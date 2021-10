Synthesio annonce deux nouvelles nominations stratégiques au sein de son équipe dirigeante

English French

NEW YORK, 28 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synthesio, la solution leader en matière de Consumer Intelligence grâce à l’Intelligence Artificielle (AICI), a annoncé aujourd'hui deux nouvelles nominations au sein de son équipe de direction. Karine Fillion rejoint ainsi Synthesio en tant que Directrice Générale Adjointe et Lauren O'Connor a été promue Vice-Présidente de la Gestion Clients.



"2021 est une année remarquable pour Synthesio avec une trajectoire de croissance très forte, de nouveaux clients stratégiques et plusieurs récompenses professionnelles déterminantes sur notre marché. Pour saisir l'opportunité que représente la catégorie émergente AICI, nous devons investir les ressources nécessaires. La formation d'une équipe de direction déterminée, compétente et passionnée est une étape essentielle vers le succès de toute organisation. Je suis également très fier que le leadership de Synthesio reflète toujours plus nos valeurs de multiculturalisme et d'inclusion", déclare Leendert de Voogd, Global Service Line Leader, Social Intelligence Analytics.

Karine Fillion a précédemment occupé des postes de direction au sein des cabinets de conseil Palo IT et Viseo, ainsi que de l’agence Wunderman. Elle profite de 24 ans d'expérience dans l’accompagnement d’entreprises dans l’acquisition de méthodes, d’outils et d’expertises, pour mieux exploiter la puissance qu’offre la technologie et bénéficier de la connaissance et de l'aide à la décision que seule la data peut offrir.

"Je suis ravie de rejoindre l'équipe Synthesio. Cette dernière est composée de professionnels très expérimentés, déterminés à offrir un produit de pointe et une qualité de service et de conseil inégalée, pour aider les entreprises et les marques à évoluer dans des environnements complexes et changeants. Avec Synthesio et ses outils, nous sommes à même d’aider nos clients à mieux comprendre les consommateurs, à anticiper leur demande et leurs besoins, et à identifier des opportunités business nouvelles, grâce à la Consumer Intelligence augmentée par l’Intelligence Artificielle", ajoute Mme Fillion.

Lauren O'Connor était auparavant directrice de l’Account Management, avant d'être promue Vice-Présidente de la Gestion Clients. Dans ce nouveau rôle, l'objectif de Lauren est d'aider les clients à tirer le meilleur de Synthesio et de leur fournir le meilleur soutien pour découvrir des insights stratégiques. Lauren a plus de 15 ans d'expérience dans la gestion des grands comptes et le marketing dans divers secteurs et entreprises, notamment Teradata et Ford Motor Company.

"L'expérience client de Synthesio se distingue parmi les meilleures des principaux acteurs du marché AICI. En effet, Synthesio a été reconnu meilleur fournisseur de solutions hybrides dans le dernier rapport Forrester, offrant à la fois une plateforme SaaS de pointe et des services uniques sur le marché. C'est pourquoi je suis particulièrement enthousiaste à l'idée d'aider nos clients à découvrir les insights qui leur permettront de prendre de meilleures décisions", a ajouté Mme O'Connor.

Ces annonces font suite à la récente nomination d' Allen Bonde , marketeur reconnu sur le marché, au poste de CMO de Synthesio en juin 2021.

À propos de Synthesio