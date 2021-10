BNP Paribas : BNP Paribas lance un programme de rachat d’actions d’un montant de 900 millions d’euros

English French

Paris, 29 octobre 2021

BNP Paribas lance un programme de rachat d’actions

d’un montant de 900 millions d’euros



Fort d’un potentiel de croissance confirmé et d’un bilan et de performances solides, BNP Paribas annonce aujourd’hui le lancement d'un programme de rachat d'actions de BNP Paribas S.A., pour un montant maximum de 900 millions d'euros.

L’autorisation de la Banque Centrale Européenne a été obtenue et un contrat a été conclu avec un prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante, chargé par une instruction irrévocable du rachat des actions.

La période de rachat débutera le 1er novembre 2021 et s’achèvera le 8 février 2022 au plus tard. Les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées.

BNP Paribas fournira des mises à jour hebdomadaires sur l'état d'avancement du programme via un communiqué de presse sur le site de BNP Paribas et via une diffusion effective et intégrale conformément aux dispositions légales applicables :

https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documents/information-reglementee.

Le programme sera exécuté conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ainsi que ses textes d’application et dans les limites de l'autorisation générale accordée à BNP Paribas de procéder à des achats d'actions sur le marché en vertu de la 5ème résolution adoptée par l'assemblée générale de BNP Paribas réunie le 18 mai 2021.

Le descriptif du programme de rachat d'actions est disponible en annexe et sur le site de BNP Paribas : https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documents/information-reglementee.

ANNEXE : DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Le présent descriptif est établi en application de l’article 241-2, I du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Date de l’assemblée générale ayant approuvé la résolution concernant le programme de rachat

18 mai 2021

Objectifs poursuivis par BNP PARIBAS

A travers le programme de la cinquième résolution approuvée par l’Assemblée générale mixte des actionnaires le 18 mai 2021, les acquisitions pourront être effectuées aux fins :

- de leur annulation dans les conditions fixées par l’Assemblée générale extraordinaire ;

- d’honorer des obligations liées à l’émission de titres donnant accès au capital, à des programmes d’options d’achat d’actions, à l’attribution gratuite d’actions, à l’attribution ou à la cession d’actions aux salariés dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de plans d’épargne d’entreprise et à toute forme d’allocation d’actions au profit des salariés et/ou des mandataires sociaux de BNP Paribas et des sociétés contrôlées exclusivement par BNP Paribas au sens de l’article L. 223-16 du code de commerce ;

- de les conserver et de les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;

- de mettre en œuvre un contrat de liquidité conforme à la décision de l’Autorité des Marchés Financiers n° 2018-01 du 2 juillet 2018 ;

- pour permettre la réalisation de services d’investissements pour lesquels BNP Paribas est agréée ou la couverture de ceux-ci.

Montant pécuniaire maximal alloué au programme, nombre maximal d’actions à acquérir

Les achats pourront porter sur un nombre d’actions qui ne pourra excéder 10% du nombre d’actions composant le capital de BNP Paribas, soit, à titre indicatif au 19 juillet 2018, date de la plus récente constatation de capital, 124 979 856 actions, ce qui représente, sur la base du prix maximum de rachat de 73 euros par action fixé à la cinquième résolution votée par l’Assemblée générale mixte des actionnaires le 18 mai 2021, un investissement théorique maximal de 9 123 529 488 euros. Il est précisé que cette limite est susceptible d’évoluer en cas d’opérations affectant le capital social.

Les titres visés par le présent descriptif sont des actions BNP Paribas cotées au compartiment A d’Euronext Paris– Code ISIN FR0000131104.

BNP Paribas détenant au 13 mai 2021 directement 721 971 actions, représentant au total 0,06% de son capital social, elle était susceptible d’acquérir à la date de l’Assemblée Générale du18 mai 2021, 124 257 885 actions, représentant 9,94% de son capital social, soit, sur la base du prix maximum de rachat de 73 euros par action fixé par ladite Assemblée, un investissement théorique maximal de 9 070 825 605 euros.

Durée du programme

L’autorisation de rachat conférée par la cinquième résolution votée par l’Assemblée générale mixte des actionnaires le 18 mai 2021 a été consentie pour une période de dix-huit mois à compter de cette assemblée, soit jusqu’au 18 novembre 2022.

Le Conseil d'administration veillera à ce que l'exécution de ces rachats soit menée en conformité avec les exigences prudentielles, telles que fixées par la réglementation et par la BCE.

