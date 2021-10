Les Ulis, le 29 octobre 2021

Lexibook® étoffe sa gamme Nintendo et dévoile 3 nouveaux jeux pour s’amuser avec Mario et Luigi !

Lexibook® lance trois nouveautés Super Mario et Mario Kart pour amuser les plus petits comme les plus grands. Les enfants peuvent découvrir les versions électroniques innovantes de jeux emblématiques, et se challenger avec leurs héros préférés !

Le Flipper de table Electronique Mario Kart pour jouer seul ou entre amis ! Référence Lexibook : JG610NI Le Flipper Electronique reproduit les sons et jeux de lumière du traditionnel jeu de flipper pour se sentir comme dans une véritable salle d’arcade ! L’affichage digital sur l’écran LCD comptabilise les scores pour challenger et dynamiser la partie. Incliné grâce à ses deux pieds qui permettent d’obtenir l’angle parfait, ce flipper n’attend plus que les fans de Mario Kart qui veulent se mesurer aux 4 flippers et aux 5 obstacles lumineux !

Un jeu de cible électronique Mario Kart pour jouer avec précision ! Référence Lexibook : JG995NI Cette version Mario Kart du célèbre jeu d'arcade aux nombreux effets lumineux incite les joueurs à viser la cible pour marquer le maximum de points en 30 secondes ! Grâce à son tableau de bord LCD, le score s'affiche et dynamise la partie. Léger et pratique grâce à ses pieds pliables, il s'emporte et se range partout facilement ! Un kit d'aventurier Super Mario pour devenir de réels aventuriers comme Mario & Luigi ! Référence Lexibook : RPTW12NI Ce kit Super Mario permet aux enfants de s'immiscer dans la peau de réels aventuriers à l'image de leurs héros préférés. Comme Mario et Luigi, ils sont prêts à guetter tous les dangers avec leurs superbes jumelles, s'orienter dans l'espace grâce à leur boussole, s'éclairer dans l'obscurité ou envoyer des messages codés à leurs amis avec la lampe torche, mais également communiquer jusqu'à une distance de 120 mètres par le biais des talkies-walkies ! Vos enfants sont prêts à partir à l'aventure ! JG610NI, JG995NI et RPTW12NI seront disponibles dans les magasins spécialisés et en ligne à partir d'octobre 2021, au PVPC de 39,99€ chacun.





