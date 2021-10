Groupe BPCE : La Banque Postale et le Groupe BPCE s’engagent dans la rationalisation de leurs liens capitalistiques et le renforcement de leurs partenariats industriels

English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 28 octobre 2021

La Banque Postale et le Groupe BPCE s’engagent dans la rationalisation de leurs liens capitalistiques et le renforcement de leurs partenariats industriels

La Banque Postale (« LBP ») annonce son projet d’acquérir les actions de CNP Assurances détenues par le Groupe BPCE (« BPCE ») et de d ép oser, auprès de l’AMF, u ne offre publique d’achat simplifiée pour les actionnaires minoritaires de CNP Assurances au prix de 21 , 9 0 € par action , en visant le retrait obligatoire de la cote , si les conditions sont réunies

Le Groupe BPCE et LBP annoncent l’e ntrée en négociations exclusives dans le cadre du projet d ’acquisition par Natixis Investment Managers de 40 % du capital d’AEW et de 45 % du capital d’ Ostrum Asset Management , aujourd’hui détenus par LBP

LBP et le Groupe BPCE renforceraient et prolongeraient les partenariats industriels et les accords commerciaux existants entre les deux groupes





La Banque Postale, groupe bancaire public, et le Groupe BPCE projettent de rationaliser et de simplifier l’ensemble de leurs partenariats capitalistiques et industriels. A l’initiative de LBP, ils ont à cet effet signé un protocole d’accord sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires par les autorités de régulation compétentes selon le cas en matière d’assurance ou de gestion d’actifs ou en contrôle des concentrations et qui doit préalablement faire l’objet des procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel.

Dans ce cadre, LBP et le Groupe BPCE concluraient un accord portant notamment sur la cession par le Groupe BPCE de la totalité de sa participation de 16,1 % dans CNP Assurances à LBP pour un prix de 21,90 euros par action CNP Assurances (dividende attaché), ce qui porterait la participation de LBP à 78,9% (en tenant compte de la fusion par absorption préalable de SF2 par LBP).

LBP et BPCE sont également entrés en négociations exclusives avec pour projet de simplifier leurs relations actionnariales. Dans ce cadre, le Groupe BPCE, à travers Natixis Investment Managers (filiale à 100 % de Natixis), pourrait acquérir des participations minoritaires détenues par LBP dans Ostrum (45 %) et AEW Europe (40 %), en vue de détenir 100 % du capital de ces sociétés de gestion.

Les deux groupes ont par ailleurs convenu qu’ils renforceraient et prolongeraient leurs partenariats industriels.

Sur le plan industriel et commercial, tant pour les activités d’assurance que pour celles de gestion d’actifs, les deux groupes ont pour projet de poursuivre leurs relations contractuelles actuelles au bénéfice des clients des deux groupes. Ce renforcement des partenariats industriels se traduirait notamment par une prolongation de l’ensemble des accords de distribution et de gestion jusqu’en 2030.

Dans le cadre des opérations envisagées, BPCE et LBP souhaitent par ailleurs initier des discussions avec CNP Assurances avec pour projet de prolonger le partenariat industriel en épargne et prévoyance, actuellement en vigueur jusqu’en 2030, qui serait porté jusqu’en 2035.

LBP annonce son projet d’acquérir les 21,1 % du capital de CNP Assurances qu’il ne détiendrait pas à l’issue de l’acquisition du bloc de 16,1 % de BPCE en déposant une offre publique d’achat simplifiée pour les actionnaires minoritaires auprès de l’Autorité des marchés financiers.

En accroissant la participation de La Banque Postale dans CNP Assurances, ce projet serait une nouvelle étape dans la constitution du grand pôle financier public annoncée par le Ministre de l’Economie et des Finances le 31 août 2018. Il permettrait de consolider le pôle public de bancassurance en favorisant l’émergence d’un groupe simplifié et intégré, tout en préservant le modèle multi-partenarial et international qui fait le succès de CNP Assurances.

Ce projet permettrait également d’accélérer l’adossement des activités d’assurance de CNP Assurances et La Banque Postale, en permettant à cette dernière de poursuivre les projets de transfert de ses activités d’assurance non-vie (LBP Prévoyance, LBP Assurance Santé, LBP Assurance IARD et LBP Conseil en Assurance) vers CNP Assurances, afin d’accélérer la stratégie actuelle de diversification de CNP Assurances et d’en faire l’assureur unique de LBP.

L’opération envisagée a pour but de favoriser son développement sur son marché domestique comme à l’étranger et permettrait par ailleurs de simplifier la gouvernance de CNP Assurances.

Les actionnaires font pleinement confiance à l’équipe dirigeante en place pour conduire ce développement de l’entreprise au service de tous ses partenaires et clients. Ils savent pouvoir compter sur l’engagement de l’ensemble des collaborateurs de CNP Assurances pour poursuivre, au sein du pôle financier public, la réussite de CNP Assurances dans le monde.

Le projet d’offre publique, au prix de 21,90 euros par action CNP Assurances (dividende attaché), serait soumis à l’examen de l’Autorité des Marchés Financiers. Le cas échéant, l’offre publique d’achat simplifiée serait suivie d’un retrait obligatoire si les conditions de mise en œuvre étaient satisfaites.

Sous réserve de l’obtention des autorisations de régulation nécessaires susvisées et de la décision de conformité de l’AMF, l’offre devrait être ouverte durant le premier trimestre 2022.

Philippe Heim, Président du Directoire de La Banque Postale, a déclaré : « Nous nous réjouissons d’écrire cette nouvelle page de l’histoire de LBP et de CNP Assurances, aux côtés de notre partenaire historique BPCE. La simplification de l’actionnariat de CNP Assurances va permettre de renforcer l’efficacité de notre modèle de bancassureur et d’accélérer son expansion multi-partenariale et internationale. Je sais pouvoir compter sur l’engagement de tous les collaborateurs de CNP Assurances conduit par Stéphane Dedeyan, sous la présidence de Véronique Weill, pour porter avec toutes les équipes du groupe élargi un projet ambitieux de développement.

La réorganisation de nos activités de gestion d’actifs s’inscrit pleinement dans la logique de notre plan stratégique : renforcer notre leadership dans la gestion ISR tout en servant au mieux les épargnants, les clients de notre banque de détail et les souscripteurs des contrats d’assurance vie. L’opération offre enfin une liquidité attractive aux actionnaires minoritaires de CNP Assurances. »

Laurent Mignon, Président du Directoire du Groupe BPCE, a déclaré : « Cette opération s’inscrit dans le projet de simplification de notre organisation engagée au deuxième trimestre et permettra à notre groupe, en ligne avec nos ambitions stratégiques, de nous développer dans nos métiers de gestion d’actifs en renforçant notre participation dans deux des grands affiliés de Natixis Investment Managers, Ostrum AM et AEW. En les prolongeant, elle constitue également une nouvelle étape naturelle de nos partenariats industriels et commerciaux avec La Banque Postale et CNP Assurances, et nous offre une liquidité sur notre participation à des conditions attractives.

Au final, l’opération envisagée contribuera à solidifier notre modèle de banque coopérative universelle au service de tous nos clients, avec une organisation simplifiée et renforcera un partenariat historique et de grande qualité entre nos deux groupes. »

