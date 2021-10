Tarkett Résultats T3 2021: Poursuite de la croissance au troisième trimestre malgré les tensions d’approvisionnement EBITDA pénalisé par l’intensification de l’inflation des coûts d’achat et de transport

English French

Communiqué de Presse Tarkett

Poursuite de la croissance au troisième trimestre malgré les tensions d’approvisionnement



EBITDA pénalisé par l’intensification de l’inflation des coûts d’achat et de transport

Résultats du troisième trimestre 2021







o Chiffre d’affaires publié en hausse de +4,2% bénéficiant des augmentations des prix de vente (+3,9%) et de la croissance des volumes (+1,1%)

o Croissance organique de +3,2% par rapport au T3 2020 (hors effet prix de vente dans les pays de la CEI, telle que définie historiquement)

o Amplification de l’inflation des matières premières et du transport (-71 millions d’euros par rapport au T3 2020), compensée pour plus de 40% par les hausses de prix de vente (+30 millions d’euros)

o Poursuite de la réduction structurelle des coûts qui devrait être supérieure à l’objectif annoncé au S1 de 50 millions d’euros en 2021

o EBITDA ajusté de 74 millions d’euros au T3 2021 contre 118 millions d’euros au T3 2020 ; marge de 9,2% du chiffre d’affaires contre 15,2% au T3 2020

o EBITDA ajusté 2021 et marge d’EBITDA attendus en retrait par rapport à l’année précédente (2020 : 278 millions d’euros/10,6%) compte tenu de l’inflation des coûts d’achat estimée à 170 millions d’euros pour l’ensemble de l’année, compensée pour plus de 50% par des hausses de prix de vente (environ 90 millions d’euros)

o Tarkett Participation, la société contrôlée par la famille Deconinck et Wendel, a annoncé le 25 octobre détenir 90,41% du capital de Tarkett. Les actionnaires minoritaires de Tarkett détiennent désormais moins de 10% du capital et des droits de vote.

Paris, le 28 octobre 2021 : le Conseil de Surveillance de Tarkett (Euronext Paris : FR0004188670 TKTT), qui s’est réuni ce jour, a examiné les résultats consolidés du Groupe pour le troisième trimestre 2021. Le Groupe utilise des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS) décrits en détail dans l’annexe 1 en page 5 de ce document. L’EBITDA ajusté présenté ci-dessous est après application de la norme IFRS 16.

Consultez l'intégralité du communiqué de presse: https://www.tarkett.com/sites/default/files/2021%20CP/Tarkett_Q3%202021_Results_FR.pdf

