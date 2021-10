COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 28 octobre 2021

Bonne résilience financière de Valeo dans un environnement marqué par la pénurie de semi-conducteurs :

Hausse1 de 15 % du chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois, malgré un chiffre d’affaires de 3 964 millions d’euros au 3eme trimestre en baisse1 de 10 % Hausse1 de 26 % de l'activité du remplacement sur les 9 premiers mois et de 18 % sur le 3eme trimestre Hausse de 11 % de la production automobile sur les 9 premiers mois malgré la baisse de 18 % au 3eme trimestre 2021 Surperformance des ventes première monte dans toutes les régions de production Resserrement de l’objectif 2021 de marge EBITDA sur le haut de la fourchette de 13,0% à 13,4% contre 12,8% à 13,4% précédemment Confirmation de l’objectif de génération de cash flow libre entre 330 et 550 millions d’euros

« Je tiens à remercier l’ensemble des équipes de Valeo qui se sont mobilisées pour livrer tous nos clients sans engendrer la moindre interruption, malgré la pénurie de semi-conducteurs, et adapter, en permanence, nos outils de production à l’extrême volatilité des programmes des constructeurs automobile.

Par ailleurs, la gestion rigoureuse de nos coûts, les indexations obtenues auprès de nos clients et l’excellente performance de l’activité remplacement nous permettent de resserrer, sur le haut de la fourchette, notre objectif 2021 de marge EBITDA dorénavant compris entre 13,0% et 13,4% du chiffre d’affaires, soit une marge en amélioration par rapport à 2019 malgré la baisse de 16 % de la production automobile à fin septembre. Nous confirmons également notre objectif de génération de cash-flow libre compris entre 330 et 550 millions d’euros.

Nous sommes également confiants en notre capacité à respecter l’objectif fixé, pour 2021, en matière de réduction des émissions de CO 2 . Nous confirmons ainsi nos engagements long terme en matière de développement durable.»

Perspectives 2021

Dans un environnement marqué par le Covid et la pénurie des composants électroniques, sur la base d’une hypothèse de production automobile mondiale2 de 71 millions de véhicules, Valeo se fixe les objectifs suivants :

Poursuite de la surperformance ; Resserrement de l’objectif 2021 de marge EBITDA sur le haut de la fourchette de 13,0% à 13,4% ; Confirmation de l’objectif de génération de cash flow libre entre 330 et 550 millions d’euros ; Valeo Siemens eAutomotive : le chiffre d'affaires de Valeo Siemens eAutomotive est attendu à environ 750 millions d'euros, soit une croissance d’environ 45% par rapport à 2020, ralentie au second semestre par rapport à la prévision initiale en raison de la pénurie des semi-conducteurs ;

la contribution négative de la coentreprise à la ligne «Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence» est désormais attendue en ligne avec celle de 2020 (contre précédemment, une réduction de la contribution négative de la coentreprise).

(données publiées) Nouvelle guidance 2021 Précédente guidance 2021 Chiffre d’affaires en milliards d’euros 16,9 - 17,2 17,6 - 18,2 EBITDA* en % du CA 13,0 % - 13,4 % 12,8% - 13,4 % Cash flow libre* en millions d’euros 330 - 550 330 - 550

*Cf. glossaire financier, page 9

Évolution du chiffre d’affaires

L’activité du 3eme trimestre a été particulièrement affectée par la pénurie de composants électroniques pénalisant la chaîne d’approvisionnement et les plannings de production de nos clients. Sur la période, la production automobile affiche une baisse de 18 % par rapport au 3eme trimestre 2020.

Chiffre d’affaires T3

(en millions d’euros)



En % du CA T3 2021



2021 vs. 2020 vs. 2019 T3 T3 2020 Var. à pcc* Var. T3 2019 Var. à pcc* Var. Première monte 80 % 3 183 3 751 -16 % -15 % 4 046 -19 % -21 % Remplacement 13 % 520 448 +18 % +16 % 477 +16 % +9 % Divers 7 % 261 190 +36 % +37 % 249 +6 % +5 % Total T3 100 % 3 964 4 389 -10 % -10 % 4 772 -14 % -17 %

* A périmètre et taux de change constants .(3)

Au 3eme trimestre 2021, le chiffre d’affaires consolidé de 3 964 millions d’euros est en baisse de 10 % par rapport à 2020. Les variations des taux de change ont un impact positif de 0,8 % en raison, principalement, de la dépréciation de l’euro face au yuan chinois. Les changements de périmètre ont un impact négatif de 0,3 % sur la période.

