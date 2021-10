RIBER : Chiffre d’affaires à fin septembre 2021 : 15,8 M€

English French

Chiffre d’affaires à fin septembre 2021 : 15,8 M€

Chiffre d’affaires du troisième trimestre en croissance de 11%

Carnet de commandes de 20,3 M€ (+12 %) au 30 septembre 2021

Bezons, le 28 octobre 2021 – 17h45 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs, publie son chiffre d’affaires à fin septembre 2021.

Évolution du chiffre d’affaires

en M€ 2021 2020 Évolution 1er trimestre 3,2 5,4 -41% 2ème trimestre 6,0 6,2 -2% 3ème trimestre 6,6 5,9 +11% Total CA 9 mois 15,8 17,5 -9%





Au 30 septembre - en M€ 2021 2020 Évolution Systèmes 7,5 9,5 -22% Évaporateurs 0,1 0,1 n.s. Services et Accessoires 8,2 7,9 +5% Total CA 9 mois 15,8 17,5 -9%

Le chiffre d'affaires au 30 septembre 2021 s’établit à 15,8 millions d’euros, en retrait de 9 % par rapport au 30 septembre 2020. Après un premier semestre en baisse de 20 %, le chiffre d’affaires du troisième trimestre se redresse de 11 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires des systèmes MBE pour les neuf premiers mois s’établit à 7,5 millions d’euros, en diminution de 22 %. Cette évolution reflète la saisonnalité du calendrier de livraison, centré en 2021 sur le deuxième semestre de l’exercice.

Le chiffre d’affaires des services et accessoires s’élève à 8,2 millions d’euros, en croissance de 5 % conformément aux objectifs de la Société.

Le chiffre d’affaires des évaporateurs demeure non significatif en l’absence d’investissements en équipements de production d’écrans OLED.

Le chiffre d'affaires à fin septembre 2021 se répartit entre l’Europe (48%), l’Asie (45%) et l’Amérique du Nord (7%).

Évolution du carnet de commandes

Au 30 septembre - en M€ 2021 2020 Évolution Systèmes 12,6 8,6 +45% Services et Accessoires 7,7 9,6 -19% Total carnet de commandes 20,3 18,2 +12%

Les mesures de redressement commercial engagées au cours de l’exercice continuent de porter leurs fruits. Au cours du troisième trimestre 2021, RIBER a enregistré la commande d’un système de production et de deux systèmes de recherche (y compris celle annoncée le 4 octobre 2021), tout en soutenant ses activités de services et accessoires.

Au 30 septembre 2021, le carnet de commandes s’élevait à 20,3 millions d’euros, en croissance de 12 % par rapport à celui au 30 septembre 2020. Les commandes de systèmes MBE progressent de 45 % à 12,6 millions d’euros et incluent 6 systèmes à livrer en 2021, dont 2 de production, et 1 système de recherche à livrer en 2022. Les commandes de services et accessoires se consolident à un bon niveau par rapport à une base de comparaison élevée en 2020.

Perspectives

Compte tenu de la planification de la production industrielle au quatrième trimestre, RIBER confirme sa prévision pour l’exercice 2021 d’un chiffre d'affaires annuel supérieur à 30 millions d’euros et un résultat opérationnel de 1,2 millions d’euros.

Agenda : le chiffre d’affaires annuel 2021 sera communiqué le lundi 31 janvier 2022 (avant Bourse).

À propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com



Contacts

RIBER : Stéphane Berterretche - tél. : +33 (0)1 39 96 65 00 - invest@riber.com

CALYPTUS : Cyril Combe - tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 - riber@calyptus.net



