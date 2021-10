ASSYSTEM: Chiffre d’affaires au 30 septembre 2021 (9 mois) et calendrier financier 2022

French English

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2021 (9 mois)

Croissance organique : +10,7% (+12,3% en Nucléaire)

Paris-La Défense, le 28 octobre 2021 à 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), acteur majeur de l’ingénierie, annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires réalisé pour les neuf premiers mois de l’exercice en cours et au 3ème trimestre 2021.

Chiffre d’affaires consolidé 2021 et variations par rapport à 2020 (non audité)









En millions d'euros 9 mois 2020 9 mois 2021 Variation

totale Variation

organique* Groupe 344,7 381,6 +10,7% +10,7% Nucléaire 215,0 242,9 +13,0% +12,3% ET&I** 126,6 138,7 +9,6% +8,2% Divers*** 3,1 - - -













En millions d'euros T3 2020 T3 2021 Variation

totale Variation

organique* Groupe 115,2 128,2 +11,3% +7,0% Nucléaire 73,6 79,2 +7,5% +6,7% ET&I** 41,6 49,0 +18,0% +7,5%

* A périmètre comparable et taux de change constant.

** Dont un chiffre d’affaires Staffing de 28,8 M€ sur les 9 premiers mois de 2020 et 28,5 M€ sur les 9 premiers mois de 2021 (8,6 M€ au 3ème trimestre 2020 et 9,4 M€ au 3ème trimestre 2021). La société indienne STUP Consultants Private Limited, consolidée depuis le 1er juillet 2021, contribue à hauteur de 4,4 M€ au chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021.

*** Activité déconsolidée depuis le 1er juillet 2020.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires consolidé d’Assystem s’établit à 381,6 M€, en croissance de +10,7% en organique, l’effet périmètre (+0,9%) étant compensé par l’effet de la variation des taux de change (-0,9%).

Au 3ème trimestre 2021, Assystem enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 128,2 M€ en croissance de +11,3%, dont +7,0% en organique, +3,8% d’effet périmètre (lié à l’intégration de la société indienne STUP à compter du 1er juillet 2021) et +0,5% d’effet de la variation des taux de change.

NUCLEAIRE

Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires des activités Nucléaire est de 242,9 M€, contre respectivement 215,0 M€ et 220,0 M€ sur la même période des exercices 2020 et 2019.

La croissance, à +13,0%, est très marquée par rapport à 2020 (dont +12,3% de croissance organique, +0,9% d’effet périmètre et -0,2% d’effet de la variation des taux de change). Elle est également très sensible par rapport à 2019. Dans les deux cas, elle est portée par les activités en France et au Royaume-Uni.

Au 3ème trimestre 2021, le chiffre d’affaires Nucléaire est de 79,2 M€ (dont 0,1 M€ pour le contrat ENEC aux Emirats Arabes Unis), contre respectivement 73,6 M€ (dont 3,9 M€ pour le contrat ENEC) et 70,8 M€ aux 3ème trimestres 2020 et 2019.

ENERGY TRANSITION & INFRASTRUCTURES (ET&I)

Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires des activités ET&I est de 138,7 M€, contre respectivement 126,5 M€ et 137,6 M€ sur la même période des exercices 2020 et 2019.

La croissance est de +9,6% par rapport à 2020 (dont +8,2% de croissance organique, +3,4% d’effet périmètre (lié à l’intégration de STUP) et -2,1% d’effet de la variation des taux de change). Elle est en revanche limitée par rapport à 2019, l’effet périmètre lié à l’intégration de STUP étant compensé par la décrue du chiffre d’affaires Staffing entre 2019 et 2021 (résultant pour l’essentiel de la variation des taux de change).

Au 3ème trimestre 2021, le chiffre d’affaires ET&I est de 49,0 M€ (dont 4,4 M€ pour STUP), contre 41,6 M€ au 3ème trimestre 2020 et 44,1 M€ au 3ème trimestre 2019.

ACQUISITION DE LA SOCIETE SCHOFIELD LOTHIAN LTD

Assystem a fait l’acquisition mi-octobre de 100% du capital de la société Schofield Lothian Ltd, spécialisée en conseil aux projets ferroviaires britanniques, qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 9 M£ (10 M€) avec 80 consultants spécialisés.

Au-delà de l’offre complète de services mise à disposition des acteurs du transport ferroviaire au Royaume-Uni par Schofield Lothian, ses capacités en matière d’autorisations réglementaires et d’études d’impact environnemental vont permettre à Assystem d’accompagner les projets énergétiques britanniques end-to-end, depuis leurs phases préliminaires jusqu’à la mise en service des infrastructures.

CALENDRIER FINANCIER 2022

9 février : Chiffre d’affaires annuel 2021

15 mars : Résultats annuels 2021 - Présentation des résultats le 16 mars à 8h30

28 avril : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2022

trimestre 2022 1 er juin : Assemblée générale des actionnaires

juin : Assemblée générale des actionnaires 28 juillet : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2022

semestre 2022 14 septembre : Résultats semestriels 2022 – Réunion de présentation le 15 septembre à 8h30

27 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022





DONNEES PAR TRIMESTRE

En millions d'euros T1 2020 T1 2021 Variation

totale Variation

organique* Groupe 122,9 127,9 +4,1% +6,1% Nucléaire 74,5 81,8 +9,8% +9,0% ET&I 46,6 46,1 -1,1% +1,7% Divers** 1,8 - - -





En millions d'euros T2 2020 T2 2021 Variation

totale Variation

organique* Groupe 106,6 125,5 +17,7% +19,6% Nucléaire 66,9 81,9 +22,5% +21,8% ET&I 38,4 43,6 +13,5% +16,4% Divers** 1,3 - - -





En millions d'euros T3 2020 T3 2021 Variation

totale Variation

organique* Groupe 115,2 128,2 +11,3% +7,0% Nucléaire 73,6 79,2 +7,5% +6,7% ET&I*** 41,6 49,0 +18,0% +7,5%

* A périmètre comparable et taux de change constant.

** Activité déconsolidée depuis le 1er juillet 2020.

*** Dont un chiffre d’affaires Staffing de 8,6 M€ au 3ème trimestre 2020 et 9,4 M€ au 3ème trimestre 2021. La société indienne STUP Consultants Private Limited, consolidée depuis le 1er juillet 2021, contribue à hauteur de 4,4 M€ au chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021.