Le chiffre d’affaires première monte baisse de 16 % par rapport à 2020 à périmètre et taux de change constants, du fait de la baisse d’activité liée à la crise des composants électroniques.

Le chiffre d’affaires du marché du remplacement affiche une forte hausse de 18 % par rapport à 2020 à périmètre et taux de change constants, bénéficiant des hausses de prix et de l’excellent taux de service de l’activité seconde monte.

Les ventes « Divers » sont en hausse de 36 % par rapport à 2020 à périmètre et taux de change constants, confirmant la reprise d’activité soutenue notamment par les ventes d’outillages en anticipation des prochains démarrages de production.

Chiffre d’affaires 9 mois

(en millions d’euros)



En % du CA 9 mois



2021 vs. 2020 vs. 2019 9 mois 9 mois Var. à pcc* Var. 9 mois Var. à pcc* Var. Première monte 83 % 10 695 9 614 +13 % +11 % 12 266 -10 % -13 % Remplacement 12 % 1 550 1 272 +26 % +22 % 1 482 +10 % +5 % Divers 5 % 713 561 +29 % +27 % 800 -10 % -11 % Total 9 mois 100 % 12 958 11 447 +15 % +13 % 14 548 -8 % -11 %

* A périmètre et taux de change constants (3)

A fin septembre, le chiffre d’affaires s’élève à 12 958 millions d’euros, en hausse de 15 % par rapport à 2020 à périmètre et taux de change constants, bénéficiant d’un effet de base favorable.

Évolution du chiffre d’affaires première monte par région de destination

Au 3eme trimestre, surperformance de 6 points hors mix géographique

Chiffre d’affaires première monte

(en millions d’euros)



En % du CA 2021



2021 vs. 2020 vs. 2019 T3 T3 Var. à pcc * Surperf. vs. IHS/ CPCA ** T3 Var. à pcc * Surperf. vs. IHS/ CPCA ** Europe et Afrique 42 % 1 337 1 729 -22 % +6 pts 1 795 -25 % +9 pts Asie et Moyen-Orient et Océanie 36 % 1 152 1 149 -3 % +9 pts 1 286 -8 % +6 pts dont Chine 17 % 548 563 -10 % +2 pts 519 +3 % +9 pts dont Japon 8 % 240 243 +2 % +25 pts 325 -20 % +12 pts dont Corée du Sud 8 % 245 259 -6 % +11 pts 320 -21 % -7 pts dont Inde 2 % 53 35 +53 % +50 pts 41 +39 % +40 pts Amérique du Nord 20 % 632 803 -22 % +3 pts 862 -23 % +2 pts Amérique du Sud 2 % 62 70 -7 % +4 pts 103 -12 % +18 pts Total T3 100 % 3 183 3 751 -16 % +2 pts 4 046 -19 % +3 pts

* A périmètre et taux de change constants (4)

** Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 16 octobre 2021 – CPCA pour la Chine.

Au 3eme trimestre 2021, le chiffre d’affaires première monte, fortement perturbé par la pénurie des composants électroniques et la volatilité de la production chez nos clients, affiche une performance supérieure à celle de la production automobile dans toutes les régions (+2 points à l’échelle mondiale). Hors effet mix géographique, la surperformance s’élève à 6 points :

en Europe et Afrique, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, est en baisse de 22 % soit une performance de 6 points supérieure à celle de la production automobile notamment grâce à l’ADAS (en particulier caméra frontale et systèmes de vision) du Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite et à l’électrification du véhicule (en particulier 48V, systèmes de transmission, gestion thermique de la batterie et pompe à chaleur) des Pôles Systèmes de Propulsion et Systèmes Thermiques ; en Asie, le chiffre d’affaires première monte est en baisse de 3 % à périmètre et taux de change constants; bénéficiant d’un effet mix client favorable, Valeo affiche une performance de 9 points supérieure à celle de la production automobile : en Chine, seule région au monde dans laquelle le chiffre d’affaires au 3 e me trimestre 2021 est supérieur à son niveau d’avant crise du Covid-19, le chiffre d’affaires première monte affiche, à périmètre et taux de change constants, une surperformance de 2 points par rapport à la production automobile. Cette performance est particulièrement soutenue dans le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite (ADAS/caméra frontale),

