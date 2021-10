North Media ændrer i koncerndirektionen

English Danish

28. oktober 2021

Lasse Wulff Hansen, koncerndirektør for forretningsudvikling, fratræder efter gensidig aftale dags dato. Hans ansvarsområde overtages af koncerndirektør Henrik Løvig Jensen, som fremover vil have ansvaret for akkvisitioner og forretningsudvikling.

Henrik Løvig Jensen har hidtil haft ansvaret for North Media Online med virksomhederne BoligPortal og Ofir. Men fremadrettet er BoligPortal og Ofir selvstændige selskaber, som ledes af hver deres adm. direktør. I den forbindelse planlægges det at lukke selskabet North Media Online.

Bestyrelsesformand Ole Borch udtaler: ”Henrik Løvig har en stor del af æren for, at BoligPortal og Ofir har udviklet sig så godt, at de nu kan stå på egne ben. Derfor er det naturligt at forenkle selskabs- og ledelsesstrukturen og bringe Henriks kompetencer i spil på nye områder. Bestyrelsen vil samtidig gerne takke Lasse Wulff Hansen for en god, engageret indsats i de seneste 3 år.”

Direktionen i North Media vil derefter bestå af ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Stausø Wigh, koncerndirektør for akkvisitioner & forretningsudvikling Henrik Løvig Jensen, adm. direktør i FK Distribution Lasse Ingemann Brodt og adm. direktør i BEKEY Jannik Bray Christensen.

