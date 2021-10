Le président et directeur général des LNC parle d’énergie propre au sommet Énergie et Climat Canada R.-U.

Joe McBrearty vante les bénéfices des technologies de l’hydrogène, de la fusion et des petits réacteurs modulaires pendant la rencontre annuelle des leaders des secteurs de l’énergie globale du Canada et du Royaume-Uni

CHALK RIVER, Ontario, 28 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC), principal organisation de sciences et technologies nucléaires du Canada, a le plaisir d’annoncer que son président et directeur général, Joe McBrearty, a discuté aujourd’hui des bénéfices des technologies de l’hydrogène, de la fusion et du nucléaire de prochaine génération lors d’une rencontre sur l’«Innovation nucléaire » au sommet Énergie et Climat Canada-R.-U. à Londres. Organisé par l’Energy Roundtable, ce sommet d’une demi-journée s’est tenu pendant la préparation à la COP26 qui se tiendra à Glasgow, avec l’accélération de l’adoption des technologies d’énergie propre au Canada et au Royaume-Uni comme point central.

Outre Mr McBrearty, cette rencontre réunissait Xanthe Kueppers, Chef des relations avec les investisseurs à EDF Nuclear Generation et Christopher Mowry, directeur général de General Fusion pour discuter des nouveaux développements financiers et technologiques du secteur nucléaire et d’autres secteurs. En plus de ce panel, ce sommet a accueilli un certain nombre des dignitaires et visiteurs de marque, dont l’Honorable Ralph Goodale, Haut Commissionnaire pour le Canada au Royaume-Uni, Mark Carney, conseiller financier à la COP26 et envoyé spécial des Nations Unis sur le climat et les finances, et Tim Gould, économiste en chef pour l’énergie à l’Agence internationale de l’énergie.

Mr McBrearty a déclaré que le changement climatique est sans aucun doute le problème définissant notre époque et que nous devons tirer profit de toute technologie à notre disposition afin de réduire les émissions mondiales et passer à une économie plus durable. Ceci peut être réalisé, mais nécessitera les conditions d’affaire indispensables, dont la coordination et le financement par le secteur public et le secteur privé, un environnement qui encourage des investissements en énergie propre et une recherche technique à grande échelle pour valider les technologies de prochaine génération. Le Canada et le Royaume-Uni vont dans cette direction, et ces événements me donnent l’espoir que nos nations peuvent être à la hauteur pour relever ces défis.

La participation de Mr McBrearty à ce sommet fait partie d’une visite plus large au Royaume-Uni incluant des visites et des rencontres avec un certain nombre d’organisations, dont le National Nuclear Laboratory (NNL) du R.-U., un fournisseur de technologies de services nucléaires appartenant et opéré par le gouvernement du Royaume-Uni, ainsi que l’Atomic Energy Authority du R.-U. Les LNC ont une longue histoire de collaboration avec le R.-U., qu’ils continuent de cultiver, et ont récemment développé un plan d’action avec le NNL conçu pour encourager la collaboration dans des domaines de recherche incluant l’énergie propre, les isotopes médicaux, la gestion des déchets et le déclassement.

Pendant des décennies, les LNC (et auparavant Énergie atomique du Canada limitée) ont joué un rôle de leader pour le développement de technologies d’énergie propre au Canada, et ils profitent de leur expérience pour faire avancer des solutions de prochaine génération, avec des projets de recherche en cours liés aux petits réacteurs modulaires (PRM) et aux réacteurs de pointe, à l’hydrogène, à la fusion et aux combustibles nucléaires. Parmi les plus importants, on retrouve le programme des LNC ayant pour but de démontrer la viabilité commerciale des PRM, avec des plans pour implanter le premier PRM sur un des sites d’Énergie atomique du Canada limitée. Il y a actuellement quatre proposants engagés dans diverses étapes du processus d’évaluation du site d’implantation.

En plus de son programme de PRM, les LNC continuent de faire avancer la recherche critique pour l’adoption réussie de l’hydrogène au Canada. Ils développent des combustibles nucléaires de prochaine génération et, récemment, ont produit un combustible TRISO (tristructurel-isotopique), pour la première fois au Canada. Ils établissent un parc de démonstration, d’innovation et de recherche sur l’énergie propre sur le campus de Chalk River, où ils peuvent faire progresser les systèmes d’énergie hybrides incluant des technologies d’énergie renouvelable. Ils ont lancé le troisième appel de propositions pour l’Initiative canadienne de recherche nucléaire, un programme visant à accélérer le déploiement de PRM et de réacteurs de pointe. Les LNC travaillent aussi en partenariat avec General Fusion, qui a aussi participé au sommet, afin de développer des techniques d’extraction du tritium pour son utilisation dans des centrales à fusion commerciales.

Pour plus de renseignements sur les LNC, y compris leur travail en énergie propre, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr. Pour en apprendre plus au sujet de la table ronde sur l’énergie, veuillez visiter www.energyroundtable.org.

À propos des LNC

Les Laboratoires nucléaires canadiens sont un leader mondial en sciences et technologies nucléaires offrant des capacités et des solutions uniques pour une large gamme d’industries. Participant activement à la recherche et au développement axé sur l’industrie dans les domaines nucléaires, des transports, des technologies propres, de l’énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, ils fournissent des solutions pour que ces secteurs restent compétitifs au niveau international.

Avec les investissements en cours dans de nouvelles installations et un mandat ciblé, les Laboratoires nucléaires canadiens sont en bonne position pour le futur. Un nouveau standard de performance soutenu par une forte culture de sécurité est à la base de chaque activité.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme complète des services des Laboratoires nucléaires canadiens, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr ou contacter communications@cnl.ca.

Contact aux LNC :

Patrick Quinn

Directeur, Communications de l’entreprise

1-866-886-2325