trimestre 2021 est supérieur à son niveau d’avant crise du Covid-19, le chiffre d’affaires première monte affiche, à périmètre et taux de change constants, une surperformance de 2 points par rapport à la production automobile. Cette performance est particulièrement soutenue dans le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite (ADAS/caméra frontale), au Japon, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, est en hausse de 2 % soit une surperformance de 25 points expliquée essentiellement par un effet mix client favorable et aux bonnes performances du Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite (ADAS/caméra frontale),

en Corée du Sud, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, est en baisse de 6 % et surperforme de 11 points la production automobile, grâce notamment à un effet mix client favorable ; en Amérique du Nord, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants baisse de 22 %, soit une surperformance de 3 points seulement résultant de l’impact de la pénurie des composants électroniques sur certaines plateformes SUV de constructeurs nord-américains sur lesquelles Valeo bénéficie d’un fort contenu par véhicule. Dans ce contexte, les Pôles Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite et Systèmes de Visibilité enregistrent une bonne performance grâce à leurs activités respectives ADAS/caméra frontale et systèmes d’éclairages LED innovants ; en Amérique du Sud, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, s’inscrit en baisse de 7 %, soit une performance de 4 points supérieure à celle de la production automobile.





Sur les 9 premiers mois, surperformance de 3 points hors mix géographique

Chiffre d’affaires première monte

(en millions d’euros)



En % du CA 2021



2021 vs. 2020 vs. 2019 9 mois 9 mois Var. à pcc * Surperf. vs. IHS/ CPCA ** 9 mois Var. à pcc * Surperf. vs. IHS/ CPCA ** Europe et Afrique 46 % 4 943 4 494 +11 % +4 pts 5 820 -15 % +10 pts Asie et Moyen-Orient et Océanie 33 % 3 531 3 074 +15 % +2 pts 3 667 -1 % +8 pts dont Chine 15 % 1 570 1 360 +11 % 0 pt 1 380 +13 % +16 pts dont Japon 7 % 788 729 +16 % +14 pt 962 -13 % +8 pts dont Corée du Sud 8 % 828 757 +11 % +10 pts 971 -11 % 0 pts dont Inde 1 % 146 82 +83 % +35 pts 130 +20 % +25 pts Amérique du Nord 19 % 2 022 1 873 +14 % +7 pts 2 486 -14 % +7 pts Amérique du Sud 2 % 199 173 +32 % +3 pts 293 -1 % +23 pts Total 9 mois 100 % 10 695 9 614 +13 % +2 pts 12 266 -10 % +6 pts

* A périmètre et taux de change constants (5)

** Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 16 octobre 2021 – CPCA pour la Chine

A fin septembre, le chiffre d’affaires première monte affiche une surperformance dans toutes les régions de production. Au niveau mondial, la surperformance s’élève à 2 points. Hors effet mix géographique, la surperformance s’élève à 3 points.

Portefeuille géographique et clients équilibré

Régions de production 9 mois 2021 9 mois 2020 9 mois 2019 Europe de l’Ouest 31 % 32 % 32 % Europe de l’Est + Afrique 16 % 15 % 16 % Chine 15 % 14 % 11 % Asie hors Chine 17 % 17 % 18 % États-Unis 8 % 10 % 10 % Mexique 11 % 11 % 11 % Amérique du Sud 2 % 1 % 2 % Total 100 % 100 % 100 % Asie et pays émergents 61 % 58 % 58 % Clients 9 mois 2021 9 mois 2020 9 mois 2019 Allemands 31 % 31 % 31 % Asiatiques 33 % 32 % 32 % Américains 18 % 19 % 19 % Français 14 % 13 % 13 % Autres 4 % 5 % 5 % Total 100 % 100 % 100 %

Information sectorielle : Évolution du chiffre d’affaires par Pôle d’activité

La croissance du chiffre d’affaires des Pôles d’activité varie en fonction de leur mix produit, géographique et client ainsi que de la part relative du marché du remplacement dans leur activité.

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité

(en millions d’euros)



2021 vs. 2020 vs. 2019 T3 T3 Var. CA Var. CA OEM * Surperf vs IHS / CPCA ** T3 Var. CA Var. CA OEM * Surperf vs IHS / CPCA ** Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite *** 794 873 -9 % -12 % +6 pts 920 -14 % -14 % +8 pts Systèmes de Propulsion 1 080 1 150 -6 % -14 % +4 pts 1 249 -14 % -19 % +3 pts Systèmes Thermiques 928 1 017 -9 % -15 % +3 pts 1 130 -18 % -18 % +4 pts Systèmes de Visibilité 1 126 1 322 -15 % -21 % -3 pts 1 458 -23 % -24 % -2 pts

* A périmètre et taux de change constants (6)

** Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 16 octobre 2021 – CPCA pour la Chine.

*** Hors activité Commandes sous volant.

Au 3eme trimestre 2021, tous les Pôles surperforment la production automobile en dehors de Systèmes de Visibilité qui souffre d’un mix client défavorable en Europe et en Chine.

