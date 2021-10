Periodemeddelelse Q3 2021

Koncernen Nordfyns Bank har for perioden 1. - 3. kvartal 2021 realiseret et meget tilfredsstillende resultat før skat på 72,3 mio. kr. og et resultat efter skat på 57,6 mio. kr.

Hovedpunkter for 1. - 3. kvartal 2021:

Netto rente- og gebyrindtægter og andre driftsindtægter stiger med 14,7% til 155,9 mio. kr.

Samlede udgifter stiger med 5,5 mio. kr. til 116,1 mio. kr.

Basisindtjeningen stiger med 47% til 46,6 mio. kr.

Positive kursreguleringer på 7,9 mio. kr.

Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 17,8 mio. kr. som følge af tilbageførte nedskrivninger.

Udlån stiger med 3,4% til 1.704 mio. kr. i forhold til ultimo 2020

Indlån falder med 2,0% til 2.978 mio. kr. i forhold til ultimo 2020

Resultatet er bedre end forventet og som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 16 af 5. oktober 2021 opjusterede koncernen forventningerne for hele 2021 til et resultat før skat i niveauet 75 - 85 mio. kr. fra tidligere udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet 65 - 75 mio. kr.

Se endvidere vedhæftede periodemeddelelse.

Vedhæftede filer