ECOSLOPS ANNONCE UNE LEVEE DE FONDS

DE L’ORDRE DE 6 M€

Paris, 28 octobre 2021, à 17h35

Ecoslops (Euronext Growth – ALESA - FR0011490648), la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire, est heureuse d’annoncer le lancement de deux augmentations de capital en numéraire, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et sans délai de priorité, d'un montant brut global de l’ordre de 6 millions d’euros (l’« Opération »).

Vincent Favier, Président Directeur Général d’Ecoslops : « Cette augmentation de capital est destinée à accélérer le développement de la société, et en particulier celui de la Scarabox®. Dernière innovation d’Ecoslops, cette solution clé-en-main répond aux besoins de très nombreux pays émergents et nécessite d’y consacrer des ressources techniques commerciales appropriées. Cette levée de fonds permettra aussi de poursuivre les développements en cours du P2R, et notamment dans la zones Aise du Sud-Est, à Singapour. A travers ces deux activités, Ecoslops contribue à la production bas carbone de produits énergétiques issus de l’économie circulaire »

Utilisation du produit de l’Opération



La Société prévoit d'utiliser le produit de l'Opération pour financer le déploiement de l’offre Scarabox®, une solution locale d’économie circulaire permettant un recyclage pérenne des huiles moteurs usagées et des résidus d’hydrocarbures pour les revaloriser en combustibles de haute qualité, avec en particulier des investissements en termes de R&D, de moyens humains et de prises de participation minoritaire dans les projets.

Le produit de l’Opération servira également à financer les études relatives aux projets d’infrastructure portuaire de collecte et de recyclage de résidus d’hydrocarbure qui pourraient être déployés dans les zones Moyen Orient et Asie du Sud Est dans le cadre du partenariat avec Mercuria Energy Group annoncé le 19 octobre dernier.

En cas de réduction du montant de l’Opération à 75 %, la Société allouera moins de ressources aux objectifs précités ci-dessus, se traduisant ainsi, notamment, par un nombre moins important de projets.

Principales modalités de l’Opération

L'Opération comprend deux offres séparées :

Une offre au public sous la forme d'un placement privé destiné aux investisseurs institutionnels basés en France et à l’international dans certains pays, en dehors, notamment, des Etats-Unis d’Amérique, du Japon, du Canada et de l’Australie, qui sera réalisée selon la procédure dite de construction du livre d'ordres telle que développée par les usages professionnels (le « Placement Privé ») ; et

») ; et Une offre au public, principalement destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid, qui sera réalisée selon une allocation proportionnelle aux demandes, avec une réduction des allocations en cas de demande excédentaire le cas échéant (l' « Offre PrimaryBid »).

L'augmentation de capital afférente à l'Offre PrimaryBid et l'augmentation de capital afférente au Placement Privé (ensemble, les « Augmentations de Capital ») seront respectivement effectuées en vertu des 11ème et 12ème résolutions de l'assemblée générale de la Société en date du 11 juin 2020. Le montant initial envisagé du Placement Privé est de l’ordre de 5,3 millions d’euros et le montant maximum de l'Offre PrimaryBid est de 0,7 million d’euros. La taille finale du Placement Privé et de l'Offre PrimaryBid dépendra exclusivement des ordres reçus pour chaque offre, sans réallocation de l'une à l'autre.

Les Augmentations de Capital seront réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et sans délai de priorité.

Le prix de souscription des actions nouvelles dans le cadre de l'Offre PrimaryBid sera égal au prix des actions offertes dans le cadre du Placement Privé. Il résultera de la confrontation de l'offre dans le cadre du Placement Privé et des demandes des investisseurs institutionnels selon la technique du livre d'ordres telle quelle que développée par les usages professionnels.

Le prix de souscription sera égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le présent communiqué de lancement de l'Opération diminuée d'une décote maximale de 10 %.

Le Placement Privé et l'Offre PrimaryBid seront ouverts le jeudi 28 octobre 2021 à compter de 17h35, étant précisé que l’Offre PrimaryBid se clôturera à 22h00, sous réserve de toute clôture anticipée.

Les conditions définitives de l'Opération feront l'objet d'un communiqué de presse de la Société, au plus tard le 29 octobre 2021. Les actions nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions existantes. Elles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth sur la même ligne de cotation. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur Euronext Growth interviendraient le 2 novembre 2021.

L'augmentation de capital dans le cadre de l’Offre PrimaryBid ne sera pas réalisée si l’augmentation de capital dans le cadre du Placement Privé n'est pas réalisée.

Engagement de souscription des principaux actionnaires



La Société a reçu un engagement de souscription de 2,0 millions d’euros de la part de Tikehau Capital, actionnaire de la Société, dans le cadre du Placement Privé.

Par ailleurs, la Société a également reçu des engagements de souscription dans le cadre du Placement Privé de six investisseurs, non actionnaires de la Société, pour un montant de 2,8 M€ au global.

Au total, les engagements de souscription décrits ci-dessus représentent un montant de 4,8 millions d’euros, soit 80 % du montant global initial de l'Opération.

Engagements d’abstention

La Société a pris un engagement d’abstention pour une période se terminant 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison des Augmentations de Capital, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Intermédiaires financiers

Dans le cadre du Placement Privé, Portzamparc (Groupe BNP Paribas) intervient en qualité de seul Coordinateur Global et Teneur de Livre. Le Placement Privé ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie.

Dans le cadre de l'Offre PrimaryBid, les investisseurs pourront uniquement souscrire via les partenaires de PrimaryBid mentionnés sur le site PrimaryBid (www. PrimaryBid.fr). L'Offre PrimaryBid ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie. Pour plus de détails, veuillez consulter le site PrimaryBid à l'adresse www.PrimaryBid.fr.

Information du public

L'Opération ne fera pas l'objet d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les facteurs de risque susceptibles d’avoir des répercussions significatives sur l’activité d’Ecoslops sont exposés dans la section 16 rapport de gestion sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de l’exercice 2020 qui est disponible sur le site d’Ecoslops (www.ecoslops.com).

Les principaux facteurs de risques liés à l’émission figurent ci-après :

Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions nouvelles ;

En raison de fluctuations des marchés boursiers, la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient varier significativement ;

La Société n’a pas versé de dividendes au cours des trois derniers exercices.





