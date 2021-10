DIAGNOS livre des résultats de classe mondiale dans le Concours MICCAI2021 : GAMMA

English French

BROSSARD, Québec, 28 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS », ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF) (FRA: 4D4A), un leader de la détection précoce de certains problèmes de santé critiques, annonce que sa plateforme d’intelligence artificiel (IA) a livré des résultats de classe mondiale au concours GAMMA (Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges), organisé conjointement avec la conférence The Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention Society 2021 (MICCAI2021).



Au total, 566 équipes du monde entier ont participé à cette compétition dans laquelle trois (3) tâches pilotées par l'IA ont été évaluées.

1) Classement du glaucome à l'aide de données multimodales. (DIAGNOS classé 8e au classement général)

Dans cette tâche, les équipes visaient à analyser les données cliniques de deux modalités, les images du fond d'œil 2D et les volumes de numérisation OCT 3D, et à classer les échantillons en trois catégories selon les caractéristiques visuelles : pas de glaucome, glaucome précoce et glaucome modéré ou avancé.

DIAGNOS est la seule parmi les 8 meilleures équipes à rivaliser avec un système commercialisé. DIAGNOS a utilisé la même plate-forme qu'elle utilise actuellement pour le dépistage de la rétinopathie diabétique, qui est commercialisée dans le monde entier, tandis que les autres équipes provenaient principalement d'institutions académiques.

2) Localisation de la fovéa macula dans les images du fond d'œil. (DIAGNOS classé 1er au classement général)

L'objectif de cette tâche était de prédire la valeur des coordonnées de la fovéa dans l'image 2D du fond d'œil. Il est très important de localiser la fovéa avec une grande précision dans les photographies couleur du fond d'œil. C'est la référence de base pour l'analyse automatisée des maladies rétiniennes.

3) Segmentation du disque optique et de la cupule dans les images du fond d'œil . (DIAGNOS classé 1er au classement général)

Le but de cette tâche était de segmenter la région du disque optique et de la cupule en images 2D du fond d'œil. La segmentation du disque optique et de la cupule optique est utilisée pour séparer ces deux parties de l'image rétinienne. Il permet le calcul du rapport cupule/disque pour le diagnostic du glaucome ainsi que pour son suivi.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de notre performance dans cette compétition qui a réuni 566 équipes participantes du monde entier. Cette réalisation place DIAGNOS au sommet des sociétés d'Intelligence Artificielle alors que nous continuons d'être des leaders technologiques de pointe pour la détection des principales pathologies rétiniennes, " a déclaré M. Riadh Kobbi, vice-président - Intelligence d'affaires chez DIAGNOS.

« Ce type de compétition de haut calibre ressemble aux Jeux olympiques. Lorsque vous vous positionnez sur le podium, parmi plus de 500 équipes internationales, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de nombreuses années de travail acharné et de l'accumulation de connaissances avancées en IA », a déclaré M. Ismail Ben Ayed, professeur titulaire à l'ETS (École de Technologie Supérieure).

« Nous sommes très fiers d'avoir mis en place une équipe technique solide chez DIAGNOS pour être en mesure de rivaliser dans le monde entier dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'une compétition de classe mondiale. L’analyse par IA des images du fond d'œil de la rétine et des images OCT (Tomographie par Cohérence Optique) est le nouveau standard médical dans la détection et le suivi des maladies graves menaçant la vision. Chez DIAGNOS, nous investissons massivement dans la R&D ainsi que dans notre alliance stratégique avec l'ETS (École de Technologie Supérieure) afin de maintenir notre leadership dans ce domaine. Nos résultats de niveau dans ce concours démontrent l'excellence technique de DIAGNOS », explique M. André Larente, PDG de DIAGNOS.

À propos de MICCAI

La Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention Society (la MICCAI Society) se consacre à la promotion, à la préservation et à la facilitation de la recherche, de l'éducation et de la pratique dans le domaine de l'informatique médicale et des interventions médicales assistées par ordinateur, y compris l'imagerie biomédicale et la robotique medicale. La Société atteint cet objectif grâce à l'organisation et au fonctionnement de conférences internationales annuelles de haute qualité, d'ateliers de tutoriels et de publications promeuvent et favorisent l'échange et la diffusion de connaissances avancées, d'expertise et d'expérience dans le domaine. Ceux-ci sont produits par des institutions de premier plan, des scientifiques, médecins exceptionnels et des éducateurs du monde entier. La société MICCAI s'engage à maintenir des normes académiques élevées et à être indépendante de tout intérêt personnel, politique ou commercial.

Des informations complémentaires sont disponibles sur http://www.miccai.org/

A propos du GAMMA Challenge

Le GAMMA Challenge est un concours international d'ophtalmologie organisé par Baidu lors du séminaire MICCAI2021 OMIA8. MICCAI est une conférence académique complète dans les domaines de l'informatique médicale et de l'intervention assistée par ordinateur et est la meilleure conférence dans ces domaines. OMIA est un séminaire d'analyse d'images médicales ophtalmiques organisé par Baidu lors de la conférence MICCAI, qui s'est tenue jusqu'à présent pendant huit sessions.

Pour plus d’information: https://aistudio.baidu.com/aistudio/competition/detail/90/0/introduction

Résultats du concours : https://aistudio.baidu.com/aistudio/competition/detail/90/0/submit-result

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à ​ analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com .

