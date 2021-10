GTT : Chiffre d’affaires de 240 millions d’euros pour les 9 premiers mois de 2021, en ligne avec les attentes

English French

Chiffre d’affaires de 240 millions d’euros pour les 9 premiers mois de 2021,

en ligne avec les attentes

Importantes prises de commandes au cours des neuf premiers mois de 2021 : 48 unités pour l’activité principale et 25 unités pour l’activité GNL carburant

Confirmation des objectifs 2021

Paris – le 28 octobre 2021. Gaztransport & Technigaz (GTT), société d’ingénierie spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport maritime et le stockage de gaz liquéfié, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour les 9 premiers mois de 2021.

Commentant ces résultats, Philippe Berterottière, Président-directeur général de GTT, a déclaré : « Avec 40 commandes de méthaniers, 2 commandes d’éthaniers et 6 commandes de réservoirs terrestres, la performance commerciale de GTT réalisée au cours des neuf premiers mois de l’année se poursuit à un rythme particulièrement soutenu pour notre activité principale. Ces commandes portent principalement sur des échéances de livraison échelonnées sur la période 2023 à 2025.

Sur le segment du GNL carburant, de nouvelles prises de commande se sont ajoutées à celles enregistrées au premier semestre pour atteindre un total de 25 unités, soit un niveau supérieur à toutes les commandes reçues au cours des années précédentes. Adoptée par plusieurs armateurs internationaux, la technologie à membrane de GTT prend une importance croissante sur un segment appelé à se développer.

Sur le plan de l’innovation, GTT poursuit sa feuille de route avec de nouvelles approbations de principe par des sociétés de classification de technologies destinées notamment au GNL carburant.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2021 est en ligne avec nos attentes. Il affiche une baisse de 21% par rapport au chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’année 2020, qui correspondait à un niveau hors norme, mais il s’inscrit en hausse de 20 % par rapport aux neufs premiers mois de 2019.

Ainsi, compte tenu du niveau de notre carnet de commandes et des plannings de construction des navires, nous confirmons nos objectifs de chiffre d’affaires, d’EBITDA et de distribution de dividende pour l’ensemble de l’exercice 2021. »

Evolution des activités au cours des neuf premiers mois

- Un niveau élevé de prise de commandes de méthaniers et d’éthaniers

Au cours des neuf premiers mois de 2021, l’activité commerciale de GTT a été marquée par de nombreux succès, en particulier dans le domaine des méthaniers. Avec 40 commandes de méthaniers enregistrées au cours des neuf premiers mois de 2021, l’activité commerciale principale de GTT se situe à un niveau très élevé. La livraison de ces navires est prévue entre le premier trimestre 2023 et le troisième trimestre 2025.

Pour mémoire, GTT a également reçu, en avril 2021, une commande de la part de Hyundai Heavy Industries (HHI), pour la conception des cuves de deux éthaniers (VLEC), d’une capacité totale de cargaison de 98 000 m3, pour le compte d’un armateur asiatique. Les cuves intégreront le système de confinement à membranes Mark III de GTT. La livraison des navires interviendra au cours du quatrième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023.

- 6 commandes de réservoirs terrestres

GTT a annoncé, le 24 mai 2021, avoir reçu une commande de China Huanqiu Contracting & Engineering Co. Ltd. (HQC) pour la conception de quatre grands réservoirs de stockage de GNL à intégrité totale à membrane, puis le 3 juin 2021, une seconde commande de China Chengda Engineering Co., Ltd. (Chengda) pour la conception de deux grands réservoirs supplémentaires.

GTT réalisera le design de ces réservoirs à membrane d’une capacité totale de 220 000 m3 avec la technologie GST® de dernière génération. Ces commandes s’inscrivent dans le cadre du nouvel accord de coopération relatif au terminal GNL de Tianjin Nangang, conclu en mars 2021 entre BGG et GTT.

- 25 commandes de GNL carburant

GTT a reçu des commandes pour l’équipement de 25 navires au GNL carburant au cours des neuf premiers mois de 2021. La première commande reçue de la part des chantiers chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. Ltd. et Jiangnan Shipyard (Group) Co, pour le compte de CMA CGM, concerne l’équipement de 12 très grands porte-conteneurs propulsés au GNL. Une seconde commande, reçue fin juin de la part de Samsung Heavy Industries (SHI), concerne l’équipement de 5 très grands porte-conteneurs de l’armateur asiatique Seaspan, filiale d’Atlas Corp et de l’affréteur israélien ZIM. Enfin, en septembre 2021, GTT a reçu une commande du chantier coréen HHI pour l’équipement de 2 porte-conteneurs et une autre commande du chantier coréen SHI pour l’équipement de 6 nouveaux porte-conteneurs.

- Smart Shipping : de nouvelles solutions innovantes

Depuis plusieurs années, le groupe GTT élargit sa gamme de services pour accompagner l’industrie maritime dans sa transformation à la fois digitale et énergétique, avec le lancement de solutions de Smart Shipping innovantes.

