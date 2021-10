La filière minérale québécoise remet ses prix Reconnaissance

ROUYN-NORANDA, Québec, 28 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son congrès annuel, Xplor 2021 virtuel, l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) a procédé à la remise annuelle de ses prix Reconnaissance.



Les distinctions remises dans les différentes catégories visent à souligner l’excellence, le dynamisme et l’entrepreneuriat des entreprises et individus qui œuvrent au développement de la filière minérale du Québec. L’AEMQ est donc fière de vous présenter les récipiendaires de l’année 2021!

Découverte de l’année : Partenariat Canadian Malartic, Mine Odyssey, Découverte East Gouldie

Ce prix souligne l’importance d’une découverte récente qui a produit un effet d’entraînement majeur des activités d’exploration sur la propriété même et dans la région immédiate.

L’importance d’une découverte se traduit de différentes façons: effet d’entraînement sur l’activité d’exploration et sur les investissements globaux, point tournant des décisions d’avancement du projet. C’est aussi la démonstration que le Québec est un territoire fertile à l’exploration minière et une juridiction globalement propice aux découvertes.

Entrepreneur de l’année : Nouveau Monde Graphite

Ce prix est attribué pour souligner le travail d'une équipe ou d’une entreprise ayant connu une progression significative au cours de la dernière année. Ce progrès peut être relié au développement spécifique d'un projet, à celui de l'ensemble des activités de l'entreprise ou, au développement d'un projet minier le conduisant vers sa phase de mise en production.

L’entreprise récipiendaire 2021 progresse de façon continue vers la mise en production de son projet. Les enjeux reliés à ce secteur non-traditionnel font en sorte que les défis sont nombreux et complexes. Ils font partie de ceux qui tracent la voie dans cette filière d’avenir au Québec.

Entreprise de services de l’année : Laurentia Exploration

Ce prix souligne le travail d’une entreprise de services qui, par son développement et l’expansion de ses services, a contribué de façon importante au développement de l’exploration minière au Québec ou ailleurs.

L’entreprise récipiendaire, regroupant une quinzaine de professionnels et d’apprentis aux expertises diversifiées, est spécialisée en services géologiques. Jeunes et dynamiques, ils sont reconnus pour leur disponibilité sur l’ensemble du territoire québécois ainsi que pour leur rigueur sur le terrain. Leur professionnalisme et leurs connaissances techniques assurent la réussite des projets pour toutes les phases de développement d’un projet minier.

Excellence en développement durable : Forages Rouillier Drilling

Ce prix est attribué à une entreprise pour souligner ses hauts standards en développement durable.

En 2013, cette entreprise a amorcé le processus d’obtention de la certification pour l’exploration minière. En date du 23 octobre 2019, ils étaient les premiers à recevoir la certification ECOLOGO® UL 2724 pour les fournisseurs de services du secteur de l’exploration minière, ayant franchi toutes les étapes requises pour compléter le processus.

Prix Hector-Authier : M. Jean Depatie

Ce prix souligne la carrière d’une personne qui, par son travail au cours de nombreuses années, a contribué de façon exceptionnelle au développement de l’entrepreneuriat minier au Québec.

Le récipiendaire du prix a fait carrière au Canada et à l’étranger au cours des 45 dernières années. Il est un expert de renommée internationale dans l’exploration et la mise en valeur des minéraux et le financement des sociétés minières, y compris le financement et les fusions et acquisitions. Il a occupé de nombreuses fonctions aux plus hauts niveaux, a joué un rôle déterminant, notamment, dans la découverte de la mine de métaux communs Louvicourt et le développement de la mine d’or Beaufor au Québec.

Prix Jean Descarreaux : M. Benoit Dubé

Ce prix récompense le travail d’une personne dont les écrits ont contribué à accroître les connaissances géoscientifiques liées à l’exploration minière, entraînant par le fait même une croissance des activités d’exploration.

Le lauréat 2021 est un chercheur qui a réalisé des publications scientifiques exceptionnelles dans le domaine de la géologie économique au Canada. Au cours de sa fructueuse carrière de 32 ans, il a réalisé d’importantes contributions scientifiques sur les gîtes d’or canadiens, notamment dans les provinces de l’Atlantique, au Québec et en Ontario. Il est auteur ou co-auteur d’un très grand nombre d’articles scientifiques. Il est l’un des principaux auteurs de la Synthèse sur l’or en Abitibi, publiée récemment.

Supporteur économique en exploration minière : M. Jérôme Gendron

Ce prix est attribué à un individu ou un organisme du domaine des affaires, des finances et/ou du droit qui a apporté une contribution significative à l’industrie de l’exploration minérale.

Le récipiendaire de ce prix a acquis une vaste expérience à titre de conseiller en placements au cours de sa carrière de plus de 50 ans. Il est titulaire d'un baccalauréat en administration, d'un baccalauréat en génie (métallurgie) et d'une maîtrise en administration des affaires de la Ivey Business School. Il a démontré un appui indéfectible aux explorateurs tout au long de sa carrière.

Xplor : Le Congrès de l’exploration minière, une référence dans l’industrie.

Organisé par l’AEMQ, Xplor rassemble annuellement les investisseurs, entrepreneurs, prospecteurs, ingénieurs, géologues et fournisseurs de services. Poursuivant sur la même lancée, il propose des opportunités de réseautage et un programme de conférences de grande qualité, le positionnant comme l’événement incontournable de l’industrie.

Pour plus d’informations, visitez le site internet.

À propos de l’AEMQ

L’AEMQ est une association professionnelle et industrielle représentant les intervenants œuvrant dans le domaine de l’exploration minière au Québec. Fondée en 1975, l’Association a comme mission de promouvoir l’exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et leur contribution essentielle à l’économie québécoise. Elle rassemble 1100 membres individuels et 150 membres corporatifs.

Source :

Valérie Fillion

Directrice générale, AEMQ

819 762-1599

dg@aemq.org