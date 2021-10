Connecter les communautés : La connectivité bientôt offerte aux résidents et entreprises de Ramara dans le comté de Simcoe

English French

En partenariat avec le canton de Ramara, Rogers connectera plus de 800 foyers et entreprises, dont la caserne de pompiers

Par la suite, les résidents et les entreprises auront accès à une gamme complète de services, notamment Élan MC Internet de Rogers, un service offrant des vitesses de téléchargement pouvant atteindre 1,5 Gbps par seconde, et la Télé Élan MC de Rogers

Internet de Rogers, un service offrant des vitesses de téléchargement pouvant atteindre 1,5 Gbps par seconde, et la Télé Élan de Rogers Afin d’assurer une bonne connectivité à l’échelle de la communauté, deux tours cellulaires seront installées pour offrir le service Internet résidentiel sans fil à plus de 80 foyers, offrant ainsi une connectivité fiable aux résidents à qui il est difficile de fournir l’accès par réseau de fibre optique



RAMARA, Ontario, 28 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il est plus important que jamais d’avoir accès à une connectivité fiable et à haute vitesse pour favoriser un milieu de vie dynamique et inclusif. Un récent sondage auprès de membres du Forum Angus Reid démontre l’incidence considérable de la connectivité et de la technologie sur les petites entreprises canadiennes au cours des 18 derniers mois : 85 % d’entre elles considèrent la connectivité fiable comme une prioritéi. C’est pourquoi Rogers a annoncé aujourd’hui qu’elle franchira une nouvelle étape pour combler le fossé numérique et étendra son réseau de fibre optique au canton de Ramara, dans le comté de Simcoe, en Ontario.

« La connectivité joue un rôle essentiel en permettant aux gens de travailler, de communiquer avec leurs proches et les membres de leur famille, de poursuivre des études, d’accéder à des soins de santé et de contribuer de façon significative à leur communauté, a déclaré Phil Hartling, vice-président principal, Expansion des services, Rogers Communications. Nous sommes heureux de constater que notre collaboration avec le canton de Ramara se concrétisera par une gamme d’options qui permettront d’offrir une connectivité fiable et d’améliorer la vie quotidienne des résidents et des propriétaires d’entreprise de la région ».

« La difficulté d’accès à un service Internet haute vitesse fiable et abordable est l’un des plus grands problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le canton de Ramara, a indiqué Basil Clarke, maire du canton de Ramara. Cet investissement dans le service Internet haute vitesse abordable aidera notre population à garder le contact avec sa famille, ses proches et son lieu de travail, et nous rapprochera de notre objectif qui est d’étendre les services à large bande à l’ensemble des résidentes, des résidents et des entreprises de notre communauté. Nous tenons également à remercier Rogers pour son investissement supplémentaire et pour avoir rendu possible l’expansion du service haute vitesse à large bande à Ramara ».

Dans le cadre de son partenariat avec le canton de Ramara, Rogers investira plus de 4 millions de dollars pour élargir son réseau de fibre optique sur 38 kilomètres carrés de zones mal desservies, connectant ainsi plus de 800 foyers et entreprises à Ramara. La construction, en collaboration avec Ruralwave, a déjà commencé et devrait être terminée d’ici le milieu de 2022. Le lancement officiel du projet a été marqué par une séance photo conjointe avec le maire de Ramara, Basil Clarke, la directrice de l’Expansion des services de Rogers, Marnie Miron, et le directeur des opérations de Ruralwave, Dan Risebrough Barnes. Plus tôt ce mois-ci, Rogers a mis en service 10 de ses tours cellulaires afin d’offrir un service Internet résidentiel sans fil fiable, qui propose une variété de forfaits à presque 1 000 foyers et entreprises de la région.

Selon une étude de PwC commandée par Rogers, l’empreinte économique totale des investissements et des activités de l’entreprise en Ontario en 2020 a atteint 15,2 milliards de dollars de production, ce qui comprend plus de 45 800 emplois à temps plein générés et soutenus. Rogers a récemment été reconnue par Ookla® comme le fournisseur de réseau sans-fil et à large bande le plus constant au Canada, et ce, pour un cinquième trimestre consécutifii. Rogers s’engage à combler le fossé numérique en effectuant les investissements nécessaires. Voici les réalisations de Rogers en Ontario depuis janvier 2020 :

