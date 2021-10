Boliga Gruppen A/S: Periodemeddelelse for 3. kvartal 2021

Boliga Gruppen A/S

Fondsbørsmeddelelse nr. 37/2021

Boliga Gruppen A/S leverer solid stigning i omsætning og resultat

Boliga Gruppen A/S opnåede i årets første tre måneder en omsætning på 43,8 mio. kr. mod 41,3 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet før skat endte på 13,5 mio. kr. mod 9,2 mio. kr. i samme periode sidste år.

Stigningen i omsætning samt resultat skyldes primært vækst i formidling af boliglån via Boliga Ejendomskreditselskab samt koncernens investering i pantebreve til egen beholdning.

Forventningerne til 2021

Boliga Gruppen A/S vil i 2021 have fokus på optimeringer af nuværende forretningsområder og udvikling af nye, indtægtsskabende aktiviteter for dermed at øge omsætning og resultat i virksomheden.

I 2021 forventer ledelsen en omsætning på 58-60 mio. kr. samt et resultat før skat på 14,5-16,5 mio. kr.

