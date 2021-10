Nuvei remporte le prix des services de paiement de l’année aux Vixio Global Regulatory Awards

English French

MONTRÉAL, 28 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grâce à sa plateforme Mazooma, Nuvei Corporation (« Nuvei » ou l’« entreprise ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), le partenaire technologique de paiement des marques prospères, est fier d’être le premier à introduire les paiements en temps réel dans le secteur des paris sportifs et des jeux en ligne aux États-Unis. Cette offre permet aux joueurs de recevoir des paiements immédiatement sur leur compte bancaire, en toute sécurité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.



Le 21 octobre 2021, notre contribution au secteur a été reconnue, puisque Mazooma a remporté le prix du fournisseur de services ou de solutions de paiement de l’année à l’occasion des Global Regulatory Awards de 2021 organisés par VIXIO Gambling Compliance pour sa fonction de retraits instantanés qui a changé la donne.

« Les paiements en temps réel donnent plus de choix aux consommateurs. Grâce au portefeuille diversifié de méthodes de paiement de Nuvei, qui comprend désormais les retraits instantanés, les joueurs pourront retirer instantanément leurs gains, à tout moment de l’année, immédiatement sur leur compte bancaire », a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. « Nous continuerons à travailler fort pour offrir les options de paiement les plus innovantes afin que nos consommateurs bénéficient de l’expérience de paiement la plus fluide et la plus fiable. »

Les retraits instantanés sont un avantage pour les joueurs et les exploitants. Les joueurs bénéficient d’une tranquillité d’esprit grâce à la possibilité d’accéder à leurs gains instantanément. Pour l’exploitant de jeux, les retraits en temps réel offrent une meilleure expérience utilisateur que tout autre mode de paiement proposé.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans plus de 200 marchés à l’échelle mondiale, et offre l’acquisition locale dans 45 marchés. Avec la prise en charge par Nuvei de plus de 500 modes de paiement locaux et alternatifs, de près de 150 devises et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com/fr-ca.

