé, a rejoint le Conseil de surveillance de Tarkett SA en tant que censeur le 29 juillet 2021.

Retour aux actionnaires et dividende

Conformément à son annonce du 18 mars 2021, Wendel a racheté pour 25 M€ d’actions propres au premier semestre 2021. Wendel procédera à des rachats d’actions opportunistes au second semestre 2021.





Agenda

02.12.2021

Journée investisseurs 2021 – Réunion organisée l’après midi

18.03.2022

Résultats annuels 2021 - Publication de l’ANR au 31 décembre 2021 (avant bourse).

28.04.2022

Activité du 1er trimestre 2022 - Publication de l’ANR au 31 mars 2022 (avant bourse).

16.06.2022

Assemblée générale

29.07.2022

Résultats du 1er semestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 juin 2022 et des états financiers consolidés semestriels condensés (avant bourse)

28.10.2022

Activité du 3ème trimestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 septembre 2022 (avant bourse)

01.12.2022

Journée investisseurs 2022

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Tarkett, Cromology, Stahl, IHS Towers, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Annexe 1 : ANR au 30 septembre 2021 de 184,5 € par action



(en millions d’euros) 30.09.2021 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 5 655 Bureau Veritas 160,8 M 28,0 € 4 506 IHS Towers 63,0 M 17,1 $ 928 Tarkett 20,2 € 221 Participations non cotées (2) 3 444 Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (3) 92 Trésorerie et placements financiers (4) 685 Actif Brut Réévalué 9 876 Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 1 625 Actif Net Réévalué 8 252 Dont dette nette - 939 Nombre d’actions au capital 44 719 119 Actif Net Réévalué par action 184,5 € Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 122,2 € Prime (Décote) sur l’ANR - 33,8 %

Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 30 septembre 2021. La valorisation d’IHS Towers est basée sur une moyenne des cours entre le 14 octobre et le 20 octobre 2021. Participations non cotées (Cromology, Stahl, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, Wendel Lab). Au 30 Septembre 2021, Cromology est valorisée à hauteur de l’offre reçue de Duluxgroup. Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réevalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16. Dont 1 055 361 actions propres Wendel au 30 septembre 2021. Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings, ils comprennent au 30 septembre 2021 0,4 Md€ de trésorerie disponible et 0,3 Md€ de placements financiers liquides disponibles.

Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR.

La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 360 du Document d’Enregistrement Universel 2020.

1 Produit net de cession après dettes financières, dilution au bénéfice des investisseurs minoritaires de la Société, frais de transaction et autres ajustements de dettes

2 Les détails sont disponibles dans le prospectus d’introduction en bourse de la société

3 Valeur d’entreprise et EBITDA excluent l’impact de la norme IFRS 16

4 Produit net de cession après dettes financières, dilution au bénéfice des investisseurs minoritaires de la Société, frais de transaction et autres ajustements de dettes

5 La méthodologie de calcul de l’ANR est décrite en page 332 du Document d’enregistrement universel 2020.