Le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite bénéficie de la croissance de son activité ADAS (caméra frontale et système de vision) et affiche une surperformance de 6 points par rapport à la production automobile.

Les Pôles Système de Propulsion et Systèmes Thermiques affichent une surperformance comparable (de respectivement 4 points et 3 points) grâce aux opportunités liées à l’électrification du véhicule notamment en Europe.

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité

(en millions d’euros)



2021 vs. 2020 vs. 2019 9 mois 9 mois Var. CA Var. CA OEM * Surperf vs IHS / CPCA ** 9 mois Var. CA Var. CA OEM * Surperf vs IHS / CPCA ** Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite *** 2 573 2 253 +14 % +16 % +5 pts 2 730 -6 % -3 % +13 pts Systèmes de Propulsion 3 548 3 047 +16 % +16 % +5 pts 3 814 -7 % -8 % +8 pts Systèmes Thermiques 2 937 2 577 +14 % +14 % +3 pts 3 460 -15 % -13 % +3 pts Systèmes de Visibilité 3 788 3 491 +9 % +9 % -2 pts 4 472 -15 % -14 % +2 pts

* A périmètre et taux de change constants (6)

** Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 16 octobre 2021 – CPCA pour la Chine

*** Hors activité Commandes sous volant.

A fin septembre, tous les Pôles surperforment la production automobile en dehors de Systèmes de Visibilité qui souffre d’un mix client défavorable en Europe et en Chine.

Faits marquants

ESG et financement long terme

Le 27 juillet 2021, Valeo émet 700 millions d’euros d’obligations indexées sur un indicateur de développement durable - maturité 7 ans avec un coupon de 1,00% - étant ainsi le premier acteur européen du secteur automobile à émettre ce type d’obligation.

Cette opération s’inscrit dans le prolongement naturel de l’action globale de Valeo en matière de développement durable. Elle est en adéquation avec son engagement d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

Valeo est reconnu par les agences de notation extra-financière pour sa performance en matière de développement durable (Environnement, Social et Gouvernance). Valeo a intégré, en mars 2021, l’indice « CAC 40 ESG ».

Le 20 septembre 2021, En cohérence avec sa politique de gouvernance, Valeo annonce une opération d’actionnariat salarié dédiée à environ 90 000 salariés travaillant dans 21 pays dans lesquels le Groupe est implanté.

Cette opération, qui a pour but d’associer les salariés au développement et aux résultats du Groupe, porte sur un montant maximum de 1,2 million d’actions.

Notations attribuées à la dette long terme et court terme de Valeo par les agences de notation

Le 30 août 2021, l’agence de notation Moody’s confirme ses notes « Baa3/P3 » de la dette long terme et court terme de Valeo, révisant à la hausse la perspective sur ses notes, de « négative » à « stable ».

Partenariat industriel

Le 07 septembre 2021, Valeo et Leoni annoncent leur collaboration pour occuper une place de leader dans le domaine des contrôleurs de zone.

L’architecture des véhicules automobile est appelée à évoluer sensiblement au cours des prochaines années afin de répondre aux exigences de modèles de plus en plus autonomes, connectés et électrifiés, équipés de systèmes d’assistance à la conduite, de capteurs, de connecteurs, d’électronique et de logiciels. Ces véhicules seront amenés à communiquer davantage, aussi bien entre eux qu’avec les infrastructures.

Avec les domaines contrôleurs, dans lesquels Valeo occupe une position de leader, les contrôleurs de zones formeront le centre névralgique de ces nouvelles architectures de véhicules : de véritables hubs de connectivité, de transmission et de consolidation des données, de centralisation des contrôles électroniques et de gestion intelligente de la puissance.

Ce partenariat entre les deux sociétés a pour but la mutualisation des expertises de chacune de ces deux sociétés leaders dans leur domaine respectif.

Innovations techniques et distinctions

Le 1er septembre 2021, Valeo a participé pour la toute première fois au plus grand salon dédié au vélo, Eurobike, qui s’est tenu du 1er au 4 septembre à Friedrichshafen, en Allemagne. Cet évènement a permis à Valeo d’y présenter sa nouvelle technologie d’assistance électrique pour vélo “Valeo smart e-Bike System”, qui est à ce jour, la plus performante.