Ascenz, la société de Smart Shipping de GTT, basée à Singapour, a annoncé le 23 juillet 2021 avoir lancé une solution de note électronique de livraison de carburant de soute (eBDN) pour améliorer l'efficacité et la transparence du processus de soutage. Le processus numérisé permet notamment aux clients d’obtenir un financement en moins de deux heures.

Le 9 septembre 2021, GTT a lancé LNG Optim, une nouvelle solution numérique de Smart Shipping, permettant aux opérateurs de GNL, armateurs de méthaniers ou de navires propulsés au GNL, de préparer les trajets de leurs navires en vue de réduire leur consommation globale et maîtriser l’évaporation du GNL dans les cuves. Cette solution, fondée sur l'expertise unique de GTT en matière de gestion de l’évaporation du GNL et développée en collaboration avec les filiales du Groupe, Ascenz, Marorka et OSE Engineering, a d’ores et déjà été adoptée par des acteurs majeurs du transport maritime du GNL.

- Un nouveau contrat emblématique pour Elogen

Le 26 octobre 2021, Elogen a annoncé avoir été sélectionné par Storengy, dans le cadre du projet HyPSTER destiné à stocker de l'hydrogène vert produit à partir d'énergies renouvelables. Elogen concevra et produira l'électrolyseur PEM (membrane échangeuse de protons) d’une puissance d’1MW et installera, dès 2022, sa technologie sur le site d’Etrez, en France.

Pour mémoire, Elogen a annoncé le 12 avril 2021 la signature d'un contrat avec l'énergéticien allemand E.ON, dans le cadre de son grand projet SmartQuart. Elogen fournira à E.ON un électrolyseur conteneurisé d'une puissance d'1 MW et d'une capacité de production de 200 m3 d'hydrogène par heure.

Au cours des neuf premiers mois de 2021, Elogen a réalisé 3,3 M€ de chiffre d’affaires et enregistré 6,2 M€ de prises de commandes. L’objectif de chiffre d’affaires pour l’exercice 2021 est confirmé à 6 M€.

Activité intense en matière d’innovation et de développement de nouvelles technologies

GTT a obtenu au cours des six premiers mois de l’année plusieurs approbations de sociétés de classification pour développer de nouvelles technologies innovantes dans des domaines très variés, tels que l’amélioration de la performance de nos technologies dans le domaine du GNL carburant ou encore une solution digitale destinée à optimiser la fréquence des opérations de maintenance des réservoirs de GNL à membrane.

En juillet 2021, GTT a annoncé avoir reçu les approbations finales de trois sociétés de classification pour sa technologie NO96 Super+, une évolution du système de confinement qui garantit aux armateurs un taux d’évaporation quotidien (BOR) de 0,085% du volume pour un méthanier de conception standard.

GTT a également annoncé en juillet avoir obtenu, avec son partenaire le chantier naval Hudong Zhonghua Shipbuilding Group Co. (HZ), une double approbation de principe, de la part des organismes de classification China Classification Society (CCS) et DNV, pour la conception d’un navire de soutage et de ravitaillement en GNL « sans eau de ballast » qui permet de construire des navires plus économiques et plus respectueux de l'environnement.

En septembre 2021, lors du salon Gastech à Dubaï, GTT et le cabinet d’architecture et d’ingénierie navale Deltamarin ont reçu l’approbation de principe de la part de la société de classification American Bureau of Shipping (ABS) pour leur nouveau design de pétrolier (de type Aframax) propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) offrant une autonomie accrue et réduisant les émissions de carbone.

Rappelons que pour la deuxième année consécutive, GTT est la première ETI française en nombre de brevets déposés dans le classement INPI. Ce classement confirme la forte capacité d’innovation de GTT qui place l’innovation au cœur de sa stratégie, dans l’ensemble de ses activités, avec pour ambition d’accompagner ses clients face aux enjeux de décarbonation.

Carnet de commandes au 30 septembre 2021

Depuis le 1er janvier 2021, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, qui comptait alors 147 unités, a évolué de la façon suivante :

Livraisons réalisées : 44 méthaniers, 5 éthaniers, 2 FSRU

Commandes obtenues : 40 méthaniers, 2 éthaniers, 6 réservoirs terrestres

Au 30 septembre 2021, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 143 unités, dont :

118 méthaniers

6 éthaniers

1 FSRU 1

2 FSU

1 FLNG

3 GBS

12 réservoirs terrestres





En ce qui concerne le GNL carburant, le carnet de commandes s’établit à 32 unités au 30 septembre 2021 contre 14 unités au 31 décembre 2020. Il a évolué de la manière suivante au cours des neuf premiers mois de 2021 :

Livraisons réalisées : 6 porte-conteneurs géants et 1 navire de croisière brise-glace

