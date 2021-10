English Finnish

ROBITIN KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI

Robit saavutti ennätysliikevaihdon kolmannella vuosineljänneksellä, joka oli jo kymmenes peräkkäinen vuosineljännes, jolloin Robit kasvoi vertailukauteen nähden. Myös yhtiön kannattavuus parani merkittävästi.

Robitin liikevaihto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 26,4 miljoonaa euroa (24,2). Kasvua vertailukauteen oli 8,9 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 5,9 prosenttia. EBITDA-kannattavuus parani samanaikaisesti 51,0 prosenttia ollen 2,5 miljoonaa euroa (1,7). Yhtiön tilauskertymä kasvoi 4,6 prosenttia vertailukauteen nähden ollen 25,6 miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuussa yhtiön liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 74,5 miljoonaa euroa (67,9). Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 7,2 prosenttia. EBITDA-kannattavuus parani tammi-syyskuussa ollen 5,9 miljoonaa euroa (3,1).

Top Hammer -liiketoiminnan 15,1 prosentin kasvua tukivat erityisesti uudet voitetut kaivosasiakkuudet yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Down-the-Hole-segmentissä vastaava kasvu (3,7 prosenttia) oli tasaista kaikissa asiakassegmenteissä.

Maantieteellisesti tammi-syyskuussa yhtiön kasvu tuli erityisesti Americas- ja EMEA-alueista. Asia- ja East-alueet jäivät vertailukaudesta.

Yhtiön toimitusjohtaja, Tommi Lehtonen on tyytyväinen yhtiön positiiviseen kehitykseen ja odottaa markkinan jatkuvan aktiivisena.

Yhtiö päivitti myös ohjeistustaan seuraavasti: Robit arvioi markkinatilanteen säilyvän hyvällä tasolla loppuvuoden ajan. Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan ja vertailukelpoisen kannattavuuden parantuvan vuonna 2021 seuraavasti: liikevaihdon olevan välillä 97,0–101,0 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen EBITDA:n olevan vähintään 7,0 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttakurssit pysyvät syyskuun 2021 tasolla.

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

