cBrain vinder klimaopgave i Californien







København, 28. oktober 2021





cBrain har indgået en aftale med en offentlig myndighed i Californien. cBrain skal rådgive myndigheden omkring digitalisering af myndighedens processer i forbindelse med indfangning af CO2 (“Carbon Farming”) med henblik på at reducere CO2-aftrykket i staten.

Rådgivningsprojektet i Californien trækker på cBrains ekspertise som leverandør af digitale løsninger til den offentlige sektor, samt den specialviden omkring digitalisering inden for miljøområdet, som cBrain bl.a. har opbygget som leverandør til Miljøstyrelsen.

Aftalen i Californien er vigtig for cBrain. Aftalen understøtter cBrains satsning på eksport af klimasoftware, og samtidig understøtter den cBrains indgang på det amerikanske marked.

Danmark er førende internationalt, både i relation til digitalisering og klima. Danmark har gennem de sidste 4 år rangeret som nummer 1 på United Nations globale E-government liste, ligesom Danmark ligger i toppen på de internationale lister i relation til klimatiltag.

Som leverandør til Miljøstyrelsen har cBrain opbygget ekspertise og en bred portefølje af F2-baserede løsninger, som understøtter myndighedernes arbejde i relation til klimaindsatsen.

cBrain kalder denne type af løsninger for “klimasoftware”. Ved at understøtte en hurtig digitalisering af myndighedsprocesser kan cBrain bidrage til klimaindsatsen, herunder både genopretning af naturen og reduktion af drivhusgasudledning, og klimasoftware til myndigheder udgør et centralt element i cBrains vækst- og eksportstrategi.

Sidste år vandt cBrain et projekt i Sydamerika, hvor cBrain, ligesom i Californien, skulle rådgive omkring digitalisering af myndighedsprocesser inden for klimaområdet. I forlængelse heraf kunne cBrain i sommer annoncere en aftale, hvor cBrain skal levere en løsning til myndighederne i Guyana, der understøtter overvågning og regulering af international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter i Amazones regnskoven.

cBrain glæder sig derfor over aftalen i Californien. Aftalen underbygger, at danske erfaringer inden for offentlig digitalisering og klima kan eksporteres og genbruges. Samtidig håber cBrain naturligvis, at aftalen i Californien, ligesom i Sydamerika, kan føre til flere aftaler.





