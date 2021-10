Esker nommé dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2021 pour ses solutions Procure-to-Pay pour la deuxième année consécutive

LYON, le 28 octobre 2021 —Esker, plateforme cloud mondiale d’automatisation des processus administratifs et financiers, a été de nouveau reconnu parmi les leaders du Gartner Magic Quadrant™ 2021 pour ses solutions Procure-to-Pay, et ce pour la seconde année consécutive.

Pour réaliser ce rapport, Gartner a évalué 12 fournisseurs de logiciels positionnés sur le marché P2P et analysé leur vision et leur capacité d'exécution. Ce processus d'évaluation rigoureux fait du Magic Quadrant de Gartner l'un des rapports les plus fiables du marché et la référence pour les entreprises pour sélectionner un fournisseur technologique.

Esker a reçu cette distinction grâce à sa croissance continue, sa forte présence sur les marchés mondiaux, son expertise SAP et ses capacités d’intégration complètes, ainsi que pour ses solides performances financières.

Nous sommes honorés d’être une nouvelle fois nommés dans le Magic Quadrant 2021 de Gartner pour les suites Procure-to-Pay », déclare Jean-Michel Bérard, PDG d'Esker, avant d'ajouter : « L'année écoulée a été difficile pour les entreprises du monde entier, mais notre solution rapide à déployer a aidé nombre d'entre elles à traverser la tempête et à résoudre leurs problématiques liées à la gestion de la trésorerie.»

Selon nous, cette reconnaissance valide la mission d'Esker : aider les entreprises à digitaliser leurs processus P2P pour transformer la fonction de back-office en opportunité stratégique », déclare Catherine Dupuy-Holdich, chef de produit P2P chez Esker, avant de conclure : « Cette nouvelle reconnaissance est une preuve supplémentaire de la forte valeur ajoutée que nous offrons à nos clients en matière de gestion de facture tout en offrant une vue à 360° sur toute l’information fournisseurs.»

La plate-forme cloud d'Esker basée sur l'IA couvre l'ensemble du processus P2P, offrant aux services financiers la rapidité de traitement ainsi que la stratégie et l'assistance dont ils ont besoin pour améliorer les décisions d'achat et d’administration des fournisseurs, gérer la conformité, obtenir une visibilité complète des processus et réduire la charge de travail des collaborateurs. Esker propose également un portefeuille de solutions plus large qui inclut sa suite Order-to-Cash (O2C). Cette capacité d'automatisation de bout en bout fait d'Esker un acteur unique permettant aux entreprises d'accélérer leur cycle d'exploitation des flux de trésorerie.





Gartner, Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites, Kaitlynn Sommers, William McNeill, Micky Keck, Patrick Connaughton, Octobre 25, 2021. Gartner et Magic Quadrant sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.



Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu’il publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autre désignation. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un objet particulier.







Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet en outre d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs. Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur son activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs. ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 112,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 dont plus des 2/3 à l’international.

