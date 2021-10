Vincit Oyj

Lehdistötiedote 28.10.2021 kello 11:30

Vincit on Suomen viidenneksi houkuttelevin IT-alan työnantaja Universumin ammattilaistutkimuksen mukaan

Työnantajakuvaan keskittyneen tutkimus- ja konsultointiyhtiö Universumin toteuttaman ammattilaistutkimuksen mukaan Vincit on Suomen viidenneksi houkuttelevin IT-alan työnantaja. Vuosittain toteutettava tutkimus listaa ammattilaisten vastausten perusteella useamman eri toimialan houkuttelevimmat työpaikat. IT-ala on yksi tutkittavista toimialoista. Tutkimuksessa selvitetään, mitä ammattilaiset haluavat ihanteelliselta työnantajalta, mitä urahaaveita heillä on ja mitä ominaisuuksia he yhdistävät tunnistamiinsa työnantajiin. Tutkimukseen vastasi lähes 800 IT-alan ammattilaista ja se toteutettiiin marraskuun 2020 ja elokuun 2021 välisenä aikana.

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Julius Manni: “Universumin tutkimuksen tulos on upea osoitus siitä, että Vincitin työnantajabrändi on vahva ja kiinnostava. Meillä on rento ja joustava huippuosaajien työkulttuuri, jossa huomioidaan työntekijöiden hyvinvointi, merkityksellinen työ ja osaamisen kehittäminen. Kiitos tästä tunnustuksesta kuuluu vincitläisten erityislaatuiselle yhteisölle.”

