SII : SII acquiert ANANKEI en Belgique

French English

Paris, le 28 octobre 2021 – 18 heures

SII acquiert ANANKEI en Belgique

Le Groupe SII renforce sa présence en Belgique avec l’acquisition de la société ANANKEI BV, dont le siège social est situé à Louvain.

ANANKEI BV est une entreprise de conseil IT à dimension humaine, spécialisée en infrastructure et télécom et qui accompagne la transformation digitale des entreprises belges depuis plus de 15 ans. Son portefeuille client est composé d’une quinzaine de grands comptes internationaux, principalement dans les secteurs des Télécoms, de la Banque Finance et Assurance ainsi que de l’Energie.

ANANKEI BV a réalisé un chiffre d’affaires de près de 8 M€ sur l’année 2020 avec un effectif de 100 personnes.

Grâce à cette acquisition, le Groupe SII élargit son offre de services en Belgique dans des secteurs stratégiques, et renforce sa proximité avec un ensemble de clients grands comptes.

L’acquisition de 100% des actions de la société ANANKEI BV a été entièrement réalisée en numéraire et les activités seront consolidées dans les comptes du Groupe SII à compter du 1er novembre 2021.

Cette opération de croissance externe s’inscrit dans la stratégie de développement du Groupe SII à l’international.

Conseil financier de l’acquéreur : Jacques PAQUIN – MEP Conseil

***

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2021/2022, le mardi 9 novembre 2021 après bourse

-

Contacts :

SII - Eric Matteucci - : 01.42.84.82.22

Presse Financière : CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - : 01.53.48.80.57

-

Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : www.sii-group.com

Compartiment B d’Euronext Paris

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65





À propos de SII

En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, l’activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),

des Services Numériques (informatique technique et réseaux).

Le groupe SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 18 pays sur quatre continents.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 654,2 M€ au titre de l’exercice 2020/2021, clos au 31 mars.

Pièce jointe