Inédite sur le marché, la technologie de Valeo, développée en partenariat avec l’entreprise française Effigear, intègre dans un même module, situé dans le pédalier, un moteur électrique 48V et une boite de vitesses automatique adaptative à sept vitesses. Avec ses 130 Nm (Newton*mètre), c’est la meilleure assistance électrique pour vélo disponible sur le marché.

A cette occasion, l’entreprise a déjà enregistré des commandes de plusieurs clients pour cette technologie dédiée tant aux constructeurs de vélos qu’aux gestionnaires de flottes. Le démarrage de la production, qui sera intégralement réalisée en France, est prévue en avril 2022.

Le 6 septembre 2021, A l’occasion du salon IAA Mobility qui s’est tenu à Munich du 7 au 12 septembre, Valeo a présenté 6 innovations majeures qui répondent à la demande pour une mobilité plus sûre, plus diverse et plus propre :

l’Automated Valet Parking qui permet à une voiture d’aller se garer seule, les caméras et les logiciels de Valeo installés dans les parkings contribuant à assurer ces manœuvres de façon autonome ; les nouveaux systèmes d’éclairage intelligents avec de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux phares et aux feux arrière de devenir de véritables assistants de conduite ; un système électrique (moteur, transmission et onduleur) développé par Valeo-Siemens eAutomotive pour le compte d’un constructeur automobile premium allemand; D’ici 2023, plus de 90 modèles de voitures seront équipés des technologies de la Joint-Venture Valeo Siemens eAutomotive ; la gestion thermique dédiée à la voiture électrique à travers une expertise complète, portant à la fois sur le refroidissement de la batterie, la pompes à chaleur, le compresseurs électriques, ainsi qu’une gestion du confort thermique optimisée dans l’habitacle ; des nouvelles bornes de recharge qui permettent d’alimenter tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables au moment où l’électricité est la moins coûteuse. Elles peuvent également redistribuer l’électricité non utilisée par le véhicule, soit vers le réseau électrique, soit pour une alimentation directe d’appareil électrique ; et enfin un appareil de détection des signes vitaux, capable d’évaluer les risques de santé et de présumer, rapidement et sans aucun contact, si une personne a le Covid.

Le 1er octobre 2021, Valeo se voit décerné un Automotive News PACE(7) Award 2021 pour son Valeo eAccess 48V, système de motorisation 100 % électrique pour petit véhicule citadin léger.

Cette solution intègre le moteur électrique, la transmission et l’onduleur (le cerveau du système). Il permet d’atteindre une vitesse maximale de 100 km/h et une autonomie de 100 km, sans émission de CO 2 . L’eAccess 48V de Valeo est déjà disponible sur le marché et équipe actuellement la Citroën AMI.

Cette innovation de Valeo, primée lors de l’édition 2021 des PACE Awards vise à rendre la mobilité plus respectueuse de l’environnement et plus accessible.

En 2020, les technologies contribuant à la réduction des émissions de CO 2 ont généré 60 % du chiffre d’affaires première monte de Valeo.

Prochain rendez-vous

Résultats de l’exercice 2021 : le 24 février 2022

Glossaire financier

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en (i) éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours, des sociétés acquises au cours de la période, (ii) en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d'affaires en année pleine des sociétés acquises au cours de la période précédente, (iii) en éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours et sur la période comparable, des sociétés cédées lors de la période en cours ou de la période comparable.

L'EBITDA correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes, des remboursements nets du principal locatif et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles.

Déclaration « Safe Harbor »

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence tels qu’identifiés dans le Document d’enregistrement universel, les risques liés au métier d’équipementier automobile et au développement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux, les risques liés à l’épidémie de Covid-19 y compris le risque lié à l'approvisionnement du Groupe en composants électroniques et l’évolution du prix des matières premières, ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document d’enregistrement universel 2020 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 6 avril 2021 (sous le numéro D.21-0260).

La société n’accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier, et ne confirmera pas, les estimations des analystes et ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d’intégrer tous événements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document.

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO 2 et le développement de la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé au 1er semestre 2021 un chiffre d’affaires de 9,0 milliards d’euros et a consacré 9,5 % de son chiffre d’affaires à la recherche et au développement. Valeo emploie, au 30 juin 2021, 104 000 collaborateurs dans 33 pays, dans 184 sites de production, 20 centres de recherche, 42 centres de développement et 15 plateformes de distribution. Valeo est coté à la Bourse de Paris.



