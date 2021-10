Les boîtes « Donnez. Commémorez. » – une façon nouvelle de donner en période de Campagne nationale du coquelicot

English French

OTTAWA, 28 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouveau cette année, pendant la Campagne nationale du Coquelicot de La Légion royale canadienne qui débutera le vendredi 29 octobre, les donateurs auront le choix de faire un don dit « sans contact ». Après le succès en 2020 du projet pilote d'introduction des boîtes électroniques « Donnez. Commémorez. », une version améliorée de ces boîtes sera lancée pour la Campagne de 2021.



« Nos généreux donateurs auront la possibilité de donner, selon le mode de paiement sans contact, deux, cinq ou dix dollars, ou des multiples de ces montants, » a tenu à souligner M. Bruce Julian, président de la Direction nationale. « Les réactions de l'année dernière nous ont fait comprendre que les gens souhaitaient cette flexibilité et, en collaboration avec nos formidables partenaires, nous avons été en mesure d’y répondre. »

Les boîtes « Donnez. Commémorez. » de HSBC sont offertes en partenariat avec la Banque HSBC Canada et seront accessibles à de nombreux sites, dont toutes les succursales de la Banque HSBC, quelques filiales de la Légion et certains commerces de détail. Un total de 1 000 boîtes assurera une couverture nationale, ce qui représente une augmentation notable comparativement aux 250 boîtes mises à l'essai l'an dernier. Comme de moins en moins de gens détiennent de l'argent liquide sur eux, les boîtes de paiement sans contact viendront faciliter leur contribution.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre travail avec La Légion royale canadienne, en leur offrant des réseaux de collecte de fonds supplémentaires pour que les Canadiens et Canadiennes puissent donner de façon plus facile et pratique, et ce, grâce aux boîtes “Donnez. Commémorez” sans contact de HSBC », a déclaré M. Larry Tomei, vice-président directeur et responsable en chef de Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers à la Banque HSBC Canada. « Le coquelicot est un symbole du Souvenir et une reconnaissance du sacrifice; à cet égard, j'encourage tout le monde, en cette période du Souvenir, à faire un don à la Légion et à arborer son coquelicot pour témoigner notre soutien et notre respect envers nos héros canadiens et leur famille. »

Les nouvelles boîtes électroniques accepteront sans aucuns frais les dons provenant d'appareils ou de cartes sans contact. La technologie à l'origine de cette nouvelle boîte a été développée par « tiptap », une entreprise canadienne qui a élaboré un système simplifié visant à faciliter les dons sans contact, et ce, dans un contexte tout à fait sécurisé.

Les donateurs pourront se procurer un coquelicot à même la boîte électronique. Les fonds donnés à travers le pays durant la Campagne seront utilisés pour soutenir les vétérans et leur famille; il est à noter que les fonds donnés localement seront versés et utilisés au niveau local.



Pour en savoir davantage, les donateurs peuvent consulter le site www.hsbc.ca/donnezcommemorez et y localiser une boîte « Donnez. Commémorez. » de HSBC au sein de leur communauté ou dans ses environs.

Les médias peuvent se rendre sur le site https://www.hsbc.ca/fr-ca/pay-tribute-media/ pour accéder à des ressources numériques qui les aideront à expliquer et à découvrir les boîtes « Donnez. Commémorez. ».

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses quelque 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

Relations publiques/Requêtes médiatiques : PublicRelations@Legion.ca; Nujma Bond 343-540-7604