Commandes obtenues : 25 porte-conteneurs

Evolution du chiffre d’affaires consolidé

(en milliers d'euros) 9M 2020 9M 2021 Var. Chiffre d'affaires 305 649 240 025 -21,5% Dont nouvelles constructions 295 433 224 281 -24,1% dont méthaniers/éthaniers 263 462 194 767 -26,1% Dont FSU2 - 9 660 ns dont FSRU3 19 717 8 054 -59,2% dont FLNG4 3 272 2 202 -32,7% dont réservoirs terrestres 599 1 468 +145,2% dont GBS5 1 862 2 521 +35,3% dont GNL carburant 6 521 5 610 -14,0% Dont électrolyseurs - 3 316 ns Dont services 10 216 12 428 +21,7%

Le chiffre d’affaires consolidé des neuf premiers mois de 2021 s’élève à 240 M€, en baisse de 21,5 % par rapport aux neuf premiers mois de 2020.

Le chiffre d’affaires lié aux constructions neuves s’établit à 224,3 M€, en diminution de 24,1 % par rapport aux neuf premiers mois de 2020, lesquels bénéficiaient pleinement de l’afflux de commandes de 2018 et 2019. Les redevances des méthaniers et éthaniers s’élèvent à 194,8 M€, celles des FSRU à 8,1 M€, celles des FLNG à 2,2 M€ et celles des réservoirs terrestres à 1,5 M€. Les autres redevances affichent une progression significative par rapport aux neuf premiers mois de 2020. Elles proviennent notamment de nouveaux débouchés, comme le GNL carburant pour 5,6 M€, les FSU pour 9,7 M€ et les GBS pour 2,5 M€.

Le chiffre d’affaires de l’activité électrolyseurs d’Elogen s’établit à 3,3 M€.

Le chiffre d’affaires lié aux services a progressé de 21,7 % à 12,4 M€ au cours des neuf premiers mois, en raison de la croissance de l’ensemble des activités de services (maintenance et intervention sur les navires en opération, certification des fournisseurs, études d’avant-projet et formation) qui profitent pour la plupart d’un assouplissement des restrictions de déplacement. L’intégration d’OSE Engineering contribue également à la progression du poste services.





Perspectives

Compte tenu du niveau de son carnet de commandes et en l’absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT confirme ses objectifs de chiffre d’affaires et d’EBITDA pour l’exercice 2021, soit :

un chiffre d’affaires consolidé 2021 dans une fourchette de 285 à 315 millions d’euros,

un EBITDA consolidé 2021 dans une fourchette de 150 à 170 millions d’euros,

un montant de dividende, au titre de l’exercice 2021 , correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.





Mouvements au sein du Conseil d’administration

A la suite des démissions de Cécile Prévieu et Michèle Azalbert annoncées le 29 juillet 2021, le Conseil d’administration a coopté deux administratrices : Florence Fouquet, administratrice représentant Engie, qui remplace Cécile Prévieu pour la durée résiduelle de son mandat, soit jusqu’à l’Assemblée générale de 2023 et Catherine Ronge, administratrice indépendante, qui remplace Michèle Azalbert pour la durée résiduelle de son mandat, soit jusqu’à l’Assemblée générale de 2023. Le Conseil d’administration est ainsi composé de neuf membres, dont cinq indépendants (55%) et quatre femmes (44%).

***

Présentation de l’activité des neuf premiers mois de 2021

Philippe Berterottière, Président-Directeur général, et Virginie Aubagnac, Directeur administratif et financier, commenteront l’activité de GTT et répondront aux questions de la communauté financière à l’occasion d’une conférence téléphonique en anglais qui se tiendra jeudi 28 octobre 2021, à 18h15, heure de Paris.

Pour participer à la conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :

France : +33 1 76 70 07 94

Royaume-Uni : +44 207 192 8000

Etats-Unis : +1 631 510 7495





Code de confirmation : 6872275

Cette conférence téléphonique sera également retransmise en direct sur le site Internet de GTT (www.gtt.fr) en mode écoute seulement (webcast). Le document de présentation sera disponible sur le site internet.

Agenda financier

Publication des résultats annuels 2021 : 17 février 2022 (après clôture)

Assemblée générale des actionnaires : 31 mai 2022

A propos de GTT

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe propose également des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu’une large gamme de services, dont des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène à travers sa filiale Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production d'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

Avertissement important

Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par GTT. La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction de GTT estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GTT sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GTT qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GTT auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel de GTT déposé auprès de l’AMF le 27 avril 2021, et du rapport financier semestriel mis à disposition le 28 juillet 2021. L’attention des investisseurs et des porteurs de titres GTT est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur GTT.

1 Inclut une annulation

2 Floating Storage Unit : unité flottante de stockage

3 Floating Storage and Regasification Unit : unité flottante de stockage et de regazéification du GNL

4 Floating Liquefied Natural Gas vessel : unité de liquéfaction de GNL

5 Gravity Base Structure : plateforme gravitaire de stockage de GNL

Pièce jointe