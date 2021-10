Autofleet conclut un tour de financement de série B sursouscrit de 20 millions de dollars

French German

TEL-AVIV, Israël, 29 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Autofleet , une plateforme d'optimisation de premier plan pour les propriétaires et les opérateurs de flottes, a annoncé aujourd'hui la clôture de son tour de financement de série B sursouscrit de 20 millions de dollars. Le tour a été mené par Keyframe Capital et comprend de nouveaux investissements de Fujitsu Ventures Limited (Fujitsu) et The Goodyear Tire & Rubber Company (Goodyear). Les investisseurs existants, y compris Mizmaa Ventures, Maniv Mobility et Next Gear Ventures, ont également participé au tour de financement. En plus d'élargir son équipe de R&D, Autofleet utilisera le produit pour ouvrir des bureaux à Singapour, Londres et New York en vue d'accélérer la croissance et de soutenir ses clients sur ces marchés.



« Nous sommes ravis de la participation de nos nouveaux actionnaires et de nos actionnaires existants, ainsi que des investissements stratégiques de marques automobiles et technologiques de premier plan », a déclaré Kobi Eisenberg, PDG d'Autofleet. « Leur soutien est une validation de notre équipe et de notre technologie, ainsi qu'un tremplin pour notre croissance mondiale continue. »

Autofleet permet aux propriétaires et aux opérateurs de flotte d'améliorer l'expérience client, d'optimiser l'efficacité de leur flotte et d'accroître la rentabilité de leurs modèles commerciaux existants, tout en leur permettant de déployer ces mêmes actifs dans des services de mobilité à la demande pour le transport avec chauffeur/le covoiturage et la livraison de colis au « dernier kilomètre ».

« La technologie d'Autofleet complète parfaitement les solutions logistiques et de mobilité de Fujitsu », a déclaré Shunichi Ko, directeur de l'unité commerciale dédiée au transport numérique chez Fujitsu Limited. « Nous sommes impatients de répondre à la demande croissante de nos clients du monde entier qui cherchent des moyens d'optimiser leurs activités logistiques pour utiliser efficacement leurs flottes. Nous prévoyons également que nous serons en mesure de contribuer simultanément à la résolution de certains des problèmes urgents auxquels la société est confrontée, y compris l'impact environnemental de la hausse des émissions de CO2 et des pénuries de main-d'œuvre dans le domaine de la logistique. »

La plateforme d'Autofleet s'appuie sur des modèles d'apprentissage automatique avancés pour la prévision de la demande en temps réel, la génération et la gestion automatisées des tâches de maintenance/service, l'acheminement et le routage optimisés et la tarification dynamique afin d'aider à renforcer l'efficacité des flottes existantes. Le moteur de routage et d'expédition robuste et automatisé permet une optimisation immédiate des services de logistique/de livraison, des déplacements de passagers et des opérations de maintenance sur site, le tout à partir d'une plateforme unique. Autofleet fournit également un simulateur de trajets et véhicules pour permettre aux opérateurs de planifier et de réduire avec précision les risques potentiels de déploiement de flotte sans avoir besoin d'un seul véhicule sur la route.

« Goodyear est bien positionnée pour soutenir la croissance d'Autofleet par le biais de son réseau de centres de services automobiles Goodyear et mobiles », a déclaré Abhijit Ganguly, directeur général de Goodyear Ventures. « Goodyear aide les flottes à améliorer l'efficacité et la préparation des véhicules, et cette collaboration nous aidera à tirer des leçons d'Autofleet tout en soutenant son équipe sur le marché. »

Depuis la clôture de son tour de financement de série A l'année dernière, Autofleet a fait évoluer ses opérations dans plus de 12 pays, s'associant à des flottes dans des secteurs verticaux clés, notamment la location, l'autopartage, le covoiturage, les services de taxi, la logistique et la micro-mobilité, démontrant une amélioration significative des indicateurs clés de performance (KPI) des flottes tels qu'une réduction de 80 % des temps d'arrêt des flottes, une réduction de 15 % des temps d'attente des clients et une hausse de 10 % de l'utilisation et des revenus.

« La proposition de valeur fondamentale d'Autofleet, qui aide les flottes de véhicules de tous types et de toutes tailles à devenir plus efficaces et à quantifier ces gains d'efficacité pour leurs clients dans les domaines de la gestion monétaire, environnementale et opérationnelle améliorée, représente, à notre avis, une énorme opportunité de marché à elle seule », a déclaré Ethan Goldsmith, associé chez Keyframe Capital. « Mais la capacité d'Autofleet à permettre aux flottes sous-utilisées, voire nouvelles, de “valoriser la pile” en accédant au marché en plein essor des services de mobilité en fait une opportunité encore plus passionnante de notre point de vue. »

À propos d'Autofleet

Autofleet fournit la plus importante plateforme de véhicules en tant que service pour les flottes afin d'optimiser les opérations existantes et de lancer de manière transparente de nouveaux modèles commerciaux à partir des actifs existants. La plateforme s'appuie sur des algorithmes d'apprentissage automatique avancés pour la prévision de la demande, le positionnement et la mise en correspondance optimisés, la gestion automatisée des arrêts et des sorties/entrées de flotte, et bien plus encore. De plus amples informations sont disponibles sur le site https://www.autofleet.io/ .

À propos de Keyframe Capital

Keyframe est une société d'investissement multi-actifs basée à New York. Le mandat généraliste et multi-actifs de la société lui permet d'investir dans une gamme diversifiée de modèles d'affaires et de structures de capital. Keyframe cherche à établir des partenariats à long terme avec des entreprises, et à tirer parti de sa flexibilité pour aider à satisfaire leurs besoins les plus complexes en matière d'actifs et de financement d'entreprise. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://www.keyframecapital.com/ .

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cb58d123-cc87-4724-b57a-e9c4b79fe1f9/